Deze "oma-bril"-stijl ontpopt zich als hét trendy montuur voor de herfst van 2026.

Lange tijd afgedaan als 'oma-brillen' door de modemedia en het collectieve bewustzijn, maken deze ingetogen monturen een comeback. Tegenwoordig spreken ze aan met hun verfijnde look en retro-uitstraling, zonder dat ze aan strenge regels hoeven te voldoen. Want uiteindelijk is de beste bril degene waarin je je comfortabel voelt.

Kleine monturen maken een grote comeback.

Deze trend voor de start van het schooljaar 2026 is niet te negeren: brillen met dunne monturen en kleine glazen zie je overal. Deze trend, die populair is geworden op sociale media onder de noemer "office siren", is geïnspireerd op de kantooroutfits uit de late jaren 90 en begin jaren 2000.

Hun handelsmerk? Een ingetogen silhouet, vaak rechthoekig, soms licht omhoog gebogen aan de uiteinden, wat een gestructureerde touch aan een outfit geeft. Het is meer dan een virale hype; ze zijn een vast onderdeel geworden van nieuwe collecties.

De details die het verschil maken.

Om deze esthetiek te bereiken, keren bepaalde kenmerken regelmatig terug. Monturen hebben de voorkeur voor slanke lijnen, in metaal of lichtgewicht acetaat, een groot contrast met de zeer dikke modellen. De lenzen blijven relatief compact, in tegenstelling tot de XXL-formaten die de voorgaande seizoenen kenmerkten.

Qua kleur blijven zwart en schildpadpatroon veilige keuzes, terwijl goud- of zilverkleurige afwerkingen een even elegante uitstraling bieden. Het is niet de bedoeling om je stijl volledig te veranderen, maar om een vleugje karakter toe te voegen met een subtiel accessoire. Een nieuwe bril of zonnebril is soms al genoeg om een andere indruk te maken, zonder je eigen stijl te verliezen.

Een trend... maar nooit een verplichting.

Hoewel deze monturen een sterke comeback maken, betekent dit niet dat ze iedereen staan, noch dat andere stijlen verdwijnen. Uitdrukkingen zoals "oma-brillen" zijn in feite labels die door de media populair zijn gemaakt, in plaats van de werkelijkheid te weerspiegelen.

Uiteindelijk is mode in de eerste plaats een speeltuin. Of je nu de voorkeur geeft aan kleine, minimalistische monturen, oversized modellen, kleurrijke brillen of zelfs vintage brillen, er is geen leeftijdsgrens of regel voor het dragen van wat je persoonlijkheid weerspiegelt. Trends kunnen inspireren, maar ze mogen nooit je keuzes dicteren.