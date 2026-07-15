Deze platte schoenen zullen dé must-haves van de herfst van 2026 zijn.

In de herfst van 2026 slaat de mode een nieuwe weg in: die van onmiskenbaar comfort. Zeg vaarwel tegen hakken die lastig zijn om elke dag te dragen; platte schoenen worden de ware sterren van het seizoen. Stijlvol, veelzijdig en ontworpen om elk figuur te flatteren, bewijzen ze dat je je goed kunt voelen én er modieus uit kunt zien.

Ballerina's: een combinatie van elegantie en welzijn.

Ballerina's , die de afgelopen seizoenen al erg populair waren, blijven aan populariteit winnen en vestigen zich als een essentieel onderdeel van de herfstgarderobe. Verre van klassiek, vinden ze zichzelf opnieuw uit met details die het verschil maken: licht spitse neuzen, delicate enkelbandjes en verfijnde texturen zoals lakleer of suède.

Hun grootste kracht? Ze passen bij elke stijl: met een jeans voor een chique en casual look, een rok voor een romantische touch, of een jurk voor een meer verfijnde stijl. Een ware mode-partner voor wie elegantie en comfort wil combineren.

Mocassins: een retro charme die nog steeds aanspreekt.

Met hun preppy-invloeden en licht vintage gevoel behoren loafers tot de favorieten voor de herfst van 2026. Deze tijdloze stijl geeft een outfit direct een chique touch, terwijl ze tegelijkertijd ideaal comfort bieden voor dagelijks gebruik.

Gedragen met zichtbare sokken voor een trendy look, een nette pantalon voor een elegant silhouet, of een midi-rok voor een moderne retro-uitstraling, bieden ze talloze mogelijkheden. Hun geheim: een moeiteloos verfijnde look, perfect voor drukke dagen.

Platte laarzen en enkellaarzen zijn onmisbaar op koele dagen.

Als de temperaturen dalen, worden platte laarzen en enkellaarzen vanzelfsprekend onmisbaar. Dit seizoen zijn ze verkrijgbaar in verschillende stijlen: hoge rijlaarzen, makkelijk aan te trekken modellen of zelfs enkellaarzen geïnspireerd op de motorwereld.

Praktisch en comfortabel, ze zorgen ervoor dat je er de hele herfst elegant uitziet. Gecombineerd met een zwierige jurk creëren ze een prachtig contrast tussen zachtheid en karakter. Met een jeans vormen ze een eenvoudige, maar altijd stijlvolle outfit. Alles wat je nodig hebt om stijlvol door het seizoen te komen, zonder in te leveren op comfort.

Sneakers: de trend voor stijlvol comfort

Het is onmogelijk om over platte schoenen te praten zonder sneakers te noemen, die inmiddels echte kledingstukken bij uitstek zijn geworden. Hoewel ze niet langer alleen als sportschoenen worden gezien, passen ze nu moeiteloos bij allerlei outfits.

Voor de herfst van 2026 staan retrostijlen en strakke lijnen centraal. Ze passen net zo goed bij een alledaagse jeans als bij een chiquere outfit, waardoor een balans ontstaat tussen casual en modern. Sneakers herinneren ons aan iets essentieels: comfortabele schoenen kunnen ook heel modieus zijn.

Hoe draag je platte schoenen met stijl?

Het grootste voordeel van platte schoenen is hun ongelooflijke veelzijdigheid. Ze stellen je in staat om elegante silhouetten te creëren en bieden tegelijkertijd veel bewegingsvrijheid. De truc is om te spelen met combinaties, want platte schoenen staan net zo goed bij casual outfits als bij meer geklede ensembles. Ze stimuleren je om looks te creëren die je persoonlijkheid weerspiegelen, zonder in te leveren op comfort.

Ballerina's, loafers, laarzen of sneakers: platte schoenen zijn dé trend van het seizoen. Ze belichamen een nieuwe visie op mode, waar stijl en comfort eindelijk hand in hand gaan. Dit najaar hoef je alleen nog maar het perfecte paar te kiezen dat je vol vertrouwen op al je avonturen zal vergezellen.