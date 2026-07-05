Ondanks beperkte middelen maken deze twee vrouwen indruk met hun creatieve outfits.

Damesmode
Fabienne Ba.
@giverachelashot / Instagram

Je hebt geen enorm budget of een luxe studio nodig om de aandacht te trekken. In Lagos, Nigeria, bewijzen Rachel Ojuromi en Debby Fasingha (@giverachelashot) dat je met verbeelding, passie en een flinke dosis creativiteit elke straat kunt omtoveren tot een ware catwalk. Hun wereld boeit nu modefans over de hele wereld.

Een duo dat furore maakt op sociale media.

Op TikTok en Instagram boeien de video's van Rachel Ojuromi en Debby Fasingha (@giverachelashot) miljoenen gebruikers. De twee beste vriendinnen, woonachtig in Lagos, laten geënsceneerde outfits zien in de drukke straten van de stad. Hun hechte band is direct zichtbaar en draagt aanzienlijk bij aan het succes van hun content. In slechts enkele weken tijd zijn ze van lokale bekendheid uitgegroeid tot internationale sterren en sleutelfiguren in de streetstyle.

Twee complementaire talenten

Hun samenwerking verloopt zo goed, mede doordat ze allebei hun eigen expertise inbrengen. Debby bedenkt en ontwerpt de outfits, terwijl Rachel ze met haar gemak en natuurlijke uitstraling voor de camera tot leven brengt. Deze rolverdeling geeft hun video's een sterke eigen identiteit. Elke video vertelt een verhaal waarin kleding, beweging en decor naadloos in elkaar overvloeien.

Een passie aangewakkerd door online leren

Hun succes is geen toeval. Jarenlang hebben de twee ontwerpers (@giverachelashot) hun modekennis aangescherpt door modeshows te bekijken en archieven van gerenommeerde ontwerpers op YouTube te verkennen. Zonder een prestigieuze opleiding te volgen, ontwikkelden ze hun oog voor mode door online bronnen te raadplegen. Dit bewijst dat het mogelijk is om op een andere manier te leren en een persoonlijke stijl te ontwikkelen door nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.

Video's geïnspireerd door muziek en film.

De stijl van hun posts laat niemand onberoerd. Internetgebruikers vergelijken ze vaak met echte muziekvideo's, een vergelijking die Rachel enthousiast omarmt. Het duo haalt inspiratie uit de films, muziek en modeshows die ze al jaren samen ontdekken. Deze rijkdom aan referenties voedt een rijk, modern en direct herkenbaar visueel universum.

Een avontuur dat bijna per toeval begon.

Aanvankelijk was er niets echt gepland. Aangemoedigd door een vriendin om een video te plaatsen waarin ze een outfit droeg die ze bijzonder mooi vond, gaf Rachel er de voorkeur aan te wachten tot ze een look had gecreëerd die beter bij haar eigen stijl paste. Nadat de video was gepubliceerd, kwam het succes veel sneller dan ze had verwacht. Geconfronteerd met het enthousiasme van het publiek, bleven de twee vriendinnen content produceren en trouw aan hun creatieve visie.

Lagos, hun mooiste omgeving

Een van de elementen die hun video's onderscheidt, is hun keuze voor de locatie. In plaats van in een studio te filmen, laten Rachel en Debby de straten van Lagos zien, waarbij ze de energie, kleuren en architectuur van de stad benutten. De stad wordt een personage op zich en geeft hun creaties een sterke identiteit. Deze aanpak biedt ook waardevolle exposure voor de Nigeriaanse creatieve scene, die steeds meer internationale erkenning krijgt.

Uiteindelijk reikt hun invloed nu veel verder dan de grenzen van Nigeria. Hun werk trekt de aandacht van talloze gespecialiseerde media en hun gemeenschap blijft groeien. Met hun creaties herinneren Rachel Ojuromi en Debby Fasingha (@giverachelashot) ons eraan dat een origineel idee, een sterke samenwerking en een heldere visie soms het verschil kunnen maken.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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