"Absoluut prachtig": Victoria Beckhams blauwe outfit zorgt voor veel ophef op sociale media.

Victoria Beckham veroorzaakte onlangs ophef op de bruiloft van Holly Ramsay, de dochter van topchef Gordon Ramsay, door een turquoise jurk uit haar eigen collectie te dragen. Deze iconische creatie heeft sindsdien uiteenlopende reacties op Instagram en X (voorheen Twitter) teweeggebracht, van lof tot felle kritiek.

Turquoise jurk, een kenmerkend ontwerp van Beckham.

Deze jurk van stretchjersey, getailleerd aan de bovenkant, uitlopend aan de onderkant en geaccentueerd met een gedrapeerde strik, betovert met zijn soepelheid en perfecte valling. De stof sluit elegant aan op het lichaam en biedt ultiem comfort, terwijl de subtiele glans een ingetogen maar toch zelfverzekerde elegantie geeft. "De split aan de voorkant is zo flatterend en comfortabel", legt Victoria Beckham uit in een Instagram-story, waarmee ze haar al uitverkochte collectie aankondigt.

De Britse ontwerpster speelt met proporties en volumes om het figuur op een subtiele, verfijnde manier te flatteren. Gecombineerd met een sjaal van microbont, een glinsterende zilveren clutch, open teenschoenen en diamanten sieraden, straalde Victoria Beckham en belichaamde ze perfect de fusie van moderne glamour en chique eenvoud. Elk detail, van de snit tot de accessoires, lijkt ontworpen om het licht te vangen, waardoor deze outfit een must-have is voor elegante avonden.

Controverse: "De bruid overschaduwen?"

De aankomst van Victoria Beckham, vergezeld door haar man David en hun kinderen (Romeo, Harper en Cruz), bleef niet onopgemerkt. Nauwelijks uit de auto gestapt, zorgde de ontwerpster al voor een stortvloed aan flitsende camera's... maar ook voor een lawine aan kritiek. Op sociale media stroomden de reacties binnen: "Ze probeerde de bruid te overschaduwen", "Te chic voor een bruiloft", "Een sobere look". Sommige internetgebruikers bekritiseerden haar serieuze houding voor de camera's en vonden die koud of zelfs arrogant; anderen vonden dat haar minimalistische en uiterst verfijnde stijl de show stal van de bruidsmeisjes, die juist in bewust zachtere en contrasterende kleuren gekleed waren.

Zoals zo vaak het geval is, wakkert controverse bewondering aan. Instagram staat vol met reacties als "Absoluut prachtig", "Perfectie voor de winter" en "Goddelijke kleur", naast spottende opmerkingen over haar "stille uitdrukking", die bijna een handelsmerk is geworden. De reel, die door miljoenen internetgebruikers is bekeken, bevestigt één ding: Victoria Beckham beheerst de kunst van het beeld. In een kwestie van seconden transformeert ze een simpele verschijning in een stijlstatement, waardoor de gebeurtenis – bewust of onbewust – verandert in een ware catwalk.

Teal, de controversiële hit van 2026.

Deze diepblauwe kleur met een vleugje ei is alomtegenwoordig in de collectie – van gestructureerde kledingstukken voor overdag tot silhouetten voor de avond – en maakt een sterke comeback, ondanks de controverse die het heeft veroorzaakt. Door sommigen te donker, door anderen te gewaagd, verdeelt de kleur de meningen net zozeer als dat hij fascineert.

In plaats van kritiek te weerstaan, transformeerde Victoria Beckham die juist in een middel om verlangen op te wekken, en zette daarmee een onbedoelde maar opmerkelijk effectieve reclamecampagne op touw. Het resultaat: turquoise werd een verfijnd alternatief voor de alomtegenwoordige pasteltinten. Een opvallende kleur, ontworpen voor mensen die attitude verkiezen boven ingetogenheid.

Kortom, Victoria Beckham bevestigt eens te meer haar status als stijlicoon dat tot discussie kan leiden. Haar turquoise jurk, die zowel bewondering als kritiek opriep, trok ieders aandacht en liet zien dat mode zowel een kunstvorm als een middel tot persoonlijke expressie kan zijn.