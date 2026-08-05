Jeans met een lage taille maken een grote comeback in het najaar van 2026.

Na een comeback van twee jaar vestigen low-rise jeans zich als een echte trend voor de herfst van 2026. Ze zijn verre van een item uit de jaren 2000, maar zijn nu terug met "nieuwe manieren" om ze te dragen, vrijer en inclusiever.

Twee jaar lang hebben we onze kledingkasten geleidelijk weer opgebouwd.

Jeans met een lage taille zijn niet van de ene op de andere dag in de mode gekomen. Sinds 2024 maken ze langzaam een comeback in de meest bekeken looks, vooral onder modellen en beroemdheden die graag met moderegels spelen. Het Amerikaanse model Bella Hadid speelde een belangrijke rol in de hernieuwde populariteit van dit model door het meerdere keren in New York te dragen, gecombineerd met crop tops of veterschoenen geïnspireerd op de jaren 2000. Deze retro-esthetiek heeft geleidelijk aan haar plek in de huidige trends heroverd.

Ook in de muziekwereld maakt de stijl van begin jaren 2000 een comeback. De Zweedse singer-songwriter Zara Larsson heeft dit silhouet omarmd met laag uitgesneden jeans en cropped T-shirts, en haalt zelfs enkele items uit haar oude garderobe weer tevoorschijn. Daardoor is de nostalgische snit langzaam maar zeker een echt mode-statement aan het worden.

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Een kopje dat nooit echt verdwenen is

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn low-rise jeans niet alleen een product van de jaren 2000. De eerste exemplaren verschenen al in de jaren 60, voordat ze in de jaren 90 een modernere vorm aannamen. Een baanbrekende modeshow in 1993 droeg met name bij aan de popularisering van een zeer laag model, dat meer ontworpen was om een slankere lijn te creëren dan om het lichaam te accentueren.

In de jaren negentig en tweeduizend werd de lage taille toegankelijker met varianten die gemakkelijker in het dagelijks leven te dragen waren. En in 2026 wordt de lage taille niet langer alleen geassocieerd met een superstrak silhouet: het past nu bij een breed scala aan wensen en stijlen.

Hoe draag je een laag uitgesneden jeans in 2026?

Jeans met een lage taille kun je dragen zoals je zelf wilt en wat bij je persoonlijkheid past. Voor een evenwichtig silhouet kun je spelen met de verhoudingen: een los shirt, een getailleerde jas, een langer hemdje of een licht oversized trui zorgt voor een mooi contrast met de lijnen van de jeans. Modellen die iets lager op de heupen zitten, zijn ook een uitstekende manier om de trend subtiel te omarmen.

En het allerbelangrijkste: er bestaat niet zoiets als een 'ideaal lichaamstype' voor laaggesneden jeans. Je hoeft geen platte buik te hebben of een figuur dat voldoet aan de modenormen. Met of zonder buikje, met of zonder een paar kilo te veel op je heupen, elk lichaam heeft een plek in dit kledingstuk. Jeans zijn er niet om je figuur te verbergen of te corrigeren: ze zijn er om je te kleden. Je kiest de snit die je mooi vindt, op een manier die weerspiegelt wie je bent.

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Een vrijere trend dan voorheen.

Jeans met een lage taille kunnen nog steeds de meningen verdelen, vooral omdat ze doen denken aan een tijd waarin bepaalde modellen als essentieel werden beschouwd. Hun terugkeer in 2026 markeert een verschuiving: ze vervangen andere stijlen niet. Jeans met een hoge taille blijven een belangrijk onderdeel van de mode, en het is juist deze diversiteit die de huidige mode interessanter maakt. Jeans met een lage taille zijn terug als één van de vele opties, niet als een vereiste.

Na twee jaar van subtiele terugkeer zijn low-rise jeans uitgegroeid tot een van de belangrijkste kledingstukken voor de herfst van 2026. Hun hernieuwde succes is wellicht gebaseerd op dit simpele idee: mode is bedoeld om te kiezen, aan te passen en met zelfvertrouwen te dragen.