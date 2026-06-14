Flipflops, niet chic? Deze simpele truc bewijst het tegendeel.

Tijdens de zomer worden teenslippers een verlengstuk van onze voeten. Dit paar, dat vrijwel alleen door één zool bij elkaar wordt gehouden en geen twijfel laat bestaan, belichaamt de zomer in al zijn pracht. Hoewel ze soms te casual of te simpel voor de stad worden gevonden, kunnen ze toch ook ver buiten het warme strand gedragen worden. Hoe? Door een paar creatieve details toe te voegen aan het Y-vormige bandje.

Geef je slippers een extraatje met kleine haarelastiekjes.

Flipflops waren oorspronkelijk vooral ontworpen voor praktisch gebruik en comfort. Je kon ze gemakkelijk uittrekken om in het water te springen en de bries op je voeten te voelen. Maar flipflops, die niet bedoeld waren om vrijetijdskleding compleet te maken, werden al snel gewilde modeaccessoires voor de meest gevolgde online fashionista's.

Dit zijn niet langer de zielloze, lompe teenslippers die we alleen droegen bij het plaatselijke zwembad of op stranduitjes. Deze minimalistische schoenen, die de tenen omsluiten en lange tijd geassocieerd werden met Hawaïaanse shirts en bermuda's, maken een comeback in de modewereld. Versierd met gouden accenten, schelpjes , gevlochten bandjes of een paar centimeter boven de grond , zijn teenslippers niet langer alleen een ansichtkaartbeeld of onderdeel van de standaarduitrusting van de vakantieganger. Ze veroveren de straten en wagen zich buiten de gebaande paden. Niet alle stijlen lenen zich echter voor zo'n gedurfde statement.

Gelukkig kunnen we het ontwerp van onze oude, gênante slippers volledig vernieuwen met een onverwacht accessoire: haarelastiekjes. En niet zomaar haarelastiekjes. Die elastiekjes uit de kinderafdeling waarmee onze moeders vroeger die palmboomkapsels voor ons maakten. De methode is simpel en zelfs doe-het-zelvers kunnen het onder de knie krijgen. Zoals @gabymendesensina laat zien in haar tutorial, bevestig je haarelastiekjes in de gewenste kleur om het bandje (bij voorkeur een stevig elastiekje) en verbind je de uiteinden van rechts naar links. Om alles vast te zetten, haal je het bandje uit het gaatje, rijg je het elastiekje erdoorheen en plaats je het bandje weer terug.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Gaby Mendes (@gabymendesensina)

Je slippers zelf personaliseren: een virale modetrend

Op sociale media improviseren veel vrouwen met hun teenslippers, die ze te saai vinden. Ze personaliseren ze met allerlei accessoires om ze meer karakter te geven en ze op een breder vlak te laten zien dan alleen bij de ijsverkoper.

Content creators hebben allemaal hun eigen methoden in deze kunst van het personaliseren. Sommigen wikkelen klosjes garen om het bandje en voegen er vervolgens glinsterende bedeltjes aan toe, terwijl anderen haarspeldjes hergebruiken als sieraden. De meest vindingrijke maken namaakversies van de hipste modellen van het seizoen met stukjes kunstbloemen, terwijl de meer romantische types lintjes tussen de tenen knopen voor een verfijnde look. Maar afgaande op de meest virale video's, is de sleutel tot succes het verzamelen van bedeltjes. Deze kleine juweeltjes transformeren een paar slippers in een echte blikvanger.

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Flipflops dragen in de stad: een trend die steeds populairder wordt.

Flipflops, ooit vooral geschikt voor vakanties, vinden nu hun weg naar de urban look, mits ze met de juiste balans worden gedragen. Gecombineerd met een zwierige broek, een lange rok, een luchtige jurk of een wijde jeans, kunnen ze die moeiteloos coole touch toevoegen die een zomerse outfit naar een hoger niveau tilt. Het idee is niet om ze zomaar met alles te dragen, maar om ze bewust als modestatement te gebruiken.

Gepersonaliseerde slippers zijn een geweldige manier om af te wijken van hun standaard uiterlijk. Door kralen, linten, kleurrijke elastiekjes of bedeltjes toe te voegen, worden ze persoonlijker en bijna uniek. Het is een eenvoudige manier om een oud paar slippers dat achter in de kast is blijven liggen, nieuw leven in te blazen, zonder toe te geven aan een impulsieve aankoop. En misschien is dat wel de essentie van deze trend: een alledaags voorwerp stijlvol maken met minimale inspanning.

Uiteindelijk bewijzen teenslippers dat ze niet ingewikkeld hoeven te zijn om aantrekkelijk te zijn. Een klein accessoire, een beetje verbeelding en een paar minuten is alles wat je nodig hebt om ze een tweede leven te geven. Door een doe-het-zelf-mentaliteit te combineren met een vleugje upcycling en een verlangen naar personalisatie, tover je met deze truc de meest eenvoudige zomerschoen om tot een echt mode-item.