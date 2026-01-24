Search here...

"Het is belachelijk": Deze aankondiging over een optreden van een meidenband zorgt voor ophef.

Léa Michel
@katseyeworld/Instagram

De Amerikaanse meidenband Katseye haalt de krantenkoppen na de aankondiging van hun nominatie en optreden tijdens de Grammy Awards van 2026. Het nieuws leidt tot een golf van felle kritiek op sociale media.

Een omstreden historisch moment

Katseye, die in 2024 bekendheid verwierf via het survivalprogramma "The Debut: Dream Academy", ontving onlangs een Grammy Award-nominatie, een opmerkelijke prestatie voor zo'n jonge groep. En nu is er nog meer nieuws officieel bekendgemaakt: de groep zal op 1 februari 2026 live optreden, waarmee ze de eerste meidengroep zijn die dit doet sinds Destiny's Child meer dan 20 jaar geleden.

Maar in plaats van de feestelijkheden leidde de aankondiging tot een massale verontwaardiging. Op K-popfora en Twitter hekelden fans en waarnemers de opportunistische beslissing van de muziekindustrie. Reacties als "De Grammy's laten zowat iedereen op het podium" en "De industrie pusht Katseye te hard, nee dank je" waren alomtegenwoordig, waarbij het Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijf HYBE ervan werd beschuldigd zijn invloed te misbruiken om dit wereldwijde project erdoorheen te drukken.

Felle reacties op sociale media

De frustratie is voelbaar:

  • "Het is belachelijk..." : velen wijzen op het gebrek aan ervaring binnen de groep, die nog geen twee jaar geleden is opgericht en nummers heeft uitgebracht als "Debut", "Touch" en de EP "SIS" (Soft Is Strong).
  • "De industrie probeert ze er gewoon doorheen te drukken," spotten critici, die deze nominatie eerder zien als een agressieve marketingstrategie dan als een verdiende erkenning.

Ondanks hun relatieve succes – noteringen in de Billboard-hitlijsten en een uitverkochte tournee – heeft Katseye moeite om een ​​deel van het westerse en traditionele K-pop-publiek voor zich te winnen. Ze worden gezien als een "HYBE-product" dat te veel is afgestemd op Amerika. Deze tegenreactie komt op een moment dat Hybe zijn wereldwijde projecten versnelt, met de aankondiging van een tweede meidengroep voor 2026, bestaande uit voormalige deelnemers van "Dream Academy".

De moraal van het verhaal is dat Katseye's optreden tijdens de 68e Grammy Awards een keerpunt zou kunnen zijn: een triomf of een bevestiging van de kritiek? Feit blijft dat Katseye de ambitie van HYBE om de Amerikaanse hitlijsten te veroveren belichaamt, ten koste van een controverse die tot veel discussie leidt.

