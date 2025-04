Miley Cyrus tout en denim : elle va vous réconcilier avec le jean

La Hannah Montana d’autrefois a laissé éclore une Miley Cyrus au style affirmé et aux looks enflammés. Même si l’auteure de « Wrecking Ball » a habitué le public à des tenues extravagantes, lors de ses dernières apparitions sur le pavé parisien elle a opté pour la sobriété. Avec une pièce en denim asymétrique sur les épaules, elle confirme le statut indémodable du jean.

Miley Cyrus signe le retour du denim

Le style de Miley Cyrus évolue d’année en année et passe parfois d’un extrême à l’autre. Si en 2015, l’ex-star de Disney Channel était dans sa période effrontée, arborant tantôt un body aux découpes incendiaires, tantôt une robe transparente parsemée de bonbons, aujourd’hui son vestiaire est « plus sage ». La chanteuse à l’origine de « Flowers », proclamée fashion-icon, troque les vêtements excentriques et les créations démentes contre des pièces mode plus « passe-partout ».

L’artiste, qui aime provoquer à travers le tissu, renoue avec les essentiels de la garde-robe. Dans sa dernière démonstration de style, elle s’approprie le denim, matière indéniablement intemporelle. Lors d’une visite expéditive à Paris le 28 avril 2025, les objectifs ont dévoilé une Miley Cyrus élégante. Celle qui plébiscite généralement des looks sans modération s’est adaptée aux exigences de la capitale de la mode. Lunettes noires XXL sur le nez, bottines à bout pointu et surtout veste en jean coupée dans l’ère du temps. Miley Cyrus parvient encore à nous surprendre.

Cette pièce maîtresse en denim est un trench de la griffe Alaïa. Avec ses coutures contemporaines, sa découpe asymétrique et sa couleur « bleached stone », cette veste rivalise avec tous les modèles de mi-saison. Miley Cyrus, qui s’habille aussi bien qu’elle chante, hisse le denim en haut de la pile et l’inscrit dans nos indispensables.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par dan (@cyruspsico)

La chanteuse revient aux basiques

Pendant longtemps, Miley Cyrus s’est ancrée dans des looks impertinents et rebelles comme pour signer une rupture avec Hannah Montanah, personnage dont elle a eu du mal à se détacher. Elle est passée de la jeune fille innocente à la femme sulfureuse. Cependant, force est de constater que son style est incroyablement changeant.

À l’issue de son passage dans les rues de la Ville Lumière, elle a encore démontré l’incroyable flexibilité de son dressing. Désormais partisane d’une mode épurée et minimaliste, Miley Cyrus adoucit volontiers son apparence sans pour autant sacrifier son côté rock. Au-delà de la veste en denim oversize, Miley Cyrus a également fait la promotion de la robe noire mi-grunge, mi-romantique, du bustier en velours et de la silhouette toute en cuir. La chanteuse opère une nouvelle métamorphose sous le signe de l’esthétique glam-rock.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus)

Comment porter les pièces en jean en 2025 ?

Oubliez la jupe en jean simpliste, la classique veste brute parsemée de boutons et l’inconditionnelle salopette en denim. En 2025, le denim se veut plus audacieux que jamais. Il renaît sur des robes fendues ou sur des gilets de costume « boyish » et investit même des tops bustiers. Miley Cyrus vise juste en sortant le jean de sa zone de confort et en l’apprivoisant sous d’autres coutures.

En 2025, porter du jean ne se résume plus au traditionnel duo jean-T-shirt. Le denim s’invite partout : vestes oversize aux découpes inattendues, robes longues à l’esprit bohème, bustiers ajustés, pantalons cargo ou encore trenchs XXL. L’idée ? S’émanciper de la banalité.

Vous l’avez compris, cette année 2025, les pièces en denim affirment leur caractère sur les silhouettes. Et Miley Cyrus nous en donne un bel aperçu avec sa veste démesurée sans fermeture. La chanteuse ne cesse d’influencer les tendances.