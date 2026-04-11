Geïnspireerd door de jaren twintig, zal de "Oost-West"-trend naar verwachting in 2026 de norm worden.

De mode haalt regelmatig inspiratie uit de geschiedenis om zichzelf opnieuw uit te vinden. In 2026 laat de "Oost-West"-trend zijn sporen na, met name dankzij accessoires met horizontale vormen die doen denken aan bepaalde karakteristieke lijnen uit de jaren 20.

Een esthetiek geïnspireerd op de jaren twintig.

De Oost-West-trend wordt gekenmerkt door horizontale lijnen, met name zichtbaar in accessoires en gestructureerde silhouetten. In de jaren twintig evolueerde de mode naar meer vloeiende vormen, die de sociale veranderingen van die tijd weerspiegelden. Kleding kreeg rechtere snitten, waardoor een slankere look werd benadrukt. De invloed van de jaren twintig blijft ontwerpers inspireren, met name door strakke lijnen en minimalistische silhouetten. Deze historische referenties dragen bij aan de vormgeving van de hedendaagse esthetiek.

Hailey Bieber heeft een nieuwe verlovingsring… en ja, hij is oost-west. 😍 Een langwerpige kussenvormige diamant, horizontaal geplaatst over de ringband, en afgewerkt in haar kenmerkende geelgouden solitaire. Hailey blijft de discussie over verlovingsringen op haar eigen iconische manier vormgeven en trekt de aandacht. We hebben vergelijkbare oost-west verlovingsringontwerpen bekeken met langwerpige kussenvormige diamanten, ovalen en smaragdgeslepen diamanten – neem een kijkje voor wat inspiratie, of sla dit op als oost-west jouw voorkeur heeft.

De East-West tas, een belangrijk item in de trend.

De Oost-West-trend is vooral zichtbaar in accessoires, met name handtassen met een horizontale, rechthoekige vorm. Verschillende modehuizen hebben modellen met dit langwerpige silhouet aangeboden, dat inmiddels herkenbaar is aan het compacte en gestructureerde ontwerp. Oost-West-tassen behoren tot de meest opvallende accessoires in recente collecties. Deze vorm weerspiegelt een zoektocht naar een balans tussen functionaliteit en esthetiek.

Een silhouet dat speelt met verhoudingen.

Naast accessoires beïnvloedt de Oost-West-trend ook de snit van kleding. Horizontale lijnen zijn terug te vinden in getailleerde jasjes of jurken met langwerpige proporties. Deze aanpak verandert de perceptie van volume door een balans te creëren tussen structuur en vloeiendheid. Mode-experts benadrukken dat de zoektocht naar nieuwe proporties een terugkerend element is in de evolutie van trends.

Een terugkeer van vintage referenties

Vintage-inspiratie speelt een belangrijke rol in hedendaagse collecties. De jaren twintig worden vaak geassocieerd met een periode van stilistische vernieuwing, gekenmerkt door de opkomst van nieuwe silhouetten. Huidige trends herinterpreteren deze referenties en passen ze aan de hedendaagse esthetische normen aan. De invloed van voorbije decennia verrijkt het hedendaagse stijlaanbod.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Zendaya (@zendaya)

Waarom de Oost-West-trend in 2026 de aandacht trekt.

De populariteit van deze trend maakt deel uit van een bredere evolutie van accessoires met opvallende vormen. Horizontale lijnen bieden een alternatief voor meer klassieke silhouetten en zijn tegelijkertijd gemakkelijk te combineren met diverse outfits. Modetrends evolueren voortdurend door een combinatie van historisch erfgoed en hedendaagse interpretatie. De Oost-West-trend illustreert het vermogen van de mode om terug te grijpen naar eerdere referenties en zo nieuwe stilistische interpretaties te creëren.

Uiteindelijk kan de Oost-West-trend zowel met minimalistische outfits als met meer gestructureerde silhouetten worden geassocieerd. Deze veelzijdigheid verklaart mede waarom verschillende merken de trend omarmen. Accessoires met horizontale lijnen maken het mogelijk om een silhouet te structureren zonder de algehele look te veranderen. De Oost-West-trend past dus in een dynamiek waarin accessoires een centrale rol spelen bij het creëren van een stijl.