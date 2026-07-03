Deze badpakstijlen zullen deze zomer van 2026 overal op de stranden te zien zijn.

Modetrends
Léa Michel
@nanniirene_ / TikTok

Deze zomer maakt het badpak furore, ver buiten het strand. Ontworpen als een echt mode-statement, is het net zo makkelijk te dragen op het strand als in de stad, bijvoorbeeld onder een licht shirt of gecombineerd met een zwierige rok. Felle kleuren en retro-invloeden: dit zijn de trends die de zomer van 2026 zullen domineren.

Botergeel, de tint die de zomer opfleurt.

Als er één kleur is die je dit seizoen moet omarmen, dan is het botergeel. Zacht, stralend en makkelijk te combineren: deze delicate pasteltint geeft je zomerlook direct een frisse uitstraling. De ingetogen elegantie betovert en staat prachtig bij alle huidtinten.

Deze tint duikt op in badpakken uit één stuk, bikini's met bandjes en zelfs modellen met kanten details. Voor een relaxte maar toch verfijnde look combineer je hem met een oversized witte blouse, een linnen broek of een mooie gehaakte sarong. Het resultaat: een zomerse look die zowel chic als comfortabel is, perfect voor van het strand tot het terras.

@nanniirene_ een botergele bikini is alles wat je nodig hebt 💛 @malayaswimwear ♬ original sound - ⠀

Het badpak uit één stuk ondergaat een revolutie.

Verre van zijn klassieke imago, vindt het badpak zichzelf opnieuw uit met moderne lijnen vol karakter. Asymmetrische ontwerpen, bandeau-modellen en grafische uitsnijdingen zorgen voor een eigentijdse look die bij elke smaak past. De details maken het verschil: open ruggen, elegante draperingen, metallic ringen en verfijnde halslijnen geven deze creaties een echt couture-gevoel. Tijdloos zwart, rijk chocoladebruin, dieprood of pasteltinten – iedereen vindt de perfecte stijl.

Het beste eraan? Het badpak uit één stuk kan gemakkelijk worden omgetoverd tot een bodysuit. Gecombineerd met een wijde broek, een lange rok of een open blouse heb je de perfecte outfit om je dag te verlengen zonder dat je naar de kleedkamer hoeft te gaan.

Retro prints maken een comeback.

Vintage invloeden blijven deze zomer de mode fascineren. Delicate bloemenprints, stippen, fijne strepen en patronen geïnspireerd op de jaren '60 en '70 geven zowel bikini's als badpakken een charmante uitstraling. Ook bikinibroekjes met een hoge taille maken een comeback, net als balconette- en beha-topjes met beugel, waarmee retrostijl en comfort worden gecombineerd. Stoffen met textuur, haakwerk en kanten details versterken dit nostalgische gevoel, terwijl de stijl tegelijkertijd modern blijft.

Maak je look compleet met een paar zorgvuldig uitgekozen accessoires: een rieten mand, een oversized zonnebril, een sjaal in je haar of minimalistische sandalen zijn voldoende om een stijlvolle zomerlook te creëren.

Los van trends, viert de zomer van 2026 vooral een mode die comfort, zelfvertrouwen en expressievrijheid vooropstelt. Of je nu kiest voor een chique badpak uit één stuk, een botergele bikini of een retro-geïnspireerd ontwerp, één ding is zeker: badkleding zal je stijlvolle metgezel zijn gedurende het hele seizoen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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