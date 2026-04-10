Als influencer met een maatje meer blaast ze de trend van tweekleurige kledingstukken met een hoge taille nieuw leven in.

De bikini met hoge taille maakt een comeback op het strand en op sociale media. Plus-size influencer Sheila (@thesheflo) trekt de aandacht met een tweekleurig zwart-wit ontwerp dat perfect past bij de huidige retro badmodetrend.

Een retro design in een eigentijdse uitvoering.

Op haar sociale media deelde Sheila (@thesheflo) verschillende foto's in een zwart-wit tweedelig setje met hoge taille, een silhouet geïnspireerd op de stijl van de jaren 50 en 60. Deze snit, gekenmerkt door een bedekkend broekje gecombineerd met een gestructureerd topje, wordt vaak geassocieerd met pin-upstijl en vintage iconen.

Het zwart-witcontrast versterkt het grafische aspect van het ontwerp en benadrukt tegelijkertijd de elegante en tijdloze lijnen. Dit type ontwerp wordt vaak gezien als een alternatief voor de minimalistische, diep uitgesneden stijlen die de afgelopen jaren de trends hebben gedomineerd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door SELF-LOVE ADVOCATE | SHE FLO☀️ (@thesheflo)

De terugkeer van modellen met een hoge taille in de zomertrends.

De afgelopen seizoenen is de tweedelige bikini met hoge taille weer helemaal terug van weggeweest in de collecties van veel merken. Deze stijl wordt gewaardeerd om zijn retro-uitstraling en het feit dat hij verschillende lichaamsvormen flatteert.

Volgens diverse modetijdschriften maakt de terugkeer van vintage-geïnspireerde silhouetten deel uit van een bredere trend die de voorkeur geeft aan gestructureerde en tijdloze snitten. Zwart en wit, vaak beschouwd als een klassieke combinatie, is een van de meest populaire kleurencombinaties in badkleding. Het succes van dit type kledingstuk wordt mede verklaard door de combinatie van mode en comfort, een criterium dat steeds belangrijker wordt voor consumenten.

Een influencer die zich inzet voor een meer inclusieve vertegenwoordiging.

Sheila (@thesheflo) is een van de content creators die bijdragen aan de vergroting van de zichtbaarheid van diverse lichaamstypes in de modewereld. De aanwezigheid van uiteenlopende profielen in campagnes en op sociale media helpt om traditionele schoonheidsidealen te verbreden.

Verschillende branche-experts wijzen erop dat "deze trend gepaard gaat met een groeiende vraag naar kleding die is aangepast aan verschillende lichaamsvormen." In deze context illustreert de populariteit van een tweekleurig, hooggetailleerd tweedelig badpak, gedragen door een bekende influencer, de interesse in kledingstukken die zowel stijlvol als toegankelijk zijn voor een divers publiek.

Zwart-wit, een tijdloze klassieker.

De keuze voor een zwart-wit tweedelig badpak met hoge taille is geworteld in een lange stijltraditie. Deze combinatie wordt vaak geassocieerd met een elegante en minimalistische esthetiek, omdat het tweekleurige contrast het silhouet visueel structureert. Dit verklaart de terugkerende aanwezigheid ervan in zomercollecties. Verschillende merken bieden nu variaties op deze stijl aan, wat de blijvende aantrekkingskracht van kledingstukken geïnspireerd op retrogarderobes bevestigt.

Uiteindelijk illustreert het succes van de tweedelige bikini met hoge taille een bredere trend: de herinterpretatie van iconische kledingstukken vanuit een hedendaags perspectief. Door digitale invloeden te combineren met retro-elementen, helpen contentmakers zoals Sheila (@thesheflo) historische silhouetten weer in de schijnwerpers te zetten en aan te passen aan de huidige verwachtingen. Deze dynamiek laat zien dat strandkleding zich blijft ontwikkelen door diverse invloeden te integreren en stilistisch erfgoed te vermengen met innovatie.