Search here...

Mini-trenchcoat, kleurrijke panty: Madonna geeft een iconische look een nieuwe draai.

Fabienne Ba.
@madonna/Instagram

Twintig jaar na de iconische videoclip van "Hung Up" blies Madonna haar flamboyante aerobicsstijl nieuw leven in tijdens de opening van de tentoonstelling van haar zoon Rocco in Londen. Gekleed in paarse panty's, magenta handschoenen en een blauwviolette micro-trenchcoat, combineerde de Queen of Pop met verve nostalgie en avant-garde.

Een levendig eerbetoon aan het "Confessions"-tijdperk.

Op 16 december koos Madonna in de Londense wijk Soho voor een paarse panty, een directe verwijzing naar het roze-paarse bodysuit en de met pailletten versierde riem uit de videoclip van 2005. Bijpassende handschoenen en een oversized bril maakten het eerbetoon aan dit "aerobic silhouet" compleet, dat haar triomfantelijke terugkeer naar MTV markeerde en symbool stond voor onstuitbare popenergie.

Saint Laurent kenmerkende micro-trenchcoat

Het hoogtepunt van de look: een mini zwart leren bikerjack, een knipoog naar het iconische jack uit de videoclip, opnieuw geïnterpreteerd door Anthony Vaccarello voor de Saint Laurent lente/zomercollectie. De 5 to 7 tas met luipaardprint van het modehuis voegde een eigentijdse, "katachtige" twist toe, waarmee Madonna bewijst dat ze retro-futurisme als geen ander beheerst.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna)

Een hint naar een aanstaande comeback

Deze verschijning valt samen met de aankondiging van een vervolg op "Confessions on a Dance Floor", Madonna's tiende studioalbum, waarop het nummer "Hung Up" staat. Los van de kledingkeuze, bevestigt het de beeldtaal uit de jaren 80 en 2000 die haar tot een legende maakte, en transformeert het een familietentoonstelling in een tijdloos mode-statement.

Kortom, Madonna bewijst eens te meer dat stijl tijdloos is en nostalgie overstijgt. Door de esthetiek van "Hung Up" met hedendaagse precisie te herinterpreteren, laat ze zien dat haar iconische looks geen louter archiefmateriaal zijn, maar levende, ademende materialen die voortdurend opnieuw worden uitgevonden. Voor Madonna is heruitvinding een voortdurende discipline – en een meesterlijke kunst.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Op 47-jarige leeftijd lijkt deze actrice vrijer dan ooit.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 47-jarige leeftijd lijkt deze actrice vrijer dan ooit.

Laetitia Casta, een Frans mode-icoon en uitgesproken mediapersoonlijkheid, verschijnt in ELLE magazine in een fotoserie waarin lingerie en...

Op 58-jarige leeftijd straalt Julia Roberts, zelfs zonder make-up.

Julia Roberts bewijst eens te meer dat schoonheid niet wordt bepaald door kunstmatigheid of leeftijd. De Oscarwinnende actrice...

"Mijn stem is veranderd": Selena Gomez' moedige bekentenis over haar gezondheidsproblemen

Selena Gomez deelt al jaren openlijk de hoogte- en dieptepunten in haar leven, of het nu gaat om...

"Dat is onmogelijk!": Deze zanger begaat een opvallende modeblunder.

De Amerikaanse countryzangeres en songwriter Lauren Alaina heeft opnieuw bewezen dat ze om zichzelf kan lachen. Tijdens een...

Deze 62-jarige actrice lacht de kritiek weg met een zelfverzekerde blik.

De Franse actrice Philippine Leroy-Beaulieu weigert zich aan te passen en bewees dat onlangs opnieuw met een gewaagde...

"Ik zal geen vrouwen meer kussen": George Clooney's intieme belofte aan zijn vrouw zorgt voor opschudding.

George Clooney heeft onlangs onthuld dat hij afscheid neemt van zijn rollen als hartenbreker. De Amerikaanse acteur, regisseur,...

© 2025 The Body Optimist