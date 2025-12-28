Brigitte Bardot overleed op 91-jarige leeftijd: schoonheid en rebellie tot het allerlaatste moment.

Brigitte Bardot, de iconische Franse actrice en fervent dierenrechtenactiviste, overleed op 28 december 2025 op 91-jarige leeftijd in haar huis in Saint-Tropez. Als schoonheidsicoon laat ze een complex imago achter, dat zowel bewonderd als controversieel is.

Een ster die een legende werd.

Bardot, die in 1956 beroemd werd met " And God Created Woman ", werd al snel de belichaming van een nieuw soort vrouwelijke vrijheid. Zowel op het scherm als in haar leven verwierp ze normen en daagde ze de codes van vrouwelijkheid uit. Muze, actrice, zangeres, ze werd een wereldwijd fenomeen en een symbool voor een hele generatie.

Een ambivalente vorm van feminisme

Brigitte Bardot heeft zichzelf nooit de titel 'feminist' toegeëigend. Sterker nog, ze nam er soms afstand van en bekritiseerde bepaalde hedendaagse stromingen. En toch belichaamde ze, door haar onafhankelijkheid, haar weigering zich te onderwerpen aan patriarchale voorschriften, haar vrij gekozen carrière en haar vermogen om zich te handhaven in een door mannen gedomineerde wereld, op haar eigen manier een vorm van instinctief feminisme. Ze creëerde een ruimte van vrijheid voor vrouwen, terwijl ze onbewust de last droeg van een imago dat gevormd was door de mannelijke blik.

Een vrouw in crisis

In 1973, op 39-jarige leeftijd, verliet ze de filmindustrie definitief om zich te wijden aan dierenrechten. Ze richtte de Brigitte Bardot Stichting op, een van de meest invloedrijke stichtingen op dit gebied in Europa. Hoewel haar inzet werd geprezen, kregen haar publieke uitspraken ook kritiek.

Een lichaam in de schijnwerpers van de media, een persoonlijke strijd.

Brigitte Bardot, beter bekend als "BB", is een fascinerend figuur die vaak is gereduceerd tot haar uiterlijk. Achter dit icoon schuilde echter een vrouw die worstelde met zichzelf en die meermaals sprak over haar kwetsbaarheden, haar lijden en haar behoefte om zich terug te trekken.