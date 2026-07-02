"Stop met het dragen van sokken met beledigingen erop": deze vrouwen luiden de noodklok.

Kleding met slogans past naadloos in alledaagse outfits. Deze sokken zijn echter niet voorzien van feministische slogans of positieve affirmaties, maar van beledigingen vermomd als vrouwelijke termen, verzacht door glitter en pastelkleuren. Deze beledigingen, gepresenteerd als een stijlstatement, houden seksisme in stand, zelfs binnen de modewereld. Een contentmaker heeft deze ontwerpkeuze als vrouwonvriendelijk bestempeld en roept op tot een boycot van deze weinig flatterende stoffen.

Controversiële antifeministische sokken

In de winkels veranderen modeartikelen in grafschriften, zelfs in reclameborden op zich. T-shirts nemen de vorm aan van volgekrabbelde blanco vellen papier, terwijl accessoires pakkende zinnen of trefwoorden tonen die je direct opvrolijken. Deze kleding is bijzonder expressief. Positieve spreuken staan in hoofdletters op de borst geschreven. Activistische slogans, geborduurd op blouses, transformeren het lichaam in een levend uithangbord.

Over het algemeen zijn deze mode-items, die op posters lijken, vrij vleiend. Toegegeven, de citaten die midden op het kledingstuk staan, zijn soms kitscherig of lijken van een oude Skyblog-pagina te zijn geplukt, maar ze blijven onschadelijk. Een paar sokken, willekeurig gevonden in een schap tussen snoepkettingen en verjaardagsglazen met dollartekens, verbreekt echter deze onaantastbare welwillendheid.

In plaats van zelfliefde en zelfrespect te promoten, vallen deze sokken vrouwen op een gratuit manier aan. "Bitch", "crazy", "tease" en andere heerlijke scheldwoorden sieren deze sokken, die duidelijk niet bedoeld zijn om ons zelfvertrouwen te versterken. Hoewel ze worden gepresenteerd als een humoristisch cadeau of een grap om te dragen, zijn ze in feite een puur product van seksisme. In plaats van zelfvertrouwen te ondersteunen, beschadigen ze het juist en weerspiegelen ze een mentaliteit die lijnrecht tegenover positiviteit staat. "We moeten absoluut rekening houden met de energetische impact van deze woorden wanneer we ze dragen", stelt @ jade.fitoussi, een content creator die zich bezighoudt met introspectie en ook spirituele retraites leidt.

Het probleem: er is geen mannelijk equivalent, of slechts zeer weinig.

Deze sokken, bestrooid met glitter en verkrijgbaar in vrolijke kleuren die scherp contrasteren met de grove boodschappen die erop geborduurd zijn, zullen de enkels van de ontvangers waarschijnlijk niet doen opzwellen. In tegenstelling tot de lieflijke verklaringen die in zelfhulpboeken worden voorgeschreven, zijn ze bijna altijd gericht aan vrouwen.

Mannen daarentegen krijgen doorgaans mildere complimenten zoals 'charmant', 'kampioen', 'ideale schoonzoon' of zelfs 'kleine man'. Op websites voor seksproducten staan echter veel hardere, tegengestelde termen zoals 'player', 'loser' en 'gierig'. Winkeliers nemen deze termen zelden op in hun assortiment. Dit is geen toeval en ook geen kwestie van smaak. Deze ongelijke behandeling van mannen en vrouwen is een terugkerend probleem.

In een maatschappij die ambitieuze mannen prijst maar hun vrouwelijke tegenhangers bestempelt als geldzuchtige carrièremakers, en die mannen overlaadt met superlatieven terwijl vrouwen worden bekritiseerd, is het geen verrassing dat er sokken opduiken die vernederend zijn voor vrouwen en juist een gevoel van empowerment geven aan mannen. "Zolang we dit grappig vinden en dit soort praat tolereren, zal er altijd ongelijkheid blijven bestaan", voegt @theafourdrinier, van beroep advocaat, eraan toe.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Théa Fourdrinier (@theafourdrinier)

In positieve bewoordingen: het antwoord op dit agressieve ontwerp

Deze sokken, rechtstreeks afkomstig uit de patriarchale verbeelding, kunnen ons zelfvertrouwen aantasten en onze manier van denken beïnvloeden. Ze hebben hetzelfde effect als die gemene scheldwoorden die je op het schoolplein hoort. Ze horen eerder thuis bij haters of masculisten dan aan de voeten van vrouwen, die beter verdienen dan deze uitbarsting van verbaal geweld. "Elk woord heeft een trilling, een impact op onze stemming, ons cortisolniveau, onze spierspanning", herinnert @jade.fitoussi, die pleit voor het kiezen van beleefdere en minder vernederende stoffen.

En dan bedoel ik geen kleding met het label "Pretty Lady", dat vrouwen wederom reduceert tot hun uiterlijk, noch T-shirts met "Miss Perfection", die verwijzen naar een onbereikbaar ideaal. Nee, kledingstukken met het woord "Liefde" als hoofdmotief, of lofbetuigingen in de eerste persoon op de voorkant van een shirt. Want bloemen zijn meer waard dan stekels.

Deze sokken, vol beledigingen, vallen hard op de grond. Hoewel beledigingen een soort codewoord kunnen zijn tussen vriendinnen, komen ze in de winkelgang over als een gerichte aanval, een verkapte haat of zelfs een poging om iemand te kleineren. Daarom kiezen we liever voor modellen die ons goed doen, versierd met teksten als "badass" of "girl power".