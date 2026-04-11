Geïnspireerd door de jaren twintig, zal de "Oost-West"-trend naar verwachting in 2026 de norm worden.

De mode haalt regelmatig inspiratie uit de geschiedenis om zichzelf opnieuw uit te vinden. In 2026 laat de "Oost-West"-trend zijn sporen na, met name dankzij accessoires met horizontale vormen die doen denken aan bepaalde karakteristieke lijnen uit de jaren 20.

Een esthetiek geïnspireerd op de jaren twintig.

De Oost-West-trend wordt gekenmerkt door horizontale lijnen, met name zichtbaar in accessoires en gestructureerde silhouetten. In de jaren twintig evolueerde de mode naar meer vloeiende vormen, die de sociale veranderingen van die tijd weerspiegelden. Kleding kreeg rechtere snitten, waardoor een slankere look werd benadrukt. De invloed van de jaren twintig blijft ontwerpers inspireren, met name door strakke lijnen en minimalistische silhouetten. Deze historische referenties dragen bij aan de vormgeving van de hedendaagse esthetiek.

@taylorandhart Hailey Bieber heeft een nieuwe verlovingsring… en ja, hij is oost-west. 😍 Een langwerpige kussenvormige diamant, horizontaal geplaatst over de ringband, en afgewerkt in haar kenmerkende geelgouden solitaire. Hailey blijft de discussie over verlovingsringen op haar eigen iconische manier vormgeven en trekt de aandacht. We hebben vergelijkbare oost-west verlovingsringontwerpen bekeken met langwerpige kussenvormige diamanten, ovalen en smaragdgeslepen diamanten – neem een kijkje voor wat inspiratie, of sla dit op als oost-west jouw voorkeur heeft. ✨😉 #haileybieber #celebrityengagementring #eastwestring #elongatedcushion #haileybieberengagementring ♬ original sound - Pdubcookin

De East-West tas, een belangrijk item in de trend.

De Oost-West-trend is vooral zichtbaar in accessoires, met name handtassen met een horizontale, rechthoekige vorm. Verschillende modehuizen hebben modellen met dit langwerpige silhouet aangeboden, dat inmiddels herkenbaar is aan het compacte en gestructureerde ontwerp. Oost-West-tassen behoren tot de meest opvallende accessoires in recente collecties. Deze vorm weerspiegelt een zoektocht naar een balans tussen functionaliteit en esthetiek.

@recosbygg weer een blinde aankoop, goede koop! Tas aanbeveling ✨ Trendy retro schoudertas, oftewel dé it girl tas waar je zeker dol op zult zijn! 🤎 — deze prachtige retro baguette tas met riem in EastWest-stijl is een van de populairste trends van 2025!! (en zal altijd mijn favoriet blijven ✨) Ik vind het geweldig hoe functioneel en ruim deze tas is als alledaagse tas! 💼 En als je van retro tassen houdt, is deze zeker iets voor jou! 🫶🏻 #fashiontrends #bagtrends #trendybag #eastwestbag #baguettebag #shoulderbag #tfashion #bagsforwomen #viralbag #itbags #recosbygg ♬ original sound - Michael Prince

Een silhouet dat speelt met verhoudingen.

Naast accessoires beïnvloedt de Oost-West-trend ook de snit van kleding. Horizontale lijnen zijn terug te vinden in getailleerde jasjes of jurken met langwerpige proporties. Deze aanpak verandert de perceptie van volume door een balans te creëren tussen structuur en vloeiendheid. Mode-experts benadrukken dat de zoektocht naar nieuwe proporties een terugkerend element is in de evolutie van trends.

Een terugkeer van vintage referenties

Vintage-inspiratie speelt een belangrijke rol in hedendaagse collecties. De jaren twintig worden vaak geassocieerd met een periode van stilistische vernieuwing, gekenmerkt door de opkomst van nieuwe silhouetten. Huidige trends herinterpreteren deze referenties en passen ze aan de hedendaagse esthetische normen aan. De invloed van voorbije decennia verrijkt het hedendaagse stijlaanbod.

Waarom de Oost-West-trend in 2026 de aandacht trekt.

De populariteit van deze trend maakt deel uit van een bredere evolutie van accessoires met opvallende vormen. Horizontale lijnen bieden een alternatief voor meer klassieke silhouetten en zijn tegelijkertijd gemakkelijk te combineren met diverse outfits. Modetrends evolueren voortdurend door een combinatie van historisch erfgoed en hedendaagse interpretatie. De Oost-West-trend illustreert het vermogen van de mode om terug te grijpen naar eerdere referenties en zo nieuwe stilistische interpretaties te creëren.

Uiteindelijk kan de Oost-West-trend zowel met minimalistische outfits als met meer gestructureerde silhouetten worden geassocieerd. Deze veelzijdigheid verklaart mede waarom verschillende merken de trend omarmen. Accessoires met horizontale lijnen maken het mogelijk om een silhouet te structureren zonder de algehele look te veranderen. De Oost-West-trend past dus in een dynamiek waarin accessoires een centrale rol spelen bij het creëren van een stijl.

Als influencer met een maatje meer blaast ze de trend van tweekleurige kledingstukken met een hoge taille nieuw leven in.

De bikini met hoge taille maakt een comeback op het strand en op sociale media. Plus-size influencer Sheila...

Mode: Waarom de 'nonchalante' stijl alle generaties blijft aanspreken

De moeiteloze stijl, ofwel de kunst om er van nature stijlvol uit te zien, heeft zich al jarenlang...

Strandkleding: deze trends bepalen hoe 2026 eruit zal zien.

Wil je je zomergarderobe opfrissen zonder gedoe? De strandtrends van 2026 draaien om de essentie: eenvoudige snitten, comfortabele...

Hoe de verfrommelde tas het nieuwe mode-icoon wordt.

Zacht, met een mooie textuur, bijna nonchalant: de gekreukte tas is een echte blikvanger. Verre van stijve ontwerpen,...

Dit model blaast de trend van lichaamssieraden nieuw leven in voor de zomer van 2026.

Onder de zon wordt mode lichter en vrijer. Deze zomer van 2026 duikt een iconische trend subtiel weer...

Waarom "onwaarschijnlijke" tassen zo populair zijn in 2026

Na de versleten tas, die de illusie wekt van jarenlang gebruik, komen nu de trompe-l'œil-tassen. It-girls en trendy...