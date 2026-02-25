Search here...

Lentetrend: deze kleur wordt een must-have voor pumps in 2026.

Modetrends
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

In het voorjaar van 2026 staat een tint die ooit als ingetogen werd beschouwd, centraal. Op de catwalks en in het straatbeeld ontpoppen beige pumps zich als de chique en vanzelfsprekende keuze van het seizoen. Minimalistisch en flatterend, geven ze een nieuwe betekenis aan moeiteloze elegantie.

Beige, de nieuwe ster van de garderobe.

Beige, lange tijd beschouwd als een 'brave' kleur, maakt een opmerkelijke comeback. Op pumps wordt het het nieuwe alternatief voor klassiek zwart. Minder contrasterend en zachter, heeft het als voordeel dat het het silhouet optisch verlengt en tegelijkertijd ongelooflijk makkelijk te combineren is.

Recente modeshows hebben deze groeiende trend bevestigd. Tijdens Matthieu Blazy's eerste show voor Chanel, gepresenteerd in New York in november 2025, werden de silhouetten gecombineerd met hakken in neutrale en heldere tinten. Deze trend zette zich voort in de lente/zomercollecties van 2026 van Acne Studios, Lanvin, Maison Margiela, Khaite en Balenciaga. De boodschap is duidelijk: beige speelt geen bijrol meer; het staat centraal.

Waarom heeft deze kleur zo'n grote impact?

Het succes van beige schuilt in de veelzijdigheid ervan. Lichter dan zwart, minder opvallend dan een felle tint, het staat goed bij een breed scala aan huidtinten en flatteert alle lichaamstypes. Ja, echt alle.

Of ze nu met een witte pantalon, een spijkerbroek van onbewerkt denim of een midi-rok worden gedragen, beige pumps zorgen voor visuele continuïteit. Je figuur wordt moeiteloos geaccentueerd, zonder stijfheid, simpelweg door een harmonieus samenspel van kleuren. In een context waar minimalisme en neutrale kleurenpaletten de trends domineren, vindt deze tint zijn plek op natuurlijke wijze.

Hoe draag je beige pumps in 2026?

Goed nieuws: je hoeft je garderobe niet compleet te vernieuwen. Beige combineert makkelijk met crèmekleuren, lichtgeel en lichtgrijs voor een harmonieuze en stralende look. Wil je wat contrast? Het staat ook prachtig met diepe tinten zoals bordeauxrood of donkergroen.

Qua materialen is alles mogelijk: glad (imitatie)leer voor een verfijnde look, een lakafwerking voor een stoerder effect, of een matte textuur voor een minimalistische uitstraling. Schoenen met een spitse neus blijven favoriet om een slank silhouet te accentueren, maar blokhakken passen perfect bij een eigentijdse en comfortabele look.

En onthoud vooral: mode is er niet om je lichaam te corrigeren. Het is er om het aan te vullen, te vieren en te accentueren. Beige pumps zijn geen truc om visueel te "valsspelen", maar een stijlmiddel om te spelen met lijnen en licht.

In 2026 zal beige dé must-have kleur zijn voor pumps in de lente. Discreet maar krachtig, zacht maar assertief: beige bewijst dat je niet opzichtig hoeft te zijn om een statement te maken. Soms schuilt de verfijning juist in subtiliteit.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Dit iconische koppel uit de jaren 90 blaast een onverwachte modetrend nieuw leven in.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dit iconische koppel uit de jaren 90 blaast een onverwachte modetrend nieuw leven in.

De nieuwe serie "Love Story" van Ryan Murphy blaast nieuw leven in de minimalistische en iconische stijl van...

Deze iconische tas uit de jaren 90 maakt een grote comeback op de catwalks.

De mode is dol op tijdreizen en dit jaar, 2026, zet ze haar koffers weer neer in de...

"Wuthering Heights": Hoe deze film onze garderobe inspireert

Het verhaal van "Wuthering Heights", verfilmd door de fantastische Margot Robbie en haar charismatische tegenspeler Jacob Elordi, speelt...

Een handtas geïnspireerd op een winkelwagentje: de mode-uitdaging van dit merk is intrigerend.

Terwijl de modewereld draait om extravagantie en overdreven fantasie, neemt Lidl de meest bizarre lederwarencreaties van de catwalk...

Het schort als kledingstuk: een trend die vragen oproept

Het schort, dat lange tijd alleen in de keuken of werkplaats te vinden was, maakt nu zijn weg...

Waarom sommige outfits die als 'lelijk' worden beschouwd, toch gewild worden.

De outfits die we tegenwoordig op straat zien, vloeien naadloos over in de excentrieke textielcreaties van de grote...

© 2025 The Body Optimist