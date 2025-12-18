Mini-trenchcoat, kleurrijke panty: Madonna geeft een iconische look een nieuwe draai.

Twintig jaar na de iconische videoclip van "Hung Up" blies Madonna haar flamboyante aerobicsstijl nieuw leven in tijdens de opening van de tentoonstelling van haar zoon Rocco in Londen. Gekleed in paarse panty's, magenta handschoenen en een blauwviolette micro-trenchcoat, combineerde de Queen of Pop met verve nostalgie en avant-garde.

Een levendig eerbetoon aan het "Confessions"-tijdperk.

Op 16 december koos Madonna in de Londense wijk Soho voor een paarse panty, een directe verwijzing naar het roze-paarse bodysuit en de met pailletten versierde riem uit de videoclip van 2005. Bijpassende handschoenen en een oversized bril maakten het eerbetoon aan dit "aerobic silhouet" compleet, dat haar triomfantelijke terugkeer naar MTV markeerde en symbool stond voor onstuitbare popenergie.

Saint Laurent kenmerkende micro-trenchcoat

Het hoogtepunt van de look: een mini zwart leren bikerjack, een knipoog naar het iconische jack uit de videoclip, opnieuw geïnterpreteerd door Anthony Vaccarello voor de Saint Laurent lente/zomercollectie. De 5 to 7 tas met luipaardprint van het modehuis voegde een eigentijdse, "katachtige" twist toe, waarmee Madonna bewijst dat ze retro-futurisme als geen ander beheerst.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna)

Een hint naar een aanstaande comeback

Deze verschijning valt samen met de aankondiging van een vervolg op "Confessions on a Dance Floor", Madonna's tiende studioalbum, waarop het nummer "Hung Up" staat. Los van de kledingkeuze, bevestigt het de beeldtaal uit de jaren 80 en 2000 die haar tot een legende maakte, en transformeert het een familietentoonstelling in een tijdloos mode-statement.

Kortom, Madonna bewijst eens te meer dat stijl tijdloos is en nostalgie overstijgt. Door de esthetiek van "Hung Up" met hedendaagse precisie te herinterpreteren, laat ze zien dat haar iconische looks geen louter archiefmateriaal zijn, maar levende, ademende materialen die voortdurend opnieuw worden uitgevonden. Voor Madonna is heruitvinding een voortdurende discipline – en een meesterlijke kunst.