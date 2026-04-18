Oversized brillen, geïnspireerd op de jaren 2000, zijn weer helemaal in de mode.

Modetrends
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

XXL-brillen, met hun brede monturen, uitgesproken vormen en opvallende uitstraling, maken een sterke comeback in de mode van 2026. In tegenstelling tot de minimalistische ingetogenheid van voorgaande jaren, nemen XXL-modellen een sterke, bijna iconische positie in op het gezicht, die doet denken aan de sterrenlooks van de jaren 2000.

Een herinterpretatie van de looks uit de jaren 2000

De huidige XXL-monturen vangen perfect de geest van de jaren 2000: imposante afmetingen, kleurvlakken, kleurverlopen, getinte glazen, zelfs een 'cat-eye'-effect of gedurfde ronde plastic monturen. De stijlen die destijds de covers van tijdschriften sierden, worden nu opnieuw geïnterpreteerd met lichtere materialen, subtiele moderne accenten en een grotere diversiteit aan kleuren. Ze passen zich aan een bredere esthetiek aan, maar blijven sterk beïnvloed door de popcultuur.

Een zeer opvallend accessoire op het gezicht

Wat oversized brillen zo bijzonder maakt, is dat ze direct een nieuw deel van het gezicht accentueren, de ogen omlijsten en soms zelfs de wenkbrauwen, jukbeenderen of kaaklijn benadrukken. Dit spreekt mensen aan met een uitgesproken stijl, die op zoek zijn naar een accessoire dat de blikvanger van hun outfit kan zijn, zonder dat de outfit zelf per se extravagant hoeft te zijn.

Een trend aangewakkerd door sociale media.

Sociale media versterken deze trend nog verder, met looks waarbij oversized brillen bijna memorabeler zijn dan de kleding zelf: op het podium, op festivals of tijdens fotoshoots is het silhouet met de grote bril direct herkenbaar en wordt het vaak door fans nagebootst. Brillenmerken bieden nu modellen aan die geïnspireerd zijn op klassieke ontwerpen, soms in retro-uitvoeringen, maar met "moderne" kleuren, afwerkingen of details waardoor ze geschikt zijn voor zowel alledaags gebruik als avondkleding.

Oversized brillen duiden dus op een trend naar lef, waarbij men ervoor kiest om op te vallen in plaats van op te gaan in de massa. Of het nu gaat om zonnebrillen, corrigerende lenzen of simpelweg als stijlstatement, het oversized montuur belichaamt een reactie tegen ingetogen minimalisme: meer volume, meer geometrie, meer présence en altijd een knipoog naar de jaren 2000, nu verbonden met de huidige cultuur.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Deze schoentrend, gespot bij Gigi Hadid, zou wel eens de lente van 2026 kunnen domineren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze schoentrend, gespot bij Gigi Hadid, zou wel eens de lente van 2026 kunnen domineren.

Onlangs gespot aan de voeten van het Amerikaanse model Gigi Hadid in de straten van New York, trekken...

Deze kleuren badkleding zouden deze zomer van 2026 overal te zien kunnen zijn.

Goed nieuws: de zomer van 2026 belooft allesbehalve saai te worden als het om badkleding gaat. Na een...

Geïnspireerd door de jaren twintig, zal de "Oost-West"-trend naar verwachting in 2026 de norm worden.

De mode haalt regelmatig inspiratie uit de geschiedenis om zichzelf opnieuw uit te vinden. In 2026 laat de...

Als influencer met een maatje meer blaast ze de trend van tweekleurige kledingstukken met een hoge taille nieuw leven in.

De bikini met hoge taille maakt een comeback op het strand en op sociale media. Plus-size influencer Sheila...

Mode: Waarom de 'nonchalante' stijl alle generaties blijft aanspreken

De moeiteloze stijl, ofwel de kunst om er van nature stijlvol uit te zien, heeft zich al jarenlang...

Strandkleding: deze trends bepalen hoe 2026 eruit zal zien.

Wil je je zomergarderobe opfrissen zonder gedoe? De strandtrends van 2026 draaien om de essentie: eenvoudige snitten, comfortabele...