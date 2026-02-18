Search here...

"Heeft ze het niet koud?": In Parijs kiest deze zangeres voor een gewaagde outfit.

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

In Parijs droeg zangeres Tate McRae onlangs een outfit die veel ophef veroorzaakte op sociale media. Microshorts, een panty en een getailleerde blazer: een look die uiteenlopende reacties opriep, van bewondering tot vragen over het koude winterweer.

Een romantische Parijse stijl

De Canadese singer-songwriter, danseres en actrice Tate McRae deelde een reeks foto's op Instagram van haar romantische Valentijnsdagtrip naar de Franse hoofdstad. Op een aantal foto's poseert ze in een zwart micro-shortje met panty, een getailleerde zwarte blazer en kniehoge laarzen, afgemaakt met een rode roos. Deze mix van Parijse chic en durf speelt met contrasten: gestructureerde verfijning en een speelse geest.

Ondanks de winterkou waren de reacties enthousiast.

De post kreeg al snel duizenden likes en complimenten, zoals "Parijs staat je goed" en "Zo mooi". Trouw aan de traditie om in de winter kortere kleding te dragen, vroegen internetgebruikers zich echter af: "Heeft ze het niet koud?" of soortgelijke opmerkingen, waarmee ze de aandacht vestigden op de ijzige temperaturen in Parijs in februari. Paradoxaal genoeg temperden deze opmerkingen het enthousiasme niet: fans waren dol op de combinatie, wat bewijst dat durf in de mode altijd loont.

De carrousel van Tate McRae versterkt de sfeer met een spiegelselfie in een warme, roodgetinte slaapkamer, een close-up van haar benen in een auto en gezellige kiekjes van Parijse cafés. Deze beelden vangen een "ontspannen sfeer" en versterken het beeld van een kunstenaar die de kunst van lifestyle-enscenering tot in de perfectie beheerst.

Uiteindelijk sluit deze verschijning perfect aan bij de modekeuzes van Tate McRae, die uitblinkt in het combineren van streetwear-trends met Europese elegantie. In Parijs, de ultieme modehoofdstad, bevestigt zijn "Valentijnslook" eens te meer dat durf de klimaatzorgen overstijgt en dat vragen over de kou worden omgezet in verkapte complimenten.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
De 63-jarige Demi Moore kiest voor elegantie in een zwarte kanten jurk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De 63-jarige Demi Moore kiest voor elegantie in een zwarte kanten jurk.

Demi Moore bewijst keer op keer dat stijl en elegantie tijdloos zijn. Tijdens een recente reis naar New...

Op 58-jarige leeftijd geeft Pamela Anderson de korte jurk een nieuwe invulling dankzij een onverwacht detail.

Pamela Anderson, die doorgaans alleen chique lange jurken draagt, verraste onlangs iedereen. In Berlijn bewees de Canadees-Amerikaanse actrice...

"Ik voelde me minder vrouw": Deze ster doorbreekt het taboe rond onvruchtbaarheid.

Elizabeth Banks heeft ervoor gekozen om te spreken over een onderwerp dat nog te vaak in stilte gehuld...

Tijdens haar zonvakantie maakt deze actrice een opmerkelijke duik.

Amy Schumer maakte optimaal gebruik van haar eerste zonvakantie na haar scheiding om een opvallende verschijning op zee...

Deze influencer pleitte voor een "traditionele" bruiloft totdat ze een grote familiecrisis meemaakte.

De Amerikaanse influencer Estee Williams, bekend om haar populariteit binnen de "tradwives"-beweging die pleit voor het traditionele huwelijk,...

"Je zult nooit zoals zij zijn": deze zangeres reageert op de aanvallen in vergelijking met Amy Winehouse.

De Britse singer-songwriter Raye, die vaak wordt vergeleken met de Britse zangeres Amy Winehouse, heeft besloten deze vergelijkingen...

© 2025 The Body Optimist