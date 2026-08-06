Met een simpele sjaal en een draagtas creëert ze de perfecte tas voor de zomer.

Damesmode
Émilie Laurent
Image d'illustration : GoodFaces/Unsplash

Elke techniek is geoorloofd als het gaat om ruimte besparen in je koffer zonder stijl op te offeren. In een vlaag van creativiteit en vindingrijkheid ontwierp een influencer een iconische tas met twee modeklassiekers die we allemaal wel ergens achter in de kast hebben liggen: een canvas tas die ze van een cadeautasje heeft gered en een satijnen sjaal, bij voorkeur met een patroon. Een praktisch accessoire dat zowel de vrije geest van de zomer als de magie van improvisatie belichaamt.

Creëer een ultraglamoureuze kamer met bijna niets.

Als we op vakantie gaan, ver weg van onze kledingkast, nemen we liever meer mee dan we nodig hebben. Op dat precieze moment dromen we ervan dat de koffer van Mary Poppins geen fictieve uitvinding was, maar echt bestond. Omdat we hem nergens kunnen vinden, proberen we de hele inhoud van onze kledingkast in een handbagagekoffer te proppen. We pakken een paar schoenen voor elke gelegenheid, een tas voor elke dresscode en een mengelmoes van outfits, die we allemaal van tevoren voor de spiegel hebben uitgeprobeerd.

Om dit ruimteprobleem op te lossen, kreeg content creator @gabycosl een geniale ingeving. Met een simpele draagtas en een kleurrijke sjaal creëerde ze een tas die eruitziet alsof hij rechtstreeks van een Pinterest-bord of een trending hashtag komt. En ze had er geen naalden of klosjes voor nodig. Om het voor elkaar te krijgen, wikkelde ze de draagtas simpelweg in een voldoende grote sjaal en maakte deze vast met decoratieve knopen. Na deze paar simpele stappen, waarvoor geen speciale vaardigheden nodig zijn, had ze een vernieuwde baguette-tas, die je kort kunt dragen.

De montage is heel eenvoudig. Om deze slimme handleiding in de praktijk te brengen, heb je een standaard draagtas nodig die als voering voor je spullen dient. Je kunt de eerste de beste pakken die je tegenkomt. Als je sjaal echter enigszins doorschijnend is, kun je beter geen sjaals met reclameslogans gebruiken. Neem vervolgens een redelijk ondoorzichtige sjaal en leg deze plat neer. Leg de draagtas erop en vouw hem dubbel als een waaier. Pak de randen van de sjaal en wikkel ze om de handvatten, zorg ervoor dat alles goed vastzit.

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Een bericht gedeeld door Gaby Collado (@gabycosl)

Een geïmproviseerde tas die eindeloos gepersonaliseerd kan worden.

Deze op maat gemaakte tas, een ontwerp dat de geest van een gerenommeerde stylist of designer waardig is, voegt een vleugje kleur toe aan zomeroutfits en maakt elke look direct compleet. De materialen van deze handgemaakte tas zijn misschien bescheiden, maar het resultaat is bijzonder opvallend. Bovendien is het voordeel dat je de buitenkant in een paar stappen kunt veranderen en het ontwerp kunt aanpassen aan je stemming of stijl van de dag.

Je kunt bedeltjes in de vorm van een zeester, een schelp, een vrolijk zonnetje of een zonnebloem aan de tas hangen. Je kunt ook variëren met de stof waarop de tas is versierd. Een sjaal met krabben of citroenen is perfect voor een dagje strand, terwijl een zijden sjaal met een paisleyprint opvalt tussen de witte tafelkleden in een restaurant. Als je de voorkeur geeft aan een meer ingetogen look, kies dan voor een stippenpatroon voor gegarandeerde elegantie, of voor kleurverlopen voor een chique maar subtiel effect.

Een origineel mode-idee waar iedereen dol op is.

Deze tas verbetert niet alleen elke outfit en geeft karakter aan de eenvoudige kledingstukken waarmee hij gecombineerd wordt, maar is ook nog eens functioneel. Het is niet zomaar een mooie tas om aan je arm te hangen of om te voorkomen dat je eruitziet als een imitator. Hij is ontworpen met het oog op praktisch gebruik: hij is licht, compact en vederlicht. Daardoor is het een essentieel item om verschillende looks te creëren voor vakantiefoto's zonder je koffer te verzwaren.

Ondanks zijn kleine formaat is de draagtas op de achtergrond verrassend ruim en biedt hij plaats aan een hele wereld. Er passen sleutels, een portemonnee of zelfs een pocketboek in. Het is de perfecte combinatie van praktisch en stijlvol, en zal zeker een blijvende indruk achterlaten, zelfs in een onbekende omgeving.

Dit is verre van een geïmproviseerde tas of noodtas, maar een onmisbaar item voor de zomer dat je outfits voor de warmere maanden compleet maakt. Uiteindelijk zijn de eenvoudigste accessoires vaak de beste.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
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