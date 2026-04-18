Beige, pistachegroen...: de kleuren die deze zomer de stranden zullen domineren.

Tatiana Richard
De zomer van 2026 belooft een levendig en kleurrijk feest te worden aan het strand. Van natuurlijke tinten en vernieuwde pasteltinten tot gedurfdere kleuren, de strandmodetrends bevestigen de wens om tijdloze stijl te combineren met persoonlijke expressie. De modetrends voor lente/zomer tonen een divers kleurenpalet, geïnspireerd door de natuur, het zomerlicht en minimalistische silhouetten.

Natuurlijke tinten geïnspireerd door de zee en het zand.

Natuurlijke kleuren blijven essentieel voor de zomer van 2026. Kleurenpaletten die doen denken aan zee- en minerale landschappen domineren veel collecties.

Deze omvatten:

  • beige zand
  • cacaobruin
  • oceaanblauw
  • olijfgroen
  • zacht terracotta

Deze tinten maken deel uit van een bredere trend naar duurzame, makkelijk te dragen kledingstukken die van het ene seizoen naar het andere gedragen kunnen worden. Trendwatchers benadrukken het groeiende belang van op de natuur geïnspireerde kleuren in de zomermode.

Pistachegroen, de belangrijkste pastelkleur van het seizoen.

Van alle pastelkleuren springt pistachegroen er in 2026 echt uit. Helderder dan saliegroen, geeft het een frisse uitstraling en is het bovendien makkelijk te combineren.

Deze tint duikt regelmatig op in de kleurenvoorspellingen voor de lente en zomer, vaak geassocieerd met strakke, eigentijdse silhouetten . Het sluit aan op de zachte kleurenpaletten van de afgelopen seizoenen, maar met een iets levendigere nuance.

De levendige kleuren die energie en optimisme uitstralen.

Naast natuurlijke tinten ontpoppen felle kleuren zich ook als een sterke zomertrend.

In modeanalyses wordt met name het volgende genoemd:

  • klaproosrood
  • felroze
  • fel koraal
  • zonne-oranje

Deze tinten worden geassocieerd met een meer expressieve mode en een verlangen naar opvallende kledingstukken, met name in collecties die ontworpen zijn voor vakanties en kustbestemmingen.

Metaalglans is een must.

Een andere opvallende trend is de opkomst van metallic tinten, zoals goud . Glanzende of licht iriserende stoffen duiken in veel collecties op.

De gouden en lichtbronzen tinten geven de outfit een verfijnde uitstraling en zorgen ervoor dat het een centraal onderdeel van de zomerlook wordt.

Trendrapporten wijzen op een toenemende aanwezigheid van lichtgekleurde materialen, vaak geassocieerd met minimalistische snitten of decoratieve details.

Zwart-wit: betrouwbare keuzes

Tijdloze kleuren blijven een belangrijke plaats innemen. Zwart en wit blijven favoriete keuzes vanwege hun elegantie en veelzijdigheid.

Deze tinten duiken regelmatig op in minimalistische collecties geïnspireerd op de jaren 90, een invloed die nog steeds zichtbaar is.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

De kleuren van de zomer van 2026 illustreren een divers modelandschap: van natuurlijke tinten en pistachegroen tot levendige kleuren en metallic accenten zoals goud, de kleurenpaletten bieden talloze stilistische mogelijkheden. Deze diversiteit bevestigt een voortdurende evolutie in de zomermode, waar iedereen trends kan aanpassen aan zijn of haar persoonlijke stijl, van tijdloos minimalisme tot gedurfdere keuzes.

Als schrijver verken ik schoonheid, mode en psychologie met gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Ik geniet ervan de emoties die we ervaren te begrijpen en een stem te geven aan degenen die ons helpen onszelf beter te begrijpen. In mijn artikelen streef ik ernaar de kloof tussen wetenschappelijke kennis en onze dagelijkse ervaringen te overbruggen.
Oversized brillen, geïnspireerd op de jaren 2000, zijn weer helemaal in de mode.

