Het Scandinavische detail dat jassen deze winter een nieuwe look geeft.

Deze winter is een simpel accessoire al genoeg om je jas een andere uitstraling te geven: een riem eroverheen. Deze trend, rechtstreeks uit de straten van Kopenhagen en Stockholm, combineert stijl, structuur en bewegingsvrijheid voor warme, zelfverzekerde en uitgesproken moderne silhouetten.

Een visuele signatuur uit het Noorden

Scandinavische hoofdsteden hebben hun eigen unieke manier om klassiekers opnieuw uit te vinden. Hier behoren geïntegreerde riemen tot het verleden – discreet en soms onopvallend. De nieuwe ster van de wintergarderobe is de opvallende, over de jas gedragen riem. Gemaakt van glad leer, soepel suède, dik touw of zelfs textielband, creëert deze een weloverwogen, bijna grafisch contrast.

Deze Scandinavische stijl speelt met ruwe materialen, natuurlijke texturen en gedurfde kleuren. Een zwarte riem over een lichtgrijze jas, een camelkleurige riem over een donkerblauwe jas, of een chocoladebruine riem over ecru wollen jas: deze combinaties fleuren winterse kleurenpaletten direct op. Het resultaat? Een meer gestructureerd, dynamischer silhouet, zonder ooit in te leveren op comfort of elegantie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Interdee (@interdeeofficiel)

Volumes opnieuw vormgeven met stijl

Een van de grote voordelen van een externe riem is dat hij de snit van een jas kan veranderen. Bij een lange, oversized of A-lijn jas doorbreekt hij de soms gevreesde blokkerige look in de winter en accentueert hij subtiel de taille. Je kunt hem losjes knopen voor een ontspannen en zwierige look, of strakker aantrekken voor een meer gedefinieerd en opvallend effect.

Deze benadering is er niet op gericht het lichaam te beperken, maar juist om natuurlijke vormen te vieren. Het accentueert, structureert en ondersteunt – zonder ooit te beknellen. Het is een uitgesproken lichaamsvriendelijke modeuiting: je past je jas aan je lichaam aan, niet andersom.

Een intergenerationele trend

Wat deze trend zo aantrekkelijk maakt, is dat hij bij alle leeftijden en stijlen past. Van de bohemien student tot de elegante vrouw van in de vijftig en ouder, de buitenriem is een welkome aanvulling op elke garderobe. Hij staat net zo goed bij kniehoge laarzen als bij sneakers, bij een klassiek overhemd als bij een sweatshirt.

Het is een accessoire dat zich aanpast aan je stemming van de dag: minimalistisch, chic, casual of gedurfd. Het wordt een persoonlijk statement, een detail dat iets over je zegt, zonder ooit overdreven te zijn.

Hoe kan ik het gemakkelijk implementeren?

Goed nieuws: je hoeft geen nieuwe jas te kopen. Een riem die je al in je kast hebt liggen, voldoet prima. Kies een of twee maten groter voor een lossere, zwierige look, of een perfect passende riem voor een meer getailleerde pasvorm.

Qua kleur zijn natuurlijke tinten zoals zwart, bruin, terracotta of camel altijd een veilige keuze. Ze passen makkelijk bij de meeste jassen. Voor een meer modieuze look kun je ook spelen met contrasten of texturen.

Qua stijl is alles mogelijk: gekruiste knopen, asymmetrische knopen, een zichtbare gesp of losse uiteinden voor een nonchalante look. In slechts vijf minuten tovert u uw meest klassieke jas om tot een opvallend kledingstuk vol karakter.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞𝗛𝗢𝗟𝗠 (@stockholmfashion_)

Na een succesvolle entree op de catwalks van de herfstcollecties, blijft de buitenriem ook in het straatbeeld populair. Je ziet hem bij alles, van duffelcoats en car coats tot rechte jassen en oversized modellen. Een simpele riem is alles wat je nodig hebt om een winteroutfit om te toveren tot een warme, zelfverzekerde en uitgesproken moderne stijl. Ben jij klaar om je winterlook met elegantie te verfraaien met een riem?