Oversized brillen, geïnspireerd op de jaren 2000, zijn weer helemaal in de mode.

XXL-brillen, met hun brede monturen, uitgesproken vormen en opvallende uitstraling, maken een sterke comeback in de mode van 2026. In tegenstelling tot de minimalistische ingetogenheid van voorgaande jaren, nemen XXL-modellen een sterke, bijna iconische positie in op het gezicht, die doet denken aan de sterrenlooks van de jaren 2000.

Een herinterpretatie van de looks uit de jaren 2000

De huidige XXL-monturen vangen perfect de geest van de jaren 2000: imposante afmetingen, kleurvlakken, kleurverlopen, getinte glazen, zelfs een 'cat-eye'-effect of gedurfde ronde plastic monturen. De stijlen die destijds de covers van tijdschriften sierden, worden nu opnieuw geïnterpreteerd met lichtere materialen, subtiele moderne accenten en een grotere diversiteit aan kleuren. Ze passen zich aan een bredere esthetiek aan, maar blijven sterk beïnvloed door de popcultuur.

Een zeer opvallend accessoire op het gezicht

Wat oversized brillen zo bijzonder maakt, is dat ze direct een nieuw deel van het gezicht accentueren, de ogen omlijsten en soms zelfs de wenkbrauwen, jukbeenderen of kaaklijn benadrukken. Dit spreekt mensen aan met een uitgesproken stijl, die op zoek zijn naar een accessoire dat de blikvanger van hun outfit kan zijn, zonder dat de outfit zelf per se extravagant hoeft te zijn.

Een trend aangewakkerd door sociale media.

Sociale media versterken deze trend nog verder, met looks waarbij oversized brillen bijna memorabeler zijn dan de kleding zelf: op het podium, op festivals of tijdens fotoshoots is het silhouet met de grote bril direct herkenbaar en wordt het vaak door fans nagebootst. Brillenmerken bieden nu modellen aan die geïnspireerd zijn op klassieke ontwerpen, soms in retro-uitvoeringen, maar met "moderne" kleuren, afwerkingen of details waardoor ze geschikt zijn voor zowel alledaags gebruik als avondkleding.

Oversized brillen duiden dus op een trend naar lef, waarbij men ervoor kiest om op te vallen in plaats van op te gaan in de massa. Of het nu gaat om zonnebrillen, corrigerende lenzen of simpelweg als stijlstatement, het oversized montuur belichaamt een reactie tegen ingetogen minimalisme: meer volume, meer geometrie, meer présence en altijd een knipoog naar de jaren 2000, nu verbonden met de huidige cultuur.