Er gaan geruchten dat er een vervolg op de film "Dirty Dancing" in de maak is, en internetgebruikers reageren daar enthousiast op.

Na jarenlang wachten maakt het Canadees-Amerikaanse bedrijf Lionsgate eindelijk concreet nieuws bekend over het vervolg op "Dirty Dancing", de cultfilm uit 1987. De Amerikaanse actrice Jennifer Grey kruipt opnieuw in de huid van "Baby" en internetgebruikers reageren enthousiast op de aankondiging van dit project, dat steeds meer momentum krijgt.

Een prestigieus team ter ere van de klassieker

De studio heeft naar verluidt de producenten van "The Hunger Games" en "Crazy Rich Asians", Nina Jacobson en Brad Simpson, aangetrokken om toezicht te houden op dit langverwachte vervolg, dat naar verwachting in 2022 zal verschijnen. Jennifer Grey, genomineerd voor een Golden Globe voor haar vertolking van Frances "Baby" Houseman, zal ook als uitvoerend producent optreden. De opnames zullen naar verwachting later dit jaar, in 2026, van start gaan. Het scenario is geschreven door Kim Rosenstock, winnaar van een Humanitas Prize in 2025.

De ontroerende woorden van Jennifer Grey

In een interview zei actrice Jennifer Grey dat ze diep ontroerd was: "De rol van Baby heeft een speciaal plekje in mijn hart, net als in de harten van zoveel fans. Ik heb me lang voorgesteld hoe ze jaren later zou worden, maar er was het juiste team nodig om de erfenis van de originele film te respecteren. Het wachten is bijna voorbij!" Eerder had ze in The Drew Barrymore Show al aangegeven dat dans, muziek en emotie een belangrijke rol spelen in dit vervolg.

Een project dat trouw blijft aan de oorspronkelijke geest.

Adam Fogelson, president van Lionsgate Motion Picture Group, prees dit "superteam" voor het terugbrengen van de magie van Kellerman's naar het grote scherm. De afwezigheid van de Amerikaanse acteur Patrick Swayze, die Johnny Castle speelde (en die in 2009 overleed), laat een leegte achter, maar de film belooft de emotie, muziek en romantiek te vangen die het eerste deel tot een succes maakten. De cast blijft voorlopig geheim.

Deze aankondiging wakkert de opwinding rondom "Dirty Dancing" weer aan, een tijdloze film die generaties lang blijft boeien. Met Jennifer Grey aan het roer en een ambitieuze productie kunnen fans dromen van een triomfantelijke terugkeer naar het grote scherm – hun droomfilm staat voor de deur!