Deze iconische tas uit de jaren 90 maakt een grote comeback op de catwalks.

De mode is dol op tijdreizen en dit jaar, 2026, zet ze haar koffers weer neer in de jaren 90. Een iconische tas uit dat decennium maakt een comeback en is klaar om diegenen te verleiden die houden van items die zowel assertief als tijdloos zijn.

De Fendi Baguette maakt een glorieuze comeback.

Het is onmogelijk om over de it-bags van de jaren 90 te praten zonder de Fendi Baguette te noemen. Deze compacte tas, die onder de arm gedragen wordt, werd in 1997 ontworpen door Silvia Venturini Fendi voor het modehuis Fendi en betekende een keerpunt in de geschiedenis van luxe accessoires. De naam is geïnspireerd op een simpel en typisch Parijs gebaar: het dragen van een stokbrood onder je arm.

Kort, gestructureerd en opvallend: het was nooit bedoeld om discreet te zijn. Integendeel, het maakt een statement. In de jaren 90 werd het al snel een symbool van stedelijke verfijning, omarmd door beroemdheden en popcultuuriconen. Bijna dertig jaar later duikt het weer op op de catwalks en in de straten van de modehoofdsteden. En het komt niet schuchter terug: het maakt een gedurfd statement.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Luisa World (@luisaworld)

Een icoon voortgestuwd door popcultuur.

De baguette dankt zijn mythische status mede aan televisie. In de cultserie "Sex and the City" draagt het personage Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, er talloze keren een bij zich. In een inmiddels legendarische scène corrigeert Carrie een dief: "Dat is geen tas, dat is een baguette!" Een zin die het accessoire tot een cultobject maakte.

Vandaag is deze nostalgische trend helemaal in. Minimalistische silhouetten, monochrome outfits en nauwsluitende modellen geïnspireerd op de jaren '90 creëren de perfecte omstandigheden voor een comeback. De Baguette maakt deze looks met zelfvertrouwen compleet.

Een silhouet dat decennia overstijgt.

De blijvende aantrekkingskracht van deze tas schuilt in de direct herkenbare vorm: rechthoekig, compact, met een kort handvat en de kenmerkende sluiting. Door de jaren heen is de tas in talloze materialen, kleuren en afwerkingen geproduceerd.

In de jaren 2000 belichaamde deze tas een gedurfde en toegankelijke chic. Dit jaar, 2026, keert hij terug, herzien maar trouw aan zijn DNA. Het formaat sluit perfect aan op de huidige behoeften: kleiner dan de oversized tassen uit de jaren 2010, past hij bij de trend van compacte tassen, ontworpen om de essentiële spullen mee te nemen zonder volumineus te zijn. Hij flatteert je silhouet op natuurlijke wijze. De charme ervan is niet afhankelijk van een specifiek figuur: hij versterkt simpelweg je stijl.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Editorialist: Luxury Styling & Outfit Ideas (@editorialist)

De nostalgiegolf van de jaren 90

De terugkeer van de Baguette-tas kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De archieven van de jaren 90 en 2000 vormden een belangrijke inspiratiebron. Deze periode roept de opkomst van supermodellen, invloedrijke tv-series en een statusgerichte accessoirescultuur in herinnering. Tassen waren niet langer alleen praktisch; ze werden symbolen van identiteit.

Authentieke vintage exemplaren zijn bijzonder gewild op sociale media. Sommige oudere edities van de Baguette worden voor hoge prijzen doorverkocht op de tweedehandsmarkt, wat bewijst dat de aantrekkingskracht ervan nog steeds intact is. Het bezitten van een vintage model getuigt van een onberispelijke smaak en een scherp gevoel voor mode.

Uiteindelijk blijft Fendi eigentijdse herinterpretaties bieden: nieuwe materialen, verfijnde borduursels en gemoderniseerde afwerkingen. De essentie van het ontwerp blijft echter hetzelfde. Deze heropleving illustreert een fundamentele trend: in plaats van constant opnieuw uit te vinden, blazen modehuizen nieuw leven in hun archieven en verdiepen ze zich in hun eigen geschiedenis. En de terugkeer van de Fendi Baguette-tas bewijst dat een goed ontworpen accessoire elk silhouet decennialang kan verrijken.