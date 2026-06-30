Een paraplu meenemen midden in de zomer: het op Japan geïnspireerde gebaar dat de wereld verovert.

De paraplu wordt het vaakst gebruikt als de weersvoorspelling onverwachte stortbuien voorspelt of als het hard regent. Hij wordt tevoorschijn gehaald als het weer somber is. Dit waterdichte accessoire beschermt niet alleen tegen de regen, maar heeft in Japan ook een andere functie: het beschermt tegen de zonnestralen. De paraplu, die bescherming biedt tegen UV-straling, is de nieuwe parasol.

De paraplu, hét meest gewilde zomeraccessoire.

De rol van de paraplu is duidelijk te lezen in de naam. Dit accessoire, dat je openklapt om de elementen te trotseren en je kapsel op zijn plek houdt als de wolken grijs worden, belandt in onze handen zodra de lucht dreigend wordt. Waterdichter dan een regenjas met capuchon, houdt hij ons droog als het buiten stortregent. De paraplu is tegenwoordig niet meer gebonden aan een specifiek seizoen. Hij is niet langer alleen geschikt voor maartse buien of het sombere herfstweer. Hij beschermt ons hoofd zelfs tijdens hittegolven en wanneer de atmosfeer doet denken aan die van de woestijn.

Veel modebewuste mensen geven de voorkeur aan de paraplu boven de alomtegenwoordige baseballpet of de klassieke strohoed . Ooit bekritiseerd omdat de paraplu onhandig was, te veel ruimte in beslag nam in het openbaar of zelfs de harmonie van outfits verstoorde, is de paraplu definitief een onmisbaar item in onze handen geworden, weer of geen weer, of het nu regent, sneeuwt of 40°C is in de zon. Op sociale media is de paraplu een verlengstuk van de arm geworden, maar ook een statement van persoonlijke stijl. Het is niet langer alleen een functioneel object dat meteen weer wordt dichtgeklapt.

Het is een stijlaccessoire, hét kenmerk van coole meiden, van die meiden die nonchalant matcha drinken en nonchalant over straat lopen. Vooral populair onder vrouwen uit Japan en Korea is de paraplu de nieuwe heilige graal van de mode. "Kunnen we het gebruik van een paraplu in de zomer normaliseren?", vraagt content creator @noisetier. "De zon wordt steeds gevaarlijker, dus de paraplu wordt onderdeel van mijn outfit", beaamt @nysaisalone .

Een mode- en wellnessreflex geïnspireerd door Japan.

In het Westen is het dragen van een paraplu in de zomer een marginaal gebaar, voorbehouden aan toeristen met een bleke huid en amandelvormige ogen. Wie het aandurft om in de zinderende hitte een paraplu mee te nemen, krijgt vaak vragende of veroordelende blikken terug. Het wordt bijna als een slecht voorteken beschouwd. Maar in Japan is het een aloude traditie. Paraplu's vermengen zich tussen de wolkenkrabbers en vormen een waar ballet.

De paraplu is veel meer dan alleen een decoratief object; hij heeft een spirituele betekenis. Volgens sommige overtuigingen is deze moderne parasol een magneet voor geesten en zou hij een ziel bevatten. De paraplu, die gebruikt wordt om de huid te beschermen tegen de zon, maakt deel uit van de basisuitrusting tegen UV-straling, samen met ondoorzichtige handschoenen, zonnekleppen en stoffen maskers. In Japan, een land waar de zon genadeloos is voor de huid, neemt de bevolking dubbele bescherming en neemt geen genoegen met alleen SPF. Het is cultureel bepaald. En Japanse vrouwen kiezen modellen die een bepaalde stijl uitstralen. Versierd met kersenbloesems, boodschappen in Kanji, sculpturaal kant of poëtische vogels, wordt de paraplu een visueel kenmerk.

Paraplu's die bestand zijn tegen UV-straling.

Om ervoor te zorgen dat uw paraplu ook esthetische bescherming biedt tegen UV-straling, moet u niet zomaar een willekeurige paraplu uit een souvenirwinkel kopen. Een gewone paraplu biedt wel enige bescherming, maar niet betrouwbaar. Hoewel hij schaduw rond uw lichaam creëert, blokkeert hij de zonnestralen niet volledig.

Er zijn nu paraplu's op de markt die speciaal zijn ontworpen om UV-straling te blokkeren en het lichaam te beschermen tijdens uitstapjes op heet asfalt. Deze paraplu's, die elegant op parasols lijken, zijn ontworpen om UV-straling tegen te houden en u te beschermen wanneer de temperaturen hoog oplopen. De meest effectieve paraplu's zijn over het algemeen gemaakt van een dicht geweven stof, vaak voorzien van een zwarte of zilveren coating die een deel van de zonnestralen reflecteert. Sommige hebben zelfs een UV-beschermingsfactor, net als UV-beschermende kleding. Hoe minder doorschijnend de stof, hoe effectiever de schaduw die deze biedt.

Naast het filteren van UV-stralen bieden deze paraplu's een direct voordeel: ze zorgen voor een aangenaam koel gevoel. Door een beweegbare schaduwplek rond het lichaam te creëren, voorkomen ze dat de zon constant op je hoofd schijnt en maken ze het rondlopen in de stad een stuk aangenamer. Een detail dat het verschil kan maken wanneer je midden op de middag meerdere straten moet oversteken of onder een bushalte moet wachten zonder beschutting.

Nu hittegolven steeds vaker voorkomen, zou deze Japanse reflex wel eens verder kunnen gaan dan een culturele curiositeit en een zomergewoonte kunnen worden. Niemand vindt het immers vreemd om een jas aan te trekken als de temperatuur daalt. Dus waarom zou je nog verbaasd zijn als iemand een paraplu openklapt wanneer de zon zelf een vorm van slecht weer wordt?