Deze vrouw bewijst dat er geen sprake kan zijn van een "uitdagende" outfit als deze met zelfvertrouwen wordt gedragen.

Veel van ons kleden zich voor anderen, niet voor onszelf. We kiezen onze kleding op basis van gevestigde trends en omarmen nooit volledig onze eigen persoonlijkheid. Content creator @jessiejolles heeft echter een eclectische garderobe die haar innerlijke onrust weerspiegelt. Deze vrouw, die zichzelf aan haar community voorstelt als "de excentrieke vriendin", heeft een passie voor mode. Haar kledingkast lijkt meer op een rariteitenkabinet dan op een verzameling trendy outfits.

Wanneer mode zich verenigt met grenzeloze verbeelding

Als we ons 's ochtends klaarmaken, letten we erop dat we kleuren slim combineren en de regel van drie toegestane tinten niet overtreden. We passen de avond ervoor verschillende outfits om te controleren of elk kledingstuk bij elkaar past en raadplegen onze Pinterest-borden voor betrouwbare inspiratie. We doen dit niet voor ons eigen plezier, maar gewoon om ons goed te voelen in ons dagelijks leven. Het zou immers erg gênant zijn om afkeurende blikken te krijgen tijdens onze uitstapjes in de stad.

Terwijl we allemaal extra voorzichtig zijn met onze kledingkeuzes en nauwgezet de kleurentheorie, adviezen over lichaamsvormen en trending hashtags volgen, volgt content creator @jessiejolles simpelweg haar instinct. Ze luistert niet naar de modevoorschriften van tijdschriften, maar naar haar innerlijke stem, en ze is een echte kletskous. Met haar carnavaleske looks, een fusie van alle genres en tijdperken, zet ze zich in voor zelfexpressie. Voor een ongeremd oog, gewend aan beelden van smetteloze meisjes en beige outfits, zitten deze looks boordevol informatie.

Hoewel modepuristen ze misschien meer als kostuums dan als alledaagse outfits beschouwen, zijn ze voor Jessie een manier om zichzelf uit te drukken. Een jurk die op een slinger lijkt, een trompe-l'œil hoed die eruitziet als een paddenstoel, hoektanden gevuld met bedeltjes , een trui met tanden... Haar creaties zouden niet misstaan in een museum of op het decor van Alice in Wonderland. Bovendien koopt ze haar kleding niet in reguliere winkels: ze vindt haar inspiratie in kostuumwinkels, op rommelmarkten of in fourniturenzaken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jessie Jolles (@jessiejolles)

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jessie Jolles (@jessiejolles)

Kleding als verlengstuk van de persoonlijkheid

Dit rebelse mode-icoon, dat potentie ziet in objecten die niemand anders zou durven dragen, trekt zich niets aan van de mening van anderen en creëert voortdurend dromerige creaties. Sommigen zouden haar stijl grillig of ronduit excentriek noemen, maar dit vleugje waanzin omarmt ze volledig. Het is haar artistieke visie, haar kenmerkende esthetiek.

Terwijl de meeste vrouwen een groot deel van hun leven modebewuste vrouwen ontzeggen uit angst er belachelijk uit te zien of tegen de heersende trend in te gaan, beleeft Jessie mode intens, zelfs op een riskante manier. Ze draagt tientallen kubusvormige kettingen over elkaar heen, terwijl online fashionista's een berekend maximalisme aanprijzen. Ze beoefent de laagjestechniek , waarbij ze patronen combineert die vaak als tegenstrijdig worden beschouwd, of weelderige stoffen over elkaar heen draagt.

Uiteindelijk geniet ze ervan om normen te omzeilen en codes te herinterpreteren. Bovendien streeft ze ernaar kunst te creëren waar anderen ervan dromen de gepolijste clichés van het internet te kopiëren. Ze heeft plezier waar anderen zichzelf voortdurend serieus nemen, en benadert met luchtigheid wat de meest trendy aanpak als een permanente competitie ziet.

Een uitnodiging om je kleren uit te trekken.

Hoewel Jessie de indruk wekt een hybride personage te zijn met trekjes van Harley Quinn, de Mad Hatter en Lady Gaga, komt haar innerlijke kind weer naar boven zodra ze langs de kledingkast loopt. Zodra ze haar kleren moet inpakken, stromen de ideeën binnen en raast haar geest. Ze is als een klein meisje dat voor een blanco pagina staat. Kunstbloemen voor buiten worden in haar handen omgetoverd tot haaraccessoires, terwijl Barbies, die jarenlang gespeeld hebben, om haar nek bungelen.

Bij Jessie's is niets puur decoratief. Elk detail heeft een verhaal, een textuur, een kleur of een bedoeling. Een accessoire is nooit zomaar een accessoire: het vormt het uitgangspunt voor een nieuw personage. Een extravagante bril kan iemands look veranderen, een paar linten transformeren een kapsel en een broche die onderin een sieradendoosje was vergeten, krijgt ineens een bestaansreden.

Achter de spectaculaire silhouetten schuilt een heel eenvoudige filosofie: draag wat ons gelukkig maakt. Niet wat de meeste complimenten oplevert. Niet wat perfect aansluit bij de huidige trends. En zeker niet wat ervoor zorgt dat we onopgemerkt blijven.

Jessie leert ons niet per se hoe we ons moeten kleden zoals zij. En juist daarin schuilt de waarde van haar aanpak. Ze moedigt ons aan om onze eigen eigenaardigheden te ontdekken, onze eigen ongewone details, dat kleine dingetje dat we vroeger misschien voor de spiegel weghaalden uit angst om te overdrijven.