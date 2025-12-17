Deze 62-jarige actrice lacht de kritiek weg met een zelfverzekerde blik.

De Franse actrice Philippine Leroy-Beaulieu weigert zich aan te passen en bewees dat onlangs opnieuw met een gewaagde look die door sommige internetgebruikers als "te provocerend" werd beschouwd. In plaats van zich door de kritiek te laten intimideren, maakte ze er een feministisch manifest van waarin ze pleit voor vrijheid voor vrouwen van alle leeftijden.

Een verschijning die alle conventies doorbreekt.

De Filipijnse Leroy-Beaulieu was uitgenodigd voor een glamoureus evenement – de première van het vijfde seizoen van Emily in Paris in het Grand Rex in Parijs – en trok opnieuw alle aandacht met haar oogverblindende outfit. Een chique jurk en blote benen: de actrice koos voor een look die haar lichaam viert, ver verwijderd van het 'bescheiden' imago dat sommigen proberen op te leggen aan vrouwen boven de 50. Op de rode loper verscheen de ster van Emily in Paris stralend, zelfverzekerd en helemaal in lijn met deze glamoureuze look die leeftijdsstereotypen doorbreekt.

Op sociale media en in sommige reacties volgden de reacties snel. Van "te oud om zich zo te kleden" tot "vulgar" of "onfatsoenlijk voor haar leeftijd", de opmerkingen verraadden een treurig "veelvoorkomend" seksisme: het soort seksisme dat glamour tolereert bij twintigjarige vrouwen, maar het veroordeelt zodra rimpels en grijze haren verschijnen. In slechts een paar uur tijd werd de outfit van Philippine Leroy-Beaulieu minder een modeonderwerp en meer een schrijnende herinnering aan de beperkingen die nog steeds op vrouwenlichamen rusten.

"Te oud": kritiek die ze met verve pareert.

In plaats van zich te verontschuldigen of te rechtvaardigen, kiest Philippine Leroy-Beaulieu ervoor om deze vijandigheid te bestrijden. In interviews en op televisie herinnert ze kijkers er regelmatig aan dat een vrouw niet onzichtbaar wordt na haar vijftigste, en dat ze geen enkele intentie heeft om zich te verontschuldigen voor het feit dat ze op haar 62e nog steeds aantrekkelijk en begeerlijk is.

Geconfronteerd met de meest venijnige opmerkingen, geeft ze de voorkeur aan ironie en afstandelijkheid boven woede. Ze benadrukt dat deze opmerkingen vooral het ongemak onthullen van sommigen met vrouwen die zich niet langer conformeren aan de verwachte volgzaamheid. Door zichzelf niet te censureren, legt ze de tegenstrijdigheden bloot van degenen die haar willen voorschrijven hoe ze ouder zou moeten worden.

Een feministe die leeftijdsdiscriminatie en seksisme bestrijdt.

Philippine Leroy-Beaulieu is al jaren een uitgesproken feministe, een standpunt dat haar rolkeuzes en stijl beïnvloedt. Ze heeft verteld hoe sommige mannen zich ongemakkelijk voelen bij haar onafhankelijke persoonlijkheid en dat ze vaak de voorkeur geven aan "meer volgzame" vrouwen. Voor haar komt deze weerstand tegen vrouwelijke autonomie ook tot uiting in de kritiek op haar uiterlijk: een vrouw die niet langer probeert het ego van mannen te strelen, wordt als verontrustend ervaren.

Door vol zelfvertrouwen haar lichaam en haar leeftijd te tonen, biedt ze een ander beeld van de vrouw van in de zestig. Niet teruggetrokken of karikaturaal, maar krachtig, elegant en glamoureus, net als de heldinnen die ze graag portretteert. Haar aanwezigheid op de rode loper wordt zo een verlengstuk van haar missie: bewijzen dat er geen leeftijdsgrens is voor je mooi en vrij voelen.

Massale publieke steun tegen de "macho's".

Hoewel er veel misogyne opmerkingen te horen zijn, vertegenwoordigen die lang niet alle reacties. Veel internetgebruikers, fans en kijkers prijzen juist het charisma en de durf van Philippine Leroy-Beaulieu. Onder berichten waarin ze wordt gefotografeerd, staan bewonderende reacties als: "Spectaculair", "Een voorbeeld", "Ik zou er graag zo uitzien op mijn 62e", "Ze inspireert zoveel vrouwen". Deze steun bevestigt dat haar aanpak veel meer weerklank vindt dan alleen de controverse.

Kortom, Philippine Leroy-Beaulieu biedt een ander perspectief aan iedereen die constant te horen krijgt dat ze na een bepaalde leeftijd discreet moeten zijn. Haar uiterlijk, door sommigen als "te veel" beschouwd, wordt zo een statement: het recht om voluit te leven, glamour te behouden en ruimte in te nemen, op je 20e, 40e, 60e en daarna.