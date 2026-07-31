Deze "oma-bril"-stijl ontpopt zich als hét trendy montuur voor de herfst van 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Design by Pexels

Lange tijd afgedaan als 'oma-brillen' door de modemedia en het collectieve bewustzijn, maken deze ingetogen monturen een comeback. Tegenwoordig spreken ze aan met hun verfijnde look en retro-uitstraling, zonder dat ze aan strenge regels hoeven te voldoen. Want uiteindelijk is de beste bril degene waarin je je comfortabel voelt.

Kleine monturen maken een grote comeback.

Deze trend voor de start van het schooljaar 2026 is niet te negeren: brillen met dunne monturen en kleine glazen zie je overal. Deze trend, die populair is geworden op sociale media onder de noemer "office siren", is geïnspireerd op de kantooroutfits uit de late jaren 90 en begin jaren 2000.

Hun handelsmerk? Een ingetogen silhouet, vaak rechthoekig, soms licht omhoog gebogen aan de uiteinden, wat een gestructureerde touch aan een outfit geeft. Het is meer dan een virale hype; ze zijn een vast onderdeel geworden van nieuwe collecties.

@clownshoess Ben ik een brildrager die er fantastisch uitziet? #brillen #officesiren #bayonettabrillen #brilmonturen #brillenopsterkte ♬ som original - kah★

De details die het verschil maken.

Om deze esthetiek te bereiken, keren bepaalde kenmerken regelmatig terug. Monturen hebben de voorkeur voor slanke lijnen, in metaal of lichtgewicht acetaat, een groot contrast met de zeer dikke modellen. De lenzen blijven relatief compact, in tegenstelling tot de XXL-formaten die de voorgaande seizoenen kenmerkten.

Qua kleur blijven zwart en schildpadpatroon veilige keuzes, terwijl goud- of zilverkleurige afwerkingen een even elegante uitstraling bieden. Het is niet de bedoeling om je stijl volledig te veranderen, maar om een vleugje karakter toe te voegen met een subtiel accessoire. Een nieuwe bril of zonnebril is soms al genoeg om een andere indruk te maken, zonder je eigen stijl te verliezen.

Een trend... maar nooit een verplichting.

Hoewel deze monturen een sterke comeback maken, betekent dit niet dat ze iedereen staan, noch dat andere stijlen verdwijnen. Uitdrukkingen zoals "oma-brillen" zijn in feite labels die door de media populair zijn gemaakt, in plaats van de werkelijkheid te weerspiegelen.

Uiteindelijk is mode in de eerste plaats een speeltuin. Of je nu de voorkeur geeft aan kleine, minimalistische monturen, oversized modellen, kleurrijke brillen of zelfs vintage brillen, er is geen leeftijdsgrens of regel voor het dragen van wat je persoonlijkheid weerspiegelt. Trends kunnen inspireren, maar ze mogen nooit je keuzes dicteren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze rokstijl zal naar verwachting hét must-have item van de herfst van 2026 worden.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze rokstijl zal naar verwachting hét must-have item van de herfst van 2026 worden.

Lange gebreide rokken, die lange tijd over het hoofd werden gezien ten gunste van jeans of pantalons, maken...

"Uniforme kleding": waarom kleden steeds meer vrouwen zich altijd op dezelfde manier?

Een zwarte broek, een witte blouse, een goed gesneden jasje... wat als eenvoud het nieuwe chic wordt? De...

De zichtbare bh maakt een grote comeback in de trends van 2026.

Het is niet langer een verborgen kledingstuk: in 2026 treedt de bh uit de schaduw en staat hij...

Dit type tas zal hét must-have item zijn voor de start van het schooljaar 2026.

Na een aantal seizoenen waarin mini-tassen de boventoon voerden, maken XXL-maten een comeback. Voor de herfst van 2026...

Deze trenchcoat in deze stijl zal naar verwachting hét mode-item van de herfst van 2026 worden.

Als er één jas is die nooit echt uit onze garderobe verdwijnt, dan is het wel de trenchcoat....

Deze broekstijl ontpopt zich nu al als dé trend voor de herfst van 2026.

Na een aantal seizoenen waarin XXL-broeken de boventoon voerden, trekt een nieuw silhouet ieders aandacht. Origineel, comfortabel en...