Deze rokstijl zal naar verwachting hét must-have item van de herfst van 2026 worden.

Lange gebreide rokken, die lange tijd over het hoofd werden gezien ten gunste van jeans of pantalons, maken een comeback voor de herfst/winter van 2026. Comfortabel, elegant en makkelijk te dragen: het is dé trend voor de herfst/winter van 2026/2027. Een trend is echter slechts een suggestie, geen regel. Het belangrijkste is dat je draagt waar je je goed in voelt.

De lange gebreide rok verandert van status.

Het werd soms gezien als een bijzaak, iets wat je uit de kast haalde op dagen dat je niet wist wat je aan moest trekken. Maar dit seizoen krijgt de lange gebreide of gehaakte rok een compleet nieuwe dimensie. Hij sluit zich aan bij de belangrijkste herfsttrends, samen met lange jassen.

Het grootste voordeel? Het biedt een prachtige balans tussen comfort en stijl. De gebreide stof voelt behaaglijk en omhullend aan, zonder dat je je verstopt voelt onder meerdere lagen kleding. In tegenstelling tot zeer lichte zomerrokken heeft deze een meer gestructureerde valling, waardoor je in een handomdraai een complete outfit kunt samenstellen.

Een materiaal dat echt het verschil maakt.

Om deze trend met plezier te omarmen, is de stofkeuze essentieel. Een fijn, ribgebreid breisel volgt op natuurlijke wijze de contouren van het lichaam en valt prachtig. Het beweegt met je mee en accentueert je silhouet zonder het te veranderen.

Mengsels van merinowol en viscose worden bijzonder gewaardeerd om hun zachtheid, warmte en het feit dat ze hun mooie valling behouden. Wat kleuren betreft, creëren diepe tinten zoals bordeauxrood, camel, ecru of inktblauw gemakkelijk een elegante look, vooral in combinatie met monochrome outfits.

Drie ideeën om het in het dagelijks leven toe te passen.

Deze chique en eenvoudige variant combineert prachtig met een dunne coltrui die aan de voorkant lichtjes in de broek is gestopt, kniehoge laarzen en een rechtgesneden jas. Een ideale combinatie voor een dag op kantoor of een avondje uit. Op zoek naar een meer modieuze look? Door een trui en rok van hetzelfde breisel te combineren creëer je een harmonieus en comfortabel silhouet. Voeg er voor een contrasterend effect een meer getailleerd jasje aan toe. Voor een meer ontspannen look kun je een loszittend shirt over de rok dragen en er loafers bij dragen. De combinatie van een zachte stof en een meer gestructureerd kledingstuk geeft de outfit direct karakter.

Een trend, geen verplichting.

Dat je een bepaald kledingstuk overal ziet, betekent niet dat het per se in je garderobe moet zitten. Mode is in de eerste plaats een manier om je persoonlijkheid te uiten en je goed te voelen in je kleding. Voor de start van het schooljaar hoef je niet per se rokken te dragen, of het nu voor werk, school of gewoon voor dagelijks gebruik is. Broeken, jeans of andere kledingstukken die je graag draagt, zijn prima. Er bestaat niet zoiets als een verplichte outfit, alleen omdat je een vrouw bent.

Als je een lange gebreide rok mooi vindt, ga er dan voor: hij heeft veel voordelen, waaronder comfort, warmte en veelzijdigheid. Als het niet jouw stijl is, ga dan gerust verder zonder je schuldig te voelen. Het beste kledingstuk is altijd het kledingstuk waarin je je het meest jezelf voelt.

Comfortabel, veelzijdig en een genot om te dragen: de lange gebreide rok is een aantrekkelijke optie voor wie op zoek is naar kleding die zowel praktisch als stijlvol is. Naast de trendy uitstraling biedt de lange gebreide rok nog een voordeel: de vorm is tijdloos en geschikt voor alle seizoenen. Een ogenschijnlijk ingetogen kledingstuk, dat toch echt persoonlijkheid aan je garderobe kan toevoegen.