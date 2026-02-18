"Nog steeds even mooi": op 55-jarige leeftijd straalt deze actrice op het strand naast een paard.

De Britse actrice en televisiepresentatrice Amanda Holden blijft de conventies tarten met haar fotoshoots. Kort na het vieren van haar verjaardag deelde ze een reeks foto's op Instagram, waarop ze poseert naast een paard om het Jaar van het Vuurpaard in te luiden.

Het Jaar van het Vuurpaard

Amanda Holden deelde onlangs een opvallend thematisch bericht op Instagram. Ze draagt een open wit shirt dat een bijpassende triangelbikinitop onthult, een zwarte broek met hoge taille en rubberen laarzen, en poseert naast haar paard in een elegante en symbolische setting. Deze foto viert het begin van het Jaar van het Vuurpaard (17 februari 2026 tot 5 februari 2027), een zeldzame maancyclus die slechts eens in de 60 jaar voorkomt.

Traditioneel geassocieerd met passie, snelle transformaties en felle onafhankelijkheid, belooft deze periode energie en opschudding. "Bereid je voor op verbluffende veranderingen," vertelde ze haar volgers. De reacties stroomden binnen: "Nog steeds even mooi," "Absolute koningin," "Bondgirl op haar 55e." In tegenstelling tot de kritiek prezen de meeste reacties haar zelfvertrouwen. Voor velen belichaamt ze een generatie die weigert te vervagen met de leeftijd en integendeel zichtbaarheid en vrijheid eist.

Uiteindelijk bevestigt Amanda Holden, door de codes van het Jaar van het Vuurpaard te omarmen, een krachtige visie op volwassenheid, waarin leeftijd een troef is in plaats van een beperking. Ze verkondigt een vrijheid van toon en beeld die de verwachtingen uitdaagt en een generatie vrouwen inspireert om hun onwrikbare zelfvertrouwen te vieren.