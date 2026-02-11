Search here...

Het Super Bowl-optreden van Bad Bunny had een onverwacht effect... het bereikte zelfs de riolen van New York.

Cultuur
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Trev W. Adams/Pexels

Het optreden van de Puerto Ricaanse rapper en zanger Bad Bunny tijdens de halftime show van Super Bowl LX werd door een enorm publiek bekeken, maar had ook een zeer reële impact op New York City. Gedurende de minuten dat de artiest op het podium stond, kwam het dagelijks leven letterlijk tot stilstand – totdat de stad plotseling weer tot leven kwam zodra de show was afgelopen.

Een drastische daling van het waterverbruik.

Volgens gegevens van New York City Water (NYC Water) daalde het waterverbruik aanzienlijk tijdens het concert van Bad Bunny. In de vijf grootste stadsdelen van New York – Manhattan, Brooklyn, Queens, de Bronx en Staten Island – kelderde het huishoudelijk waterverbruik, wat erop wijst dat miljoenen mensen thuis zaten en naar hun scherm keken.

Het fenomeen "superflush" in de schijnwerpers.

Aan het einde van het optreden van Bad Bunny (met Lady Gaga) kende de stad een plotselinge piek in activiteit: in de daaropvolgende 15 minuten registreerde NYC Water een dramatische toename in de watervraag, gelijk aan bijna 762.000 toiletspoelingen vrijwel gelijktijdig. Dit soort piek, een zogenaamde "superflush", wordt al tientallen jaren waargenomen tijdens grote televisie-evenementen, van de Super Bowl tot de Olympische Spelen, wanneer miljoenen mensen plotseling hun normale routines hervatten.

Een synchronisatie die veel zegt over collectieve aandacht.

Dit fenomeen vormt geen gevaar voor het rioolstelsel, dat is ontworpen om deze extreme schommelingen op te vangen. Het illustreert echter wel opvallend de synchronisatie van gedrag in een complete megastad. Terwijl Bad Bunny de aandacht van de stad trok, werden de dagelijkse routines onderbroken; zodra de show was afgelopen, hervatte iedereen tegelijkertijd zijn of haar bezigheden.

Een impact die verder reikt dan de waterleidingen.

De impact van het optreden beperkte zich niet tot de watermeters. Streamingplatforms zagen binnen enkele minuten na de rust een piek in het aantal kijkers, een teken dat de show van Bad Bunny (met Lady Gaga) onmiddellijk en intens veel belangstelling genereerde, ver buiten het stadion waar het plaatsvond. Met meer dan 135 miljoen kijkers wereldwijd brak deze halftime show kijkcijferrecords en droeg bij aan dit unieke culturele en gedragsfenomeen.

Uiteindelijk was het optreden van Bad Bunny (met Lady Gaga) tijdens Super Bowl LX niet alleen een gedenkwaardig muzikaal moment: het diende ook als een sociale onthuller, die liet zien hoe een cultureel evenement het gedrag van een hele metropool kan synchroniseren - tot in de meest alledaagse gebaren.

