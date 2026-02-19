Een handtas geïnspireerd op een winkelwagentje: de mode-uitdaging van dit merk is intrigerend.

Terwijl de modewereld draait om extravagantie en overdreven fantasie, neemt Lidl de meest bizarre lederwarencreaties van de catwalk over. Voor de London Fashion Week onthulde de discountsupermarktketen een bijzondere handtas, die de fysieke kenmerken van hun iconische winkelwagen nabootst.

Een tas die nu al voor flink wat ophef zorgt.

Na baguettezakken met de ster van de bakkerij erop en netzakken die meer dan alleen fruit kunnen bevatten, is er nu de boodschappentas. Dit is Lidls nieuwste creatieve hoogstandje. Tijdens de London Fashion Week , een evenement dat bekendstaat om zijn extravagante ontwerpen, onthulde het merk zijn nieuwste stijlvolle creatie: een alledaags metalen accessoire getransformeerd tot een haute couture-item.

Om dit gewaagde project te realiseren, werkte ze samen met ontwerper Nik Bentel, die zijn grenzeloze verbeelding al eerder in de modewereld heeft laten zien met een tas die op een mengpaneel lijkt en waarmee hij pastazakjes aan de schouders van topmodellen bevestigde. Bovendien is dit niet de eerste keer dat het merk en de kunstenaar samenwerken. Samen bedachten ze een trompe-l'œil "croissanttas", die de illusie wekte dat je een gebakje over je schouder droeg. Het geheel werd geleverd in een "nepverpakking" met het blauwe Lidl-logo.

Deze keer verlaat de winkelwagen je handpalm en hangt hij over je schouder. Deze tas, de "Trolley Bag", geeft op humoristische wijze een nieuwe invulling aan de esthetiek van die onhandige winkelwagens en biedt een "compacte" versie. Deze wagen, waarmee we ons door de gangpaden manoeuvreren en die we volladen met boodschappen, biedt slechts ruimte voor een telefoon en een paar beautyproducten. De ketting die de wagens verbindt, fungeert als schouderband, terwijl het handvat, bedrukt in de kleuren van de winkel, als draagriem dient. Het detail dat het verschil maakt? Het kleine hangertje, dat doet denken aan een bedeltje. Het is zowel een subtiele bespotting van de modewereld als een eigenzinnig eerbetoon aan een iconisch accessoire.

Wanneer de wereld van de supermarkt de mode ontmoet

Op het eerste gezicht lijkt deze Lidl-winkelwagentas nogal triviaal, zelfs ronduit belachelijk. Het is een slimme satire op de huidige mode, die absurditeit tot taal heeft verheven en zich wentelt in politiek incorrecte stijl. Toch sluit deze tas, hoe bizar ook, perfect aan bij maximalistische trends. Groenten en fruit van de markt worden op kledingnaden gedrapeerd en voegen een vleugje levendigheid toe aan de garderobe, terwijl fashionista's hun outfit van de dag vastleggen tussen twee ontbijtgranendozen.

De 'net-uit-de-winkel'-look is verrassend trendy. De populaire hashtag 'grocery girl aesthetic' bewijst dit. En nu slaan it-girls hun kleding in terwijl ze boodschappen doen. Bovendien is het Lidl-logo niet langer een teken van een bescheiden levensstijl, maar een symbool van stijl. Het is een kenmerk dat met evenveel trots wordt gedragen als een luxe merk.

Lidl, de nieuwe codenaam voor trendy mensen.

Van driekleurige trainingspakken tot felgekleurde kersttruien en tassen met het Lidl-logo: elk nieuw Lidl-item wordt direct een cultklassieker of een collectorsitem. Deze modieuze stukken vormen een moeiteloze aanvulling op zelfs de meest verfijnde outfits en worden gedragen als haute couture-creaties.

Dit is de gemene deler voor zelfbenoemde stylisten en liefhebbers van goede smaak. Het echte geheim achter deze trend? Het 'insider'-effect. Op Instagram en TikTok transformeren lifestyle-influencers elke Lidl-vondst tot een must-have. Kortom, Lidl dragen is niet langer een teken van een beperkt budget, maar een manier om een slimme, urban en onconventionele stijl te laten zien.

Met deze opvallend originele winkelwagentas bevestigt Lidl zijn status als "cool" merk. Zal het merk zijn plexiglas omhulsel verlaten en een plekje in onze kledingkast veroveren? Dat blijft nog even afwachten.