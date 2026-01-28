Search here...

Er gaan geruchten dat er een vervolg op de film "Dirty Dancing" in de maak is, en internetgebruikers reageren daar enthousiast op.

Cultuur
Léa Michel
Extrait du film « Dirty Dancing »

Na jarenlang wachten maakt het Canadees-Amerikaanse bedrijf Lionsgate eindelijk concreet nieuws bekend over het vervolg op "Dirty Dancing", de cultfilm uit 1987. De Amerikaanse actrice Jennifer Grey kruipt opnieuw in de huid van "Baby" en internetgebruikers reageren enthousiast op de aankondiging van dit project, dat steeds meer momentum krijgt.

Een prestigieus team ter ere van de klassieker

De studio heeft naar verluidt de producenten van "The Hunger Games" en "Crazy Rich Asians", Nina Jacobson en Brad Simpson, aangetrokken om toezicht te houden op dit langverwachte vervolg, dat naar verwachting in 2022 zal verschijnen. Jennifer Grey, genomineerd voor een Golden Globe voor haar vertolking van Frances "Baby" Houseman, zal ook als uitvoerend producent optreden. De opnames zullen naar verwachting later dit jaar, in 2026, van start gaan. Het scenario is geschreven door Kim Rosenstock, winnaar van een Humanitas Prize in 2025.

De ontroerende woorden van Jennifer Grey

In een interview zei actrice Jennifer Grey dat ze diep ontroerd was: "De rol van Baby heeft een speciaal plekje in mijn hart, net als in de harten van zoveel fans. Ik heb me lang voorgesteld hoe ze jaren later zou worden, maar er was het juiste team nodig om de erfenis van de originele film te respecteren. Het wachten is bijna voorbij!" Eerder had ze in The Drew Barrymore Show al aangegeven dat dans, muziek en emotie een belangrijke rol spelen in dit vervolg.

Een project dat trouw blijft aan de oorspronkelijke geest.

Adam Fogelson, president van Lionsgate Motion Picture Group, prees dit "superteam" voor het terugbrengen van de magie van Kellerman's naar het grote scherm. De afwezigheid van de Amerikaanse acteur Patrick Swayze, die Johnny Castle speelde (en die in 2009 overleed), laat een leegte achter, maar de film belooft de emotie, muziek en romantiek te vangen die het eerste deel tot een succes maakten. De cast blijft voorlopig geheim.

Deze aankondiging wakkert de opwinding rondom "Dirty Dancing" weer aan, een tijdloze film die generaties lang blijft boeien. Met Jennifer Grey aan het roer en een ambitieuze productie kunnen fans dromen van een triomfantelijke terugkeer naar het grote scherm – hun droomfilm staat voor de deur!

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
3 miljoen luisteraars voor een zangeres die niet bestaat: wie is Sienna Rose eigenlijk?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

3 miljoen luisteraars voor een zangeres die niet bestaat: wie is Sienna Rose eigenlijk?

Drie miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, meerdere nummers in de Viral Top 50… en toch wijst alles erop...

Een historisch record bij de Oscars: deze film wordt de meest genomineerde film in de geschiedenis.

Ryan Cooglers bovennatuurlijke thriller "Sinners" schreef onlangs Oscar-geschiedenis door de meest genomineerde film aller tijden te worden, waarmee...

Oscars 2026: Deze nieuwe categorie verrast door overwegend vrouwen te nomineren.

Voor het eerst in haar geschiedenis erkent de Academy of Motion Picture Arts and Sciences het werk van...

Sophie Turner als Lara Croft: de actrice belooft deze iconische heldin een nieuwe invulling te geven.

Actrice Sophie Turner ruilt Sansa Starks dierenhuid in voor het groene hemdje en de holster van de iconische...

De beelden uit het nieuwe seizoen van deze cultserie worden als "provocatief" beschouwd en veroorzaken een schandaal.

Het derde seizoen van "Euphoria" is nog niet eens begonnen, maar er is nu al controverse rond de...

Om een spelletje 'steen-papier-schaar' te winnen, kan deze wetenschappelijke tip je helpen.

Heb je het gevoel dat je geluk opraakt zodra een spelletje steen-papier-schaar (shifuji) begint? Wees gerust: je intelligentie...

© 2025 The Body Optimist