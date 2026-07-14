Door op hoge hakken de rotsen te beklimmen, tovert ze een klimuitje om tot een onverwacht mode-moment.

Ze beklimt duizelingwekkende kliffen op schoenen die totaal niet geschikt zijn voor deze buitenactiviteit. Vastgegespt in een karabijnhaak en harnas, enkele meters boven de grond, loopt Lara Crofts alter ego in het echte leven over het steile terrein op hoge hakken. Door het dragen van slingbacks maakt ze deze discipline, die uitstekende grip vereist, nog lastiger. Een scène die niet zou misstaan in een James Bond-film.

Hoge hakken verankerd in de rotswand

Terwijl sommige mensen al bij de gedachte aan hoogtes hartkloppingen en duizeligheid ervaren, trotseren anderen die angst tijdens hun zondagse activiteiten of buitenexcursies. Content creator @steffyexplores lijkt echter immuun voor angst en plaatst sportieve video's die mensen met hoogtevrees of een angst voor hoge toppen zouden doen terugdeinsen. Haar hobby? De meer timide mensen zouden zeggen dat het spelen met gevaar is. Maar in werkelijkheid geniet deze vrouw, die in een vorig leven stuntvrouw had kunnen zijn, ervan om de wetten van de zwaartekracht te testen door over instabiele muren te klimmen en de bergen van dichtbij te bekijken.

Ze beklimt deze kalkstenen muren met hetzelfde gemak waarmee anderen over wandelpaden of geplaveide straatjes langs de zee slenteren: met een verontrustend gemak. Als je haar bezig ziet, zou je bijna geloven dat dit voor iedereen weggelegd is. En voor degenen die twijfelen aan de authenticiteit van deze beelden: nee, het is geen AI, en ook geen greenscreen-opname zoals bij een filmproductie. Deze avonturier is zeer vertrouwd met adrenaline en heeft alles in zich om een stoere heldin te worden zoals Quentin Tarantino die weet te creëren.

In een video die vanaf een veilige afstand boven de grond is gefilmd, draagt Steffy, een avonturier in hart en nieren, schoenen die niet tot de standaard klimuitrusting behoren. Ze gaat deze behendigheidsuitdaging aan op hoge hakken in plaats van traditionele, zachte klimschoenen die ontworpen zijn om grip te bieden op de rotsachtige ondergrond die soms afbrokkelt. Altijd onberispelijk stijlvol , zelfs wanneer ze in een harnas hangt, voegt ze een extra uitdaging toe aan de klim zelf.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Steffy | Avontuurlijke reizen + Groepsreizen (@steffyexplores)

Een demonstratie van kracht en stijl onder extreme omstandigheden.

Iedere vrouw weet het: lopen op hoge hakken is een hele opgave. Zeker als je je een weg moet banen door ventilatieschachten in de metro, voetgangersstraten vol obstakels of de oneffen bestrating van steden. En Steffy presteert het ondenkbare: ze beklimt de intimiderende Smith Rock in Oregon met alleen hoge hakken als hulpmiddel.

Terwijl de meesten van ons bijna hun enkel verzwikken op een licht oneffen putdeksel of een hobbelig trottoir, beklimt deze allround acrobaat de ene na de andere richel zonder ook maar een spoortje ongemak te vertonen. Ze zou praktisch een manicure kunnen laten doen tussen de beklimmingen door. Voor haar is het meer een ontspannen wandeling dan een bovenmenselijke inspanning. Ze vindt altijd een manier om de spitse neuzen van deze beslist onpraktische schoenen te stabiliseren, en de hakken belemmeren haar niet om haar lichaam vooruit te stuwen.

Hier worden slingbacks niet gecombineerd met hangers en gouden sieraden , maar met een veelheid aan karabiners, riemen en touwen. In deze video, die meer dan 13 miljoen keer bekeken is, improviseert Steffy een modeshow in een iconische canyon en belichaamt ze de vrije wil.

Achter de elegantie schuilt een ongelooflijke techniek.

Achter dit beeld van een model dat in de lucht zweeft, schuilt een veel minder geïmproviseerde realiteit. Hoewel de hoge hakken direct de aandacht trekken, vervangen ze niet de essentiële elementen: perfecte controle over de bewegingen, een nauwkeurige inschatting van de rotswand en absoluut vertrouwen in elke beweging. Het spectaculaire effect komt niet alleen voort uit het ongebruikelijke object aan haar voeten, maar ook uit de technische meesterlijkheid die deze bijna surrealistische scène mogelijk maakt.

Deze klim is verre van een louter esthetisch spektakel; het vereist extreme concentratie. Elke greep moet worden beoordeeld, elke voetsteun moet worden voorzien, elke beweging berekend. Waar de meeste klimmers streven naar lichtheid en maximale grip met hun speciale klimschoenen, voegt Steffy bewust een beperking toe die de oefening transformeert in een ware artistieke performance. Het is een beetje alsof haute couture plotseling besluit de catwalk te verlaten en de bergtoppen te bedwingen.

Met deze buitengewone klim probeert Steffy niet alleen te verrassen. Ze vertelt een ander verhaal over het bewonen van je lichaam, over het toe-eigenen van ruimte en over het spelen met conventies. Tussen atletische prestaties en stijlstatement in levert ze een verschijning af die doet denken aan een scène uit een film: een heldin op hoge hakken, zwevend tussen hemel en rots, die bewijst dat geen enkel terrein werkelijk ontoegankelijk is voor wie het durft te verkennen.