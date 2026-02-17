Search here...

Deze influencer pleitte voor een "traditionele" bruiloft totdat ze een grote familiecrisis meemaakte.

Anaëlle G.
De Amerikaanse influencer Estee Williams, bekend om haar populariteit binnen de "tradwives"-beweging die pleit voor het traditionele huwelijk, heeft haar prioriteiten enigszins bijgesteld na een "verwoestende familiecrisis" rond de gezondheid van haar dochter Estelle, die in september 2025 werd geboren met een ernstige hartafwijking.

Oorsprong in de "tradwife"-beweging

Estee Williams verwierf bekendheid op TikTok en Instagram, waar ze meer dan 300.000 volgers verzamelde door een 'tradwife'-levensstijl te promoten: een thuisblijvende echtgenote die financieel afhankelijk is van haar man, Conner, en die advies geeft zoals zichzelf 'verwennen' voordat ze thuiskomt van haar werk. Al in 2022 definieerde ze de term als "een vrouw die een ultratraditionele rol in het huwelijk op zich neemt, met het huishouden als centraal punt". Deze virale en controversiële content gaf haar digitale carrière een enorme boost.

Een koerswijziging die vóór de geboorte werd aangekondigd.

In april 2025, zwanger van haar eerste kind, kondigde Estee Williams een "redactionele koerswijziging" aan: minder berichten over het traditionele gezinsleven en meer content over de voorbereidingen op de komst van de baby. In een interview met People beschreef ze dit als "een bewuste beslissing om me op mijn gezin te richten", zonder de naderende storm te voorzien.

Estelles ziekte: een ingrijpende schok

Estelle werd geboren op 5 september 2025 met een ventrikelseptumdefect (VSD), een gat in haar hart. Een openhartoperatie stond gepland voor 11 weken, maar artsen ontdekten een veel grotere afwijking: drie centimeter. De operatie was gecompliceerd: vier hartoperaties, twee hartstilstanden (waarvan één een uur duurde), en Estelle werd aan de ECMO gelegd en voorzien van een Berlin Heart, een essentieel extern apparaat in afwachting van een harttransplantatie. Op vijf maanden oud lag ze nog steeds in het ziekenhuis, met haar ouders aan haar bed.

Op weg naar een nieuwe missie: bewustwording creëren en orgaandonatie promoten.

Deze beproeving heeft een diepe indruk achtergelaten op Estee Williams, die nu Estelles medische reis deelt om aandacht te vragen voor aangeboren hartafwijkingen (1 op de 100 geboorten) en de zeldzaamheid van harttransplantaties bij kinderen (120-150 per jaar in de Verenigde Staten). In plaats van huishoudelijke adviezen te geven, heeft haar verhaal de laatste tijd een educatieve invalshoek gekregen: "Dit is niet alleen voor Estelle, maar voor alle kinderen die wachten op een hartwonder." Ze beschrijft een mengeling van angst en dankbaarheid, dichter bij de dood en het geloof dan ooit tevoren.

De familiecrisis van Estee Williams illustreert hoe het geïdealiseerde beeld van de 'traditionele huisvrouw' (tijdelijk) kan instorten in het licht van een medische noodsituatie, waardoor ze haar platform verlegt naar empathie en concrete actie voor orgaandonatie. Haar verhaal dient als een herinnering dat familie, in al haar rauwe realiteit, 'virale trends' overstijgt.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
"Je zult nooit zoals zij zijn": deze zangeres reageert op de aanvallen in vergelijking met Amy Winehouse.

