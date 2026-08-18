Uiteindelijk wil je niets liever dan je bh uitdoen en je borsten laten ademen. Je bewondert misschien wel vrouwen die hun bh voorgoed afdoen, en niet alleen voor de deur. Maar hoewel de 'geen bh'-beweging overal op sociale media te zien is, blijft het voor velen van ons een verre droom. Als je, om comfortredenen, vanwege je stijl of uit protest, je bh wilt afdoen, zijn hier een paar praktische tips om deze grote vrouwelijke fantasie werkelijkheid te laten worden.

Probeer als alternatief tepelbedekkingen.

Nu de zomer alweer een tijdje bezig is, zien we in onze dagelijkse outfits meer blote huid dan kleding. En dan is er die alomtegenwoordige bh, die vloekt met de luchtige zomerkleding. Dit kledingstuk, dat zogenaamd de borsten ondersteunt en ze een "nette" vorm geeft, is niet bepaald geschikt voor de hitte. Het zorgt ervoor dat de borsten gaan hangen en aan het einde van de dag veranderen in een ware dweil.

Hoewel bh's een zekere visuele harmonie bieden, hebben ze in deze zinderende hitte meer nadelen dan voordelen. Naast het veroorzaken van transpiratie en het afknellen van de buste, ondermijnen ze de mogelijkheden van tops met een open rug en jurken die bij het sleutelbeen openvallen, die anders tot de toptrends van dit jaar behoren. En de overgang van een volumineuze bh naar helemaal geen bh kan bijzonder lastig zijn, of je nu een volle boezem hebt of juist een rondere boezem.

Om de overgang soepeler te laten verlopen, kun je beginnen met het proberen van tepelbedekkingen. En tijdens je zoektocht is er maar één merk om te onthouden: NEATS . Dit merk is marktleider. De tepelbedekkingen van dit merk worden al door meer dan 500.000 vrouwen gebruikt en zijn te zien geweest in prestigieuze media en op evenementen, waaronder New York Fashion Week. Ze zijn hypoallergeen, geven de illusie dat je helemaal niets draagt en bedekken een gebied dat nog steeds een bron van schaamte is. Deze zelfklevende siliconen tepelbedekkingen zijn verkrijgbaar in verschillende tinten die bij elke huidskleur passen en een zo natuurlijk mogelijke look bieden.

In tegenstelling tot andere modellen die voor iedereen geschikt zijn, passen de tepelcovers van NEATS zich aan alle cupmaten aan, van A tot D en groter, waardoor een perfecte pasvorm en gemoedsrust gegarandeerd zijn. Je kunt zelfs tops met opvallende uitsnijdingen dragen: deze tepelcovers blijven goed zitten en zijn vrijwel onzichtbaar tijdens het bewegen. Je kunt NEATS-producten rechtstreeks via hun website of via Amazon kopen. En om het je makkelijker te maken ze uit te proberen, biedt NEATS alle lezers van dit artikel 20% korting met de promotiecode TBO20 .

Begin geleidelijk

Hoewel bh's steeds ondraaglijker worden en meer een vijand dan een bondgenoot voor ons welzijn, is het moeilijk om er zomaar afscheid van te nemen. Ze zijn een beetje zoals die ex die we maar niet uit onze contactenlijst kunnen verwijderen. Het geheim om de "geen bh"-mentaliteit te omarmen? Geef jezelf de tijd en wen aan dit nieuwe gevoel door variaties of een middenweg te vinden.

Je kunt kiezen voor een bralette, een goed compromis zonder beugel of ongemak, waarmee je de druk op je borsten geleidelijk kunt verlichten. Voor extra comfort als je uitgaat, kun je ook een onderlaag dragen en een tanktop als 'bescherming' gebruiken. Een bandeau-bh is ook een veelbelovende optie.

Doe je bh uit wanneer je de kans krijgt en geniet van je borsten in hun natuurlijke staat. Of je nu het vuilnis buiten zet, de hond uitlaat of even snel een boodschap doet, ga zonder bh. Wat begint als een vluchtig genot, zal al snel een blijvende gewoonte worden.

Het dragen van dikke materialen

Als je bang bent dat je borsten bij het minste windje rechtop gaan staan, of dat wellustige blikken er te lang op blijven hangen, kun je met de kunst van de mode een trucje toepassen. Hoe? Door te kiezen voor van nature "beschermende" stoffen of tops die bij de buste verstevigd zijn.

Het is niet de bedoeling om jezelf te verstikken in je outfits, maar om methodisch te werk te gaan. De jurk met empiretaille, met de plooien aan de voorkant en de precieze bloemenpatronen, leent zich voor een aantal slimme trucjes, net als tops in donkere tinten, die eventuele oncontroleerbare veranderingen in je borsten beter verbergen. Gebreide kleding , ondanks de opengewerkte textuur, is ook een goede optie om te voorkomen dat je te veel tegelijk laat zien.

Spelen met de texturen van kleding

Om de zichtbaarheid van je borsten op een slimme manier te minimaliseren, kies je voor kledingstukken met versieringen of gemaakt van bijzondere stoffen. Een top met smockwerk en decoratieve borduursels kan je een zelfverzekerd gevoel geven. Franjes, ruches en borduursels zijn ook belangrijke details om tijdens je stedelijke uitstapjes een zekere mate van privacy te behouden zonder je opgesloten te voelen.

Zich losmaken van de blik van anderen

Dit is ongetwijfeld de basis van de 'geen bh'-beweging, de voorbode van deze tegelijkertijd rebelse en bevrijdende trend. Om de bh achterwege te laten, moet je immuun zijn voor de meningen van anderen en de blikken negeren. In het begin voelt het alsof alle aandacht van voorbijgangers op je decolleté gericht is, tot het punt dat je een leegte in je silhouet voelt. De eerste keer is het net alsof je zonder broek de straat op gaat: het is ongemakkelijk, zelfs een beetje stressvol, maar door een stapje terug te doen en het proces te herhalen, wordt het kinderspel.

Het dragen van geen bh is geen nieuwe regel, maar een extra optie. Uiteindelijk biedt comfort de beste ondersteuning, of dat nu een lichte bralette is... of helemaal niets.

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