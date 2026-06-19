De Ethiopische modecontentmaker Kalu Putic boeit internetgebruikers met zijn unieke stijl.

Een Ethiopische tiener haalt momenteel wereldwijd de krantenkoppen. De slechts 15-jarige Kalu Putic transformeert afval tot haute couture-stukken in virale video's die miljoenen internetgebruikers hebben geboeid.

Een fenomeen dat zijn oorsprong vindt in Ethiopië.

De naam Kalu Putic, soms ook gespeld als Kalu Putik, is de afgelopen maanden razend populair geworden op sociale media. Deze ontwerper, afkomstig uit de stad Mekelle in de regio Tigray in Ethiopië, trekt nu de aandacht van grote internationale modebladen. Bekend onder zijn gebruikersnaam @kaluputics, heeft deze mode-enthousiasteling platforms zoals Instagram en TikTok omgetoverd tot zijn persoonlijke catwalks. Zijn echte naam is Kaleb, soms ook gespeld als Kaleab, en hij is pas 15 jaar oud. Zijn jeugd doet echter niets af aan de volwassenheid van zijn visuele stijl, die al vergeleken wordt met die van de grootste namen in de modewereld.

Afval omtoveren tot haute couture.

De kenmerkende stijl van Kalu Putic is gebaseerd op een simpel idee: materialen die anders in de vuilnisbak zouden belanden, transformeren tot kledingstukken die geschikt zijn voor de catwalk. Hij gebruikt restjes rubber, oude textiel, karton en plastic folie om opvallende modecreaties te maken die de traditionele ontwerpnormen tarten. Oude schoenen, schroot, aluminiumfolie, draad of stofresten: alles wordt grondstof voor zijn creaties. Deze upcycling-aanpak stelt onze relatie tot consumptie, afval en fast fashion ter discussie.

Een autodidactische ontwerper zonder studio of modeopleiding.

Wat vooral opvalt aan Kalu Putic is dat hij volledig autodidact is. De jonge ontwerper werkt zonder dure stoffen, moderne naaibenodigdheden of formele opleiding. Geen studio, geen stylingteam, geen professionele productie: hij filmt zijn video's voor een simpele muur in de stad Mekelle, waar oude schoenen, gescheurde stoffen en stoffige tassen hangen. Deze eenvoud doet geenszins af aan zijn werk, maar is juist de kracht ervan, een wereld van verschil met de ultraglanzende content die we online gewend zijn.

Virale video's met miljoenen weergaven

De omvang van het fenomeen is verbluffend. Volgens internationale media plaatste de jonge Ethiopiër zijn eerste video op 29 maart, waarna zijn aantal Instagram-volgers naar verluidt in één dag met twee miljoen toenam en in twee maanden tijd de zes miljoen overschreed. Zijn eerste bericht is al meer dan 84 miljoen keer bekeken en heeft 5,4 miljoen likes gekregen, terwijl de meeste van zijn latere video's ook tientallen miljoenen views hebben gegenereerd. Een bliksemsnelle opmars naar viraliteit.

Een regiestijl die zijn handelsmerk is geworden.

Naast de gebruikte materialen is het vooral de esthetiek van zijn video's die de verslaving veroorzaakt. Zijn sequenties beginnen meestal met wat lijkt op een stapel willekeurige materialen en een tiener die balanceert op een houten plank. Dan, bijna plotseling, vindt de transformatie plaats. In een paar seconden verandert de schijnbare chaos in een architectonische look, een zogenaamd "dramatisch" silhouet, een geïmproviseerde mini-modeshow op straat. Dit verrassingselement, in combinatie met het zelfvertrouwen dat hij voor de camera uitstraalt, maakt van elke video een mini-evenement. Het is een formule die des te beter werkt omdat ze breekt met de gebruikelijke conventies van modecontent.

Beroemdheden gecharmeerd door zijn werk

Het werk van Kalu Putic reikt inmiddels veel verder dan zijn directe volgers. Verschillende beroemdheden, waaronder zangeres SZA, hebben zijn creaties van gerecyclede stoffen en alledaagse materialen publiekelijk geprezen. Ook internationale modehuizen beginnen zijn talent op te merken, in een industrie die steeds meer aandacht besteedt aan makers die via sociale media doorbreken. Deze erkenning zou uiteindelijk deuren kunnen openen naar een internationale carrière voor hem.

Een symbool van Ethiopische creativiteit

Naast het individuele fenomeen heeft de opkomst van Kalu Putic een bredere dimensie. Voor waarnemers gaat zijn succes veel verder dan louter internetberoemdheid: het positioneert Ethiopië stevig als een broeinest van rauw talent, veerkracht en moderne innovatie. In een tijd waarin de wereldwijde mode zichzelf probeert opnieuw uit te vinden en meer stemmen uit het mondiale Zuiden wil integreren, lijkt zijn opkomst een krachtig signaal. Afrikaanse jongeren, gewapend met niets meer dan een smartphone, bewijzen dat ze hun eigen esthetische codes kunnen opleggen zonder de traditionele kanalen van de industrie te hoeven volgen.

Een uiterst duurzame aanpak

Tot slot sluit het werk van Kalu Putic bijzonder goed aan bij hedendaagse vraagstukken. In een mode-industrie die regelmatig wordt bekritiseerd vanwege haar milieubelasting, laat het werk van deze jonge ontwerper zien dat een andere weg mogelijk is. Door materialen die anders op de vuilnisbelt zouden belanden een nieuwe bestemming te geven, herinnert hij ons eraan dat creativiteit geworteld kan zijn in een logica van eenvoud en hergebruik.

Met zijn spectaculaire creaties van afvalmaterialen belichaamt Kalu Putic een nieuwe generatie ontwerpers, die in staat zijn gevestigde normen te doorbreken vanaf een stoep in Mekelle. De slechts 15-jarige Ethiopiër herinnert ons eraan dat mode niet altijd draait om grondstoffen, maar om verbeelding – en dat de meest opvallende catwalks soms niet in Parijs of Milaan te vinden zijn, maar op een simpele houten plank, voor een telefoon en miljoenen ogen.