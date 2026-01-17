"Omgekeerde capsule": in 2026 nemen ze afscheid van minimalistische mode.

Na het tijdperk van 'stille luxe' – dat chique minimalisme bestaande uit neutrale tinten en tijdloze snitten – betreedt de damesmode 2026 met een nieuwe energie: de terugkeer van kleur, textuur en gedurfde 'excessen'. De catwalks van Londen tot Milaan vierden een zintuiglijke renaissance, een 'omgekeerde opruiming' waarbij stijl zowel expressie als uitbundigheid wordt.

Explosieve kleuren en opzichtige luxe.

Wat sommige experts al de 'omgekeerde capsulegarderobe' noemen: na hun garderobe te hebben beperkt tot een paar 'perfecte' stukken, willen modefanaten zich nu elke dag opnieuw uitvinden. Weg met terughoudendheid, welkom creativiteit. Het pastelpalet oogt nogal flets. Merken hebben hun catwalks opgefleurd met gedurfde kleuren: felrood, citroengroen, elektrisch blauw. In het voorjaar van 2026 dient kleur niet langer als accent – het maakt een statement.

In dezelfde trant neemt de trend van 'luide luxe' de plaats in van chique minimalisme. Satijn, leer, veren of oversized sieraden: alles wordt een gelegenheid om gedurfd te zijn. Saint Laurent zet bijvoorbeeld in op volledig leer, terwijl Chanel zich richt op veren met zogenaamd extravagante texturen. Elegantie wordt niet langer gefluisterd: ze wordt verkondigd.

Franjes, texturen en overlays

Franjes en kwastjes maken een grote comeback, in een esthetiek die balanceert tussen boho en futurisme. Veel merken geven deze versieringen een nieuwe invulling met luxueuze materialen en fluorescerende accenten. Texturen worden ook met elkaar verweven: ruches, volants en plooien worden over elkaar heen gelegd, als een textielcollage. Mode in 2026 draait om beweging, textuur en sensatie.

De mannen blijven nuchter.

Terwijl damesmodeontwerpers zich steeds meer afwenden van eenvoud, bewandelt de herenmode een meer ingetogen pad. De collecties van 2026 bevestigen de voorkeur van mannen voor gestructureerde snitten, verfijnde basics en neutrale tinten. Hoewel er hier en daar een paar kleuraccenten opduiken, blijft de garderobe trouw aan een filosofie van functionaliteit: frisse witte overhemden, monochrome ensembles en opnieuw vormgegeven trenchcoats. Het verschil is duidelijk: waar vrouwen kiezen voor het 'spectaculaire', lijken mannen een 'stille elegantie' te omarmen.

De mode van 2026 markeert daarmee een cultureel keerpunt: na jaren van "discretie" wordt kleding opnieuw een taal, een middel tot zelfbevestiging en een bron van puur plezier. In deze "omgekeerde capsule" bevestigen vrouwen hun recht op uitstraling en diversiteit, terwijl mannen hun toewijding aan tijdloze stijl versterken. Er ontstaat een nieuw evenwicht: een mode waarin iedereen ervoor kiest om niet te behagen, maar zichzelf te uiten.