"Dat is onmogelijk!": Deze zanger begaat een opvallende modeblunder.

De Amerikaanse countryzangeres en songwriter Lauren Alaina heeft opnieuw bewezen dat ze om zichzelf kan lachen. Tijdens een tournee met artiest Chase Matthew deelde de kersverse moeder een hilarische scène op Instagram: vlak voordat ze het podium op moest, ontdekte ze dat ze… twee compleet verschillende laarzen droeg! De blunder ging viraal en toverde een glimlach op de gezichten van veel van haar fans.

Een modeblunder

Voor een concert in Ohio twijfelde Lauren Alaina tussen twee paar laarzen: een zwarte en een bruine. Nadat ze ze allebei had gepast, verliet ze het hotel zonder te beseffen dat ze een paar van elke kleur aan had! In een video die ze met haar volgers deelde, vertelt de zangeres lachend over haar blunder: "Ik wilde gewoon kiezen tussen twee laarzen." Haar vriend en collega-muzikant Chase Matthew, die het tafereel zag, kon het niet laten om te grappen: "Echt niet! Fijne kerst! Dat noemen we 'aftermarket'-stijl," en plaagde haar door te zeggen dat ze in "echte moedermodus" zat.

Een nieuw leven als moeder

Sinds de geboorte van haar dochter, Beni Doll, op 11 juni 2025, deelt Lauren Alaina regelmatig momenten uit haar dagelijks leven als jonge moeder. Samen met haar man, Cam Arnold, schreef ze bij de geboorte van de baby: "Delen van mijn hart waarvan ik niet wist dat ze bestonden, openden zich om 8:44 uur 's ochtends toen je voor het eerst op mijn buik werd gelegd."

Deze persoonlijke transformatie is ook terug te zien in hoe ze zichzelf ziet. Tijdens de Country Music Awards van 2025 schitterde ze op de rode loper in een jurk gemaakt van spiegelscherven, een symbool van haar herwonnen zelfvertrouwen. "Mijn dochter vindt het heerlijk om in de spiegel te kijken. Haar verwondering over haar spiegelbeeld heeft mijn zelfbeeld veranderd", vertelde de zangeres.

Een boodschap van zelfspot en zelfliefde.

Tussen humor en authenticiteit wist Lauren Alaina dit korte moment van paniek om te zetten in een positieve boodschap. Haar blunder herinnert haar fans eraan dat imperfect zijn diep menselijk is – en vaak veel leuker. Meer dan ooit is de ster een voorstander van zelfvertrouwen, humor en zelfcompassie.

Van haar modeblunders tot haar reflecties over het moederschap, Lauren Alaina laat zien dat ze dicht bij haar fans blijft en trouw aan zichzelf. Of ze nu het podium betreedt in mismatched laarzen of een symbolische jurk, de zangeres blijft inspireren met haar oprechtheid, humor en optimistische kijk op het leven – zelfs als ze onderweg naar een tournee af en toe struikelt.