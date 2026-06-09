Het namaken van de jurk van een beroemde zangeres: een uitdaging aangegaan door een internetgebruiker.

Wat als de liefde van een zangeres zich zou vertalen in een hele maand waarin ze veer na veer naait? Dat is de uitdaging die Nadianna Senki (@nadiannasenki), een jonge Venezolaanse styliste uit Lille, aanging om het concert van Aya Nakamura in het Stade de France bij te wonen. Het resultaat, dat ze op sociale media deelde, ging meteen viraal.

Een historische jurk, met passie gereproduceerd.

Om de omvang van het project te begrijpen, moeten we teruggaan naar 26 juli 2024. Op die dag, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs, bracht de Frans-Malinese singer-songwriter Aya Nakamura de Pont des Arts in extase met een optreden van drie liedjes, begeleid door de Republikeinse Garde.

Vervolgens droeg ze een gouden gladiatorenoutfit van Dior, geïnspireerd op een silhouet uit de haute couture-show voor herfst/winter 2024-2025, ontworpen door Maria Grazia Chiuri. Een jurk geborduurd met delicate gouden veren, stuk voor stuk vervaardigd door de ambachtslieden van het huis Lemarié, dat al decennia lang Dior bevoorraadt.

Bijna twee jaar later inspireerde dit iconische moment Nadianna Senki (@nadiannasenki). In plaats van een replica in een winkel te zoeken, besloot de jonge vrouw het stuk zelf te maken, volledig met de hand. Deze aanpak mondde al snel uit in een creatief avontuur, dat ze documenteerde op haar sociale media – met name Instagram, waar haar video in slechts enkele uren meer dan een miljoen keer bekeken werd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Nadianna Senki (@nadiannasenki)

Bijna 3000 veren en uren geduld

Het aantal is verbazingwekkend: Nadianna Senki (@nadiannasenki) had bijna 3.000 veren nodig om het vederachtige effect van de originele jurk na te bootsen. Elke veer werd met de hand geplaatst, aangepast en vastgenaaid, volgens een upcycling-aanpak – Nadianna is gespecialiseerd in het transformeren van kledingstukken die ze vindt op rommelmarkten, tweedehandswinkels of via Vinted.

De uiteindelijke look, die ze presenteerde tijdens het concert in het Stade de France, werd al snel geprezen door de andere aanwezige fans. "De best geklede op het concert", "Verbluffend, respect" : reacties stroomden binnen onder de vlog die ze na haar terugkeer plaatste – en de Instagram-community, die haar project al enkele weken volgde, vierde de voltooiing.

Een persoon die regelmatig stilistische eerbetuigingen ontvangt.

Nadianna Senki (@nadiannasenki) heeft al naam gemaakt door iconische outfits na te maken voor concerten. Zo recreëerde ze onder andere een look van de Britse popster Dua Lipa – een korte leren jurk die ze op het podium droeg – en een zwart-wit ensemble met veren, geïnspireerd op een Chanel-creatie die Rosalía droeg tijdens haar "Lux Tour".

In elk geval blijft haar kenmerkende stijl hetzelfde: zorgvuldig geselecteerde materialen, gerecyclede vintage stukken en handgemaakt werk waarbij het proces net zo belangrijk is als het eindproduct. Deze aanpak spreekt jongere generaties aan, die een passie voor mode hebben, maar zich steeds bewuster worden van de impact ervan op het milieu.

Wanneer "method dressing" zijn intrede doet in concerten

Naast de technische prestatie illustreert het verhaal van Nadianna Senki een breder fenomeen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa zijn concerten ware modeshows geworden, waar fans zich kleden als eerbetoon aan hun idolen. Van de tour van Taylor Swift tot die van Zara Larsson, Theodora en binnenkort de langverwachte tour van Céline Dion, wedijveren fans met elkaar in originaliteit om de stijl van de artiest te eren.

Dit is wat mode "method dressing" noemt: je kleden op een manier die aansluit bij de sfeer die je gaat ervaren. Deze praktijk, die eerst op de rode loper te zien was, vindt nu ook zijn weg naar de concertzaal. En in het geval van Nadianna Senki vertegenwoordigt het een niveau van toewijding dat veel verder gaat dan alleen maar je mooi aankleden.

Met haar gouden jurk vol veren bracht Nadianna Senki (@nadiannasenki) niet zomaar een eerbetoon aan Aya Nakamura: ze bewees dat in een tijdperk van industriële reproducties en fast fashion, handgemaakt werk nog steeds indruk kan maken.