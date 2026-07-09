Ze tovert voetbalshirts om tot uiterst creatieve mode-items.

Tijdens het WK 2026 is het voetbalshirt een alledaags kledingstuk geworden. Gedragen door de meest populaire it-girls online, scoort dit genummerde shirt, een duidelijk teken van onze sportieve voorkeuren, punten in de garderobe. Terwijl modefanaten het combineren met een overvloed aan kettingen of het in de taille knopen, geeft deze autodidactische styliste het een make-over met een schaar in de hand. Het resultaat na deze kleine creatieve operatie is verbluffend!

Wanneer het voetbalshirt een creatief canvas wordt.

Het voetbalshirt , ooit gedragen op wedstrijddagen door trotse fans, is allang niet meer het kledingstuk dat eens in de vier jaar tevoorschijn wordt gehaald. Waar dit iconische shirt een paar jaar geleden nog deel uitmaakte van de basisuitrusting voor de echte fans, is het tegenwoordig een alledaags item. Sterker nog, het is zelfs een stijlstatement geworden. Het wordt niet langer alleen gecombineerd met bermuda's en sandalen met sokken. Dit shirt, met het logo van je favoriete team erop, staat perfect bij designer ballerina's, kanten rokjes of zelfs wijde shorts.

Het voetbalshirt is, dankzij inspirerende influencers en virale hashtags, uit zijn comfortzone gehaald en is ongetwijfeld het meest gewilde item van dit moment. Op sociale media delen sommigen hun persoonlijke tips om dit urban-stijl kledingstuk te personaliseren, terwijl anderen, zoals @fioonaax, het shirt van de grond af opnieuw interpreteren. Deze textielkunstenaar neemt geen genoegen met een paar minimalistische aanpassingen. Ze herneemt de basis van dit onmisbare stadionitem en schroomt niet om haar eigen unieke interpretatie te geven.

Deze video's, die voor puristen van dit kledingstuk ronduit afschuwelijk zijn, tonen het hele transformatieproces, van de eerste snede tot de laatste steek. En het is niet langer alleen modeontwerp, maar kunst. Het voetbalshirt dient als canvas voor haar grenzeloze verbeelding en verandert soms in een elegante jurk, soms in een bikerjack.

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Een ontwerper met een gouden handje

Terwijl voetballers misschien gouden staven als voeten hebben, heeft deze creatieve geest, die bijna 400.000 volgers heeft, toverstokjes als vingers. Ze snijdt het shirt doormidden, verlijmt het met een ander materiaal en naait de twee helften met een naaimachine aan elkaar, net als bij een scrapbookproject.

Of het nu Ronaldo's nummer 7 is of Kroos' nummer 8, elk shirt krijgt een nieuw leven. In haar geïmproviseerde atelier zet ze de shirts als puzzelstukjes in elkaar, waarbij ze altijd zorgvuldig elegante patronen uitkiest. De voormalige cheerleader, die design studeerde, heeft een unieke stijl, een mix van chic en sportkleding . Ze brengt werelden samen die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen lijken te hebben.

Bovendien creëerde ze, ter gelegenheid van de aftrap van het WK 2026, een collage van shirts van alle deelnemende landen, die ze combineerde tot één ontwerp. En voortbouwend op haar succes, maakt ze niet alleen pronkstukken. Voetbalsterren, zoals de iconische Thomas Müller, geven haar de opdracht om ontwerpen te maken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Fiona (@fioonaax)

De grootste namen in de sportwereld staan in de rij om zijn creaties te bemachtigen.

De aanstormende ontwerpster heeft een hele schare fans achter haar digitale video's. De jonge vrouw, die haar eigen maten als leidraad gebruikt, krijgt een ware collectieve "hola" op sociale media. Terwijl sommigen erop wijzen dat het shirt een heilig symbool is, lijkt Fiona Rörig een speciaal voorrecht te hebben. In de meest bekeken video draagt ze haar creatie op aan Antonella Roccuzzo, de vrouw van Lionel Messi, en geeft haar een subtiele hint. En de reacties staan bol van lof voor haar talent. De meest bewonderende reacties gebruiken alleen maar het woord "wow" om deze creatie te beschrijven. "Ik wil er ook zo één", roept een gebruiker, terwijl een ander opmerkt: "Het is een kunstwerk."

En dankzij haar virale posts heeft Fiona de aandacht van belangrijke figuren in de sportwereld weten te trekken. Zo kleedde ze in 2024 Lisa Füllkrug, de vrouw van Nicolas Füllkrug, in een roze T-shirtjurk. Maar haar meest opvallende prestatie blijft het unieke kledingstuk dat ze Müller cadeau gaf bij zijn vertrek bij Bayern München.

Met haar creaties bewijst Fiona Rörig dat een sportshirt na een wedstrijd niet voorbestemd is om in de kast te blijven hangen. Het kan een tweede leven krijgen, creatiever, duurzamer en persoonlijker. Het is ook een manier om fast fashion tegen te gaan door bestaande kledingstukken te transformeren in plaats van volledig nieuwe kleding te produceren.