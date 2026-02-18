"Heeft ze het niet koud?": In Parijs kiest deze zangeres voor een gewaagde outfit.

In Parijs droeg zangeres Tate McRae onlangs een outfit die veel ophef veroorzaakte op sociale media. Microshorts, een panty en een getailleerde blazer: een look die uiteenlopende reacties opriep, van bewondering tot vragen over het koude winterweer.

Een romantische Parijse stijl

De Canadese singer-songwriter, danseres en actrice Tate McRae deelde een reeks foto's op Instagram van haar romantische Valentijnsdagtrip naar de Franse hoofdstad. Op een aantal foto's poseert ze in een zwart micro-shortje met panty, een getailleerde zwarte blazer en kniehoge laarzen, afgemaakt met een rode roos. Deze mix van Parijse chic en durf speelt met contrasten: gestructureerde verfijning en een speelse geest.

Tate McRae via IG pic.twitter.com/mYY8YXRBi8 — JumpTrailers (@JumpTrailers) 13 februari 2026

Ondanks de winterkou waren de reacties enthousiast.

De post kreeg al snel duizenden likes en complimenten, zoals "Parijs staat je goed" en "Zo mooi". Trouw aan de traditie om in de winter kortere kleding te dragen, vroegen internetgebruikers zich echter af: "Heeft ze het niet koud?" of soortgelijke opmerkingen, waarmee ze de aandacht vestigden op de ijzige temperaturen in Parijs in februari. Paradoxaal genoeg temperden deze opmerkingen het enthousiasme niet: fans waren dol op de combinatie, wat bewijst dat durf in de mode altijd loont.

De carrousel van Tate McRae versterkt de sfeer met een spiegelselfie in een warme, roodgetinte slaapkamer, een close-up van haar benen in een auto en gezellige kiekjes van Parijse cafés. Deze beelden vangen een "ontspannen sfeer" en versterken het beeld van een kunstenaar die de kunst van lifestyle-enscenering tot in de perfectie beheerst.

Uiteindelijk sluit deze verschijning perfect aan bij de modekeuzes van Tate McRae, die uitblinkt in het combineren van streetwear-trends met Europese elegantie. In Parijs, de ultieme modehoofdstad, bevestigt zijn "Valentijnslook" eens te meer dat durf de klimaatzorgen overstijgt en dat vragen over de kou worden omgezet in verkapte complimenten.