Op 47-jarige leeftijd lijkt deze actrice vrijer dan ooit.

Laetitia Casta, een Frans mode-icoon en uitgesproken mediapersoonlijkheid, verschijnt in ELLE magazine in een fotoserie waarin lingerie en doorschijnende outfits een vrouw laten zien die zich niet laat beperken door leeftijdsgebonden normen. Met een zekere consistentie in haar carrière belichaamt de actrice en het model een stem die hardnekkige stereotypen rondom vrouwelijke rijpheid ter discussie stelt.

Een esthetisch aantrekkelijke en zelfverzekerde fotoshoot.

In deze nieuwe editie van ELLE poseert Laetitia Casta met het zelfvertrouwen van iemand die de decennia heeft doorstaan zonder te bezwijken onder de druk van conformiteit. Met een directe blik verschijnt ze in outfits die, verre van haar imago te reduceren tot een louter esthetisch geheel, een persoonlijke opvatting van schoonheid bevestigen: een opvatting die met de tijd evolueert, zonder de sporen van het leven te ontkennen.

Deze foto's doen denken aan andere iconische momenten in haar carrière, zoals de cover van Lui uit 2019, waarop ze naakt poseerde op een rots op Corsica. Ook die foto riep evenveel bewondering als kritiek op en illustreert de nog steeds voelbare spanning rond de zichtbaarheid van het vrouwelijk lichaam, met name na je veertigste.

Tussen bewondering en felle kritiek in

Op sociale media waren de reacties snel. Terwijl veel internetgebruikers haar vrijheid van meningsuiting en tijdloze elegantie prezen – "Tijdloze schoonheid" , "Inspiratie voor alle vrouwen" – waren anderen beledigd door de enscenering: "Weer halfnaakt" , "Ze probeert de aandacht te trekken" waren enkele van de meest kritische reacties.

Deze reacties onthullen een hardnekkige dubbele moraal: wat gewaardeerd wordt bij zogenaamd volwassen mannen, wordt vaak als ongepast beschouwd bij vrouwen van dezelfde leeftijd. Dit alledaagse seksisme, dat nog steeds wijdverbreid is in online discussies, onderstreept hoe de zichtbaarheid van vrouwenlichamen nog steeds wordt ingekaderd door rigide normen: na een bepaalde leeftijd wordt bescheidenheid verwacht, zo niet opgelegd.

Een kritische stem tegen de mode-industrie

Naast de beelden laat Laetitia Casta ook van zich horen. In Madame Figaro bespreekt ze de excessen van de modewereld, die ze van dichtbij kent. Ze hekelt met name de druk om extreem dun te zijn en benadrukt de absurditeit van bepaalde zogenaamde 'standaardmaten' – soms vergelijkbaar met die van een twaalfjarig kind – die zelfs aan tienermeisjes worden opgelegd.

Ze bekritiseert ook het verlies aan persoonlijkheid in een kapitalistisch systeem dat productiviteit boven het individu stelt. Ze verwerpt de kunstgreep van een lichaamspositief discours dat van zijn essentie is verdraaid en pleit voor een oprechter en realistischer benadering van lichaamsdiversiteit.

Een vrije en samenhangende trajectorie

Actrice, moeder en publiek figuur Laetitia Casta belichaamt een vorm van vrijheid die ze zich eigen maakt. Haar aanpak lijkt deel uit te maken van een continuüm: dat van een vrouw die altijd haar individualiteit heeft laten gelden, zowel in haar artistieke keuzes als in haar aanwezigheid in de media. Door haar lichaam te waarderen zoals het is en zich uit te spreken tegen beperkende normen, creëert ze ruimte voor representatie voor vrouwen van haar leeftijd, die maar al te vaak onzichtbaar worden gemaakt of gekarikaturiseerd. Haar verschijning is niet zomaar een communicatiemoment: het wordt een discreet maar krachtig politiek gebaar tegen leeftijdsdiscriminatie en alledaags seksisme.

Met deze nieuwe fotoserie en haar publieke verklaringen blijft Laetitia Casta de normen die aan vrouwen worden opgelegd, met name die met betrekking tot leeftijd en uiterlijk, ontmantelen.