"Ik voelde me minder vrouw": Deze ster doorbreekt het taboe rond onvruchtbaarheid.

Elizabeth Banks heeft ervoor gekozen om te spreken over een onderwerp dat nog te vaak in stilte gehuld is: onvruchtbaarheid. In een recente TikTok-video, onderdeel van een podcast, spreekt de Amerikaanse actrice, producent, regisseur en scenarioschrijfster openhartig over de schaamte en schuldgevoelens die ze lange tijd heeft ervaren.

Een zeldzaam commentaar op een intiem onderwerp.

Elizabeth Banks, bekend van haar filmrollen, met name in de "Hunger Games"-saga, heeft besloten openlijk te spreken over een persoonlijke worsteling: haar onvruchtbaarheid. Op TikTok legt ze uit dat ze nog nooit zwanger is geweest en al lange tijd probeert te begrijpen waarom. De actrice stelt dat ze behoort tot de vrouwen die te maken hebben met wat "onverklaarbare" onvruchtbaarheid wordt genoemd.

Ze legt uit dat ze eicellen en embryo's produceerde, maar dat de embryo's zich niet innestelden. Ze beschrijft in eenvoudige bewoordingen het gevoel van een "gebroken baarmoeder", een uitdrukking die ze naar eigen zeggen gebruikte om de situatie aan haar kinderen uit te leggen. Door deze ervaring te delen, werpt Elizabeth Banks licht op een realiteit waarmee veel vrouwen te maken hebben, maar die nog steeds zelden openlijk wordt besproken.

"Ik voelde me minder vrouw."

Naast het medische aspect hekelt de actrice ook de symbolische betekenis van onvruchtbaarheid. Elizabeth Banks legt uit dat ze zich "diep schaamde" en een gevoel van onvolledigheid ervoer. In een maatschappij waar moederschap vaak wordt geassocieerd met de definitie van vrouwelijkheid, kan het onvermogen om zwanger te worden je het gevoel geven "minder vrouw" te zijn. Ze benadrukt dat deze maatschappelijke druk met name zwaar weegt op vrouwen, wier waarde soms nog steeds wordt gekoppeld aan hun vermogen om kinderen te krijgen. Deze reflectie gaat verder dan haar persoonlijke ervaring. Ze stelt culturele normen en de hardnekkige verwachtingen rondom de moederrol ter discussie.

Een realiteit die miljoenen mensen raakt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde in 2023 een schatting waaruit bleek dat één op de zes mensen wereldwijd tijdens hun vruchtbare leven te maken krijgt met onvruchtbaarheid. Dit komt neer op ongeveer 17,5% van de volwassen bevolking. Deze cijfers herinneren ons eraan dat onvruchtbaarheid geen zeldzaam of marginaal probleem is. Het treft stellen uit alle lagen van de bevolking en kan meerdere oorzaken hebben: medisch, hormonaal, genetisch of onverklaarbaar.

Onderzoek gepubliceerd door National Geographic laat ook zien dat de vruchtbaarheid afneemt met de leeftijd. Op 30-jarige leeftijd wordt de gemiddelde kans om binnen een jaar zwanger te raken geschat op ongeveer 75%, terwijl die op 35-jarige leeftijd daalt tot ongeveer 66%, hoewel veel individuele factoren een rol spelen.

Tussen schuldgevoel en gebrek aan informatie

Elizabeth Banks benadrukt nog een punt: het gebrek aan duidelijke en toegankelijke informatie over de reproductieve gezondheid van vrouwen. Ze beschrijft een traject dat gekenmerkt wordt door "medische grijze gebieden" en een "gevoel van onbegrip". Ze wijst ook op het bestaan van een dubbele moraal. Hoewel onvruchtbaarheid ook mannen kan treffen, blijft de sociale en symbolische druk die op vrouwen wordt uitgeoefend, anders.

De druk om moeder te worden, die nog steeds sterk aanwezig is, kan schuldgevoelens en psychische problemen versterken. Door openlijk over haar ervaring te spreken, draagt de actrice bij aan de normalisering van deze gesprekken en vermindert ze het gevoel van isolement dat degenen die hiermee te maken hebben, kunnen ervaren.

Je uitspreken om schaamte te verlichten

Elizabeth Banks, die nu moeder is dankzij een draagmoeder, legt uit dat ze het verlies van haar zwangerschap moest verwerken voordat ze andere wegen naar het ouderschap kon overwegen. Ze beschrijft dit proces als "een verlies om te accepteren", een "ingrijpende emotionele stap". Haar verhaal maakt deel uit van een bredere beweging van bekende personen die ervoor kiezen hun vruchtbaarheidsproblemen te delen.

Deze openheid creëert ruimte voor dialoog over een onderwerp dat lange tijd taboe was. Door te stellen dat ze zich "minder vrouw voelde", wil Elizabeth Banks dit idee niet versterken, maar juist ontmantelen. Haar boodschap is duidelijk: vrouw-zijn gaat niet alleen over het biologische vermogen om een kind te krijgen.

Door het stilzwijgen rond haar onvruchtbaarheid te doorbreken, geeft Elizabeth Banks een stem aan een intieme ervaring die door miljoenen mensen wordt gedeeld. Haar verhaal herinnert ons eraan dat moederschap de waarde van een vrouw niet bepaalt en dat onvruchtbaarheid nooit een bron van schaamte zou moeten zijn. Door erover te praten, draagt ze bij aan een verandering in attitudes en bevordert ze meer empathie, informatie en begrip voor een realiteit die nog te vaak wordt verzwegen.