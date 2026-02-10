"Ongelooflijk charisma": de stijl van dit Zweedse model is betoverend.

Search here...

Elsa Hosk, het iconische Zweedse Victoria's Secret-model, blijft haar miljoenen Instagram-volgers betoveren met haar moeiteloze stijl. Haar meest recente post – een selfie in chocoladebruin leer en een bijpassende wijde broek – zorgde voor een stortvloed aan reacties, waarin haar "ongelooflijke charisma" en haar vermogen om "altijd stijlvol gekleed te gaan" werden geprezen.

Een uiterst charismatische herfstlook

Op de foto die ze op haar Instagram-account @elsahosk plaatste, poseert Elsa Hosk knielend voor een houten muur, met een oversized zonnebril op haar hoofd en een iPhone in haar hand. Haar korte leren jasje met metalen rits, dat ze als een soort deconstructieve blazer draagt, combineert perfect met een ultrawijde, hooggetailleerde broek en stoere bruine leren pumps. De volledig chocoladebruine monochrome look, aangevuld met een discreet heuptasje met luipaardprint, straalt een tijdloze rock-chic vibe uit. Met licht golvend blond haar en een magnetische blik beheerst Elsa de kunst van rauwe charisma.

Fans zijn gecharmeerd: "Koningin van de stijl!"

De reacties stromen binnen, unaniem: "Ongelooflijk charisma, je bent een stijlicoon", "Ze weet altijd hoe ze zich stijlvol en perfect moet kleden", "Die houding... Elsa, je bent onaantastbaar." Fans en modekenners prijzen unaniem een silhouet dat comfort en verfijning combineert, waarmee Elsa Hosk bewijst dat ze uitblinkt in de kunst om van elke outfit een iconische look te maken.

Het Zweedse icoon dat elegantie opnieuw definieert.

Elsa Hosk – ontdekt door Viktor & Rolf, Victoria's Secret Angel van 2015 tot 2018 en later ambassadrice van Michael Kors – heeft een verfijnde persoonlijke stijl ontwikkeld. Van haar Parijse streetstyle-looks tot haute couture-fotoshoots, ze cultiveert een Scandinavische chic: minimalistisch, maar nooit saai. Deze nieuwste Instagram-post herinnert ons eraan waarom ze een mode-icoon is: een magnetisch charisma dat trends overstijgt.

Met haar kenmerkende leren look bewijst Elsa Hosk eens te meer dat ware stijl in attitude schuilt. Een simpele selfie die verandert in een modeles, en een charisma dat iedereen voor zich wint: het Zweedse model blijft fascineren, foto na foto.

Deze 50-jarige, grijsharige model, die als "te oud" werd beschouwd, loopt de catwalk voor een luxe merk.

