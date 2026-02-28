Deze moeder en dochter geven op Instagram een nieuwe interpretatie aan de iconische looks van Carolyn Kennedy en zorgen daarmee voor een ware sensatie.

Het minimalisme van de jaren 90 is nooit echt uit onze kledingkasten verdwenen. Op Instagram blazen moeder en dochter Kara Mendelsohn en Ella Grace er nieuw leven in door de iconische silhouetten van Carolyn Bessette-Kennedy na te bootsen. Het resultaat: boeiende video's en een golf van bewondering voor tijdloze elegantie.

Een New Yorks icoon dat nog steeds geliefd is.

Het is onmogelijk om over de chique stijl van de jaren 90 te praten zonder aan Carolyn Bessette-Kennedy te denken. Als toonaangevend figuur in de New Yorkse mode werkte ze bij Calvin Klein toen ze John F. Kennedy Jr. ontmoette. Haar stijl wist al snel iedereen te boeien.

Haar garderobe? Strakke lijnen, scherpe snitten, een palet van neutrale tinten. Delicate slipjurken, onberispelijk getailleerde jassen, midi-rokken gecombineerd met zwarte coltruien, skinny jeans en ingetogen laarzen: het draait allemaal om balans en proportie. En de laatste tijd is haar stijl weer helemaal in de mode. Tussen de nostalgie naar de jaren negentig en nieuwe producties gewijd aan de Kennedy-dynastie – met name Ryan Murphy's "Love Story"-serie – vestigt de esthetiek van Carolina Bessette-Kennedy zich opnieuw als een maatstaf.

Authentieke archiefstukken om de magie opnieuw te beleven.

Het was via Instagram dat Kara Mendelsohn en haar dochter Ella Grace besloten om een eerbetoon te brengen aan dit icoon. Hun idee? Haar meest iconische looks met bijna museale precisie namaken. Het unieke aan hun aanpak schuilt in één cruciaal detail: Kara werkte in de jaren 90 bij Calvin Klein. Ze bewaarde verschillende kledingstukken uit de collecties en modeshows van die tijd. Sommige lijken op, of zijn zelfs identiek aan, de kleding die Carolyn Bessette-Kennedy droeg.

In de video's op het account van Ella Grace zie je hoe ze de kledingstukken hanteren, de originele labels laten zien en commentaar geven op de stoffen. Een camelkleurige suède A-lijn rok gecombineerd met een zwarte coltrui en kniehoge laarzen. Een zwierige jurk met dunne bandjes die met je meebeweegt zonder je bewegingsvrijheid te beperken. Een subtiel gedrapeerd ensemble met ruitjespatroon. Elke outfit is ontworpen als een getrouw en tastbaar eerbetoon.

De terugkeer van 'stille luxe'

Deze herontdekking maakt deel uit van een bredere trend: die van hedendaags minimalisme, vaak omschreven als 'stille luxe'. Op de catwalks en in het straatbeeld zien we weer lange jassen, strakke jurken en outfits in tinten zwart, wit, camel of marineblauw.

In de jaren negentig belichaamde Calvin Klein deze visie van ingetogen luxe al. Vandaag de dag is deze benadering bijzonder relevant: investeren in tijdloze stukken, kwaliteit vooropstellen en verfijnde eenvoud vieren. Kara Mendelsohn en haar dochter Ella Grace kopiëren niet zomaar een actuele trend. Ze herinneren ons eraan dat deze lijnen een geschiedenis, een context en een samenhang hebben.

Een inspirerende boodschap

Naast mode vertelt hun project het verhaal van het doorgeven van tradities. Een moeder deelt met haar dochter de archieven van een tijdperk dat ze zelf heeft meegemaakt. Samen blazen ze nieuw leven in kledingstukken die decennialang zorgvuldig bewaard zijn gebleven. Deze dialoog tussen generaties heeft met name online veel weerklank gevonden.

De recensies prijzen de authenticiteit van de kledingstukken, de passie voor detail en de schoonheid van de snitten. Dat Carolyn Bessette-Kennedy blijft boeien, komt ongetwijfeld doordat haar stijl een soort ingetogen zelfvertrouwen uitstraalt. Een manier om je kleding met zelfverzekerdheid te dragen, zonder te overdrijven.

Door silhouetten uit authentieke archieven na te maken, transformeren Kara Mendelsohn en haar dochter Ella Grace bewondering in een "gedocumenteerd creatief project". Op Instagram bewijzen ze dat een werkelijk iconische stijl nooit vervaagt: hij evolueert, wordt doorgegeven en inspireert, generatie na generatie.