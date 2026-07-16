Deze broekstijl ontpopt zich nu al als dé trend voor de herfst van 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : Đậu Photograph / Pexels

Na een aantal seizoenen waarin XXL-broeken de boventoon voerden, trekt een nieuw silhouet ieders aandacht. Origineel, comfortabel en makkelijk aan te passen aan je eigen stijl: de ballonbroek staat op het punt een van de must-haves voor de herfst van 2026 te worden. En één ding is zeker: ze zijn niet alleen geschikt voor één bepaald lichaamstype.

Ballonbroeken, de nieuwe modetrend.

Dit jaar is het niet te missen. Herkenbaar aan de royale wijdte bij de dijen en benen, die geleidelijk smaller wordt naar de enkels, creëren ballonbroeken een elegant en dynamisch silhouet. Sommige merken noemen ze ook wel 'pantaloon'. Ze spreken aan met hun grafische look en uitgesproken moderne stijl.

Deze snit wijkt af van de klassieke broek en biedt een nieuwe manier om met proporties te spelen. Het geeft een outfit karakter zonder aan comfort in te boeten, een balans die grotendeels het succes verklaart.

@inavanvae Zo style je je ballonbroek 🌝 ♬ original sound - Remy

Een stuk dat makkelijker te implementeren is dan je misschien denkt.

De wijde pijpen lijken misschien intimiderend op het eerste gezicht, maar ballonbroeken zijn veel makkelijker te dragen dan ze lijken. Om een flatterende balans te creëren, combineer je ze met een aansluitend topje of een topje dat je een beetje in de tailleband stopt om je figuur te accentueren. Wat schoenen betreft, is alles mogelijk. Enkellaarsjes of hakken geven een sophisticated look, terwijl sneakers een meer casual uitstraling creëren. Uiteindelijk draait het allemaal om persoonlijke voorkeur en stijl.

Een trend die comfort viert... en alle lichaamstypes omarmt.

Het succes van ballonbroeken past in een bredere trend: die van loszittende, comfortabele modellen die het lichaam bewegingsvrijheid geven. Ook tonbroeken en broeken met wijde pijpen blijven populair.

En bovenal hoef je je niet af te vragen of deze snit wel "bij je past". Mode gaat er niet om mensen te beperken tot regels of voorschriften. Klein, lang, curvy, slank, gespierd, enzovoort: iedereen is vrij om te dragen wat hij of zij mooi vindt. Ballonbroeken zijn niet voorbehouden aan een "ideaal lichaamstype", want die bestaan simpelweg niet. Het belangrijkste is dat je je goed voelt in je kleding en plezier hebt met proporties, stoffen en combinaties. Mode is immers een fantastische speeltuin, geen lijst met regels die je moet volgen.

@bygigivassalo Ballonbroeken de hele winter... of totdat mijn enkels de kou niet meer kunnen verdragen. 😂🖤 #ballonbroek #ootd #herfstoutfit #herfstmode ♬ Harrison I hate Jazz Ft Jaleel Shaw komt uit op 10 juni - Harrison

De broek die je dit najaar van 2026 moet hebben.

Origineel, comfortabel én elegant: de ballonbroek is hét must-have item van dit seizoen. Het sculpturale silhouet geeft een frisse touch aan alledaagse outfits en bewijst dat ruime snitten nog steeds een mooie toekomst hebben.

Als je in de herfst van 2026 je comfortzone wilt verlaten, is het misschien wel het perfecte moment om ruimte te maken voor ballonbroeken in je garderobe. Niet alleen omdat ze trendy zijn, maar ook omdat de beste manier om een kledingstuk te dragen is door er een te kiezen waarin je je helemaal jezelf voelt.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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