"Bridgerton": Seizoen 5 en 6 zullen twee vrouwen in de hoofdrol hebben.

Terwijl seizoen 4 van "Bridgerton" records breekt op Netflix met de romance tussen Benedict en Sophie, vragen de meest toegewijde fans zich al af wat er daarna komt. Dankzij nieuwe onthullingen wordt het mysterie steeds duidelijker: seizoenen 5 en 6 zullen zich richten op twee zeer verwachte heldinnen, Francesca en Eloise Bridgerton. De ene zal de pijn van liefde na verlies onderzoeken, de andere de uitdaging van felle onafhankelijkheid in een beperkende wereld.

Eloïse en Francesca: de volgende die verliefd worden… op hun eigen manier

Tijdens een recente voorvertoning van de serie gaf showrunner Jess Brownell een voorproefje van de komende seizoenen. In een interview met het Amerikaanse mediaplatform Collider onthulde ze dat de volgende seizoenen zich zouden richten op twee vrouwelijke personages, en voegde er ondeugend aan toe: "De initialen op mijn dossiers zijn E en F." Met andere woorden, na Daphne (seizoen 1), Anthony (seizoen 2), Colin (seizoen 3) en Benedict (seizoen 4) zal de aandacht verschuiven naar twee van hun zussen: Eloise Bridgerton, gespeeld door Claudia Jessie, en Francesca Bridgerton, gespeeld door Hannah Dodd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Pandora (@theofficialpandora)

Een lesbische romance voor Francesca?

Deze onthulling zal fans van Julia Quinns romans, waarop de serie losjes is gebaseerd, in verrukking brengen. In de boeken beleeft Francesca een aangrijpende liefdesaffaire met Michael Stirling, de neef van haar overleden echtgenoot John. De serie lijkt echter een compleet andere richting in te slaan, geheel in lijn met haar ambitie om het genre te vernieuwen.

Het personage Michael is inderdaad getransformeerd tot Michaela Stirling, wat zinspeelt op een lesbische romance tussen Francesca en een andere vrouw. Dit is een belangrijk keerpunt voor een populaire serie als "Bridgerton", die hiermee een liefdesverhaal tussen twee vrouwen in een doorgaans heteronormatieve wereld kan laten zien. Voor een Netflix-productie van Shondaland lijkt deze ontwikkeling zowel logisch als verwacht.

Eloise, de non-conformistische intellectueel.

Wat Eloise betreft, een personage dat alom bekendstaat om haar rebelse aard, haar flagrante minachting voor conventies en haar scherpe geest, belooft haar centrale rol in een heel seizoen een boeiend verhaal. In de romans wordt ze verliefd op Sir Phillip Crane, de weduwnaar van een overleden vriend. Het valt nog te bezien of de serie dit plot zal volgen of er, zoals in het verleden, een nieuwe draai aan zal geven.

Fans hopen dat dit seizoen het dilemma van een onafhankelijke vrouw zal verkennen, die worstelt met romantische verlangens in een maatschappij die onderwerping en volgzaamheid verwacht. Het personage Eloise is al lange tijd een favoriet onder degenen die zich herkennen in haar verlangen om zich los te maken van maatschappelijke normen.

Een steeds inclusievere serie

Vanaf het begin heeft "Bridgerton" ervoor gekozen om historische romantiek opnieuw uit te vinden met lef, diversiteit en sensualiteit. Door twee vrouwen met contrasterende, maar even diepgaande achtergronden in de schijnwerpers te zetten, beloven seizoenen 5 en 6 de representatie op het scherm verder te verbreden.

Kortom, met Francesca en Eloise zou de serie haar succesformule kunnen vernieuwen, terwijl ze trouw blijft aan wat haar zo succesvol maakt: zorgvuldig uitgewerkte romantische verhaallijnen, complexe personages, een flamboyante esthetiek en een inclusieve herinterpretatie van 19e-eeuwse sociale tradities.