Het schort als kledingstuk: een trend die vragen oproept

Het schort, dat lange tijd alleen in de keuken of werkplaats te vinden was, maakt nu zijn weg naar de catwalk en onze kledingkasten. Een nieuw mode-item of een knipoog naar het verleden? Deze trend, ergens tussen werkkleding en de 'tradwife'-esthetiek in, roept evenveel vragen op als dat hij inspireert.

Van huiselijk symbool tot modeaccessoire

Van oudsher had het schort een zeer praktische functie: het beschermen van kleding tegen vlekken en vuil. In de jaren 60 symboliseerde het de "ijverige huisvrouw", de meesteres van haar huishouden. Met de opkomst van krachtige wasmachines verdween het schort geleidelijk uit de huizen. Tegenwoordig maakt het een comeback, maar in een andere vorm. Bij Miu Miu bijvoorbeeld is het schort geïntegreerd in chique silhouetten, gelaagd over gestructureerde outfits en heeft het zijn oorspronkelijke, utilitaire functie een nieuwe betekenis gekregen.

Het moet gezegd worden dat mode graag conventies doorbreekt. Jeans, ontworpen in de 19e eeuw voor mijnwerkers en fabrieksarbeiders, zijn uitgegroeid tot een universeel kledingstuk. Cargobroeken, militaire jassen, boerenjassen en zelfs veterschoenen in Dr. Martens-stijl hebben hetzelfde pad bewandeld: geboren voor werk, geadopteerd als stijlitem. Vandaag de dag voegt een nieuwkomer zich bij deze grote familie van heruitgevonden werkkleding: het schort. Op de catwalk was het schort niet langer slechts een praktisch accessoire, maar een gedurfd stijlstatement.

Tussen retro-esthetiek en maatschappelijk debat

Het is onmogelijk om de culturele context waarin deze trend ontstaat te negeren. Voor sommige waarnemers weerspiegelt de terugkeer van het schort de "tradwife"-beweging die op sociale media circuleert. Influencers presenteren daar een geïdealiseerd beeld van de huisvrouw, waarbij conservatieve normen worden vermengd met ultracontemporaine beelden. In dit klimaat kan het schort worden gezien als een speelse, modieuze knipoog, of als een meer beladen symbool dat teruggrijpt op traditionele representaties van de vrouwenrol.

Sociale media maken er handig gebruik van.

Zoals zo vaak het geval is, omarmden contentmakers de trend al snel. En de reacties variëren van bewondering tot verbazing: velen prijzen de durf, anderen uiten hun dankbaarheid voor de inspiratie. De looks zijn zeker creatief, maar de kritiek ook. Onder sommige video's lees je opmerkingen als: "Maakt het dragen van een schort naar je werk in de supermarkt je een mode-icoon?"

Ik vond de Miu Miu SS26-show geweldig en de verwijzingen van mevrouw Prada naar werkkleding (met name de rollen die vrouwen vervulden) in de late 19e en 20e eeuw. Wijdvallende overalls, leren schorten, gelaagde overhemden met kraag en riemen met knipoogjes naar de Chatelaine waren allemaal een eerbetoon aan de slagers, verpleegsters, directiesecretaresses, fabrieksarbeiders, huisvrouwen en meer van de afgelopen 150 jaar. Geweldige casting met @cortisastar, Richard E Grant en een paar van mijn favorieten: Milla Jovovich, Liu Wen en Xiao Wen Ju, om er maar een paar te noemen! Hier is mijn herinterpretatie 🙂

Een trend die helemaal bij jou past.

Het schort, in de stijl van 2026, is noch een verplichting, noch een vaststaand statement. Het is een canvas voor expressie. Net als jeans in hun tijd, verandert de status ervan zodra de context verandert. Het hangt er helemaal vanaf hoe je het in je stijl integreert. Je kunt het zien als een knipoog naar retro, een conceptueel stuk, een eerbetoon aan functionele kleding, of simpelweg als een origineel accessoire dat een silhouet structureert. Jouw lichaam, jouw stijl, jouw intentie: dat is wat het kledingstuk betekenis geeft.

Uiteindelijk stelt mode symbolen altijd ter discussie. Het schort is daarop geen uitzondering. Tussen nostalgie, subversie en creativiteit opent het een dialoog. En als dit kledingstuk zoveel discussie oproept, is dat misschien juist omdat het iets diep cultureels raakt. Het is aan jou om te bepalen wat het zegt als je het draagt.