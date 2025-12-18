Op 58-jarige leeftijd straalt Julia Roberts, zelfs zonder make-up.

Julia Roberts bewijst eens te meer dat schoonheid niet wordt bepaald door kunstmatigheid of leeftijd. De Oscarwinnende actrice uit "Pretty Woman" deelde onlangs een foto van zichzelf zonder make-up op Instagram – een look die haar miljoenen volgers betoverde. Met haar stralende teint, schitterende glimlach en kapsel geïnspireerd op Generatie Z, onthult ze een authentieke en serene schoonheid.

Een natuurlijke en zelfverzekerde schoonheid

Op een foto die half december werd gepubliceerd, poseert Julia Roberts met een moeiteloze eenvoud: een ongefilterde huid en los haar met een middenscheiding. De actrice draagt een grijze trui, een ketting van kleurrijke parels en kleine, discrete diamanten, een symbool van haar ontspannen elegantie. Deze ingetogen look, een wereld van verschil met de glinsterende rode loper, benadrukt het serene zelfvertrouwen van een vrouw die zichzelf volledig accepteert.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Julia Roberts (@juliaroberts)

Een vriendschap gevierd

Deze foto heeft veel fans betoverd, niet in de laatste plaats vanwege de boodschap die hij uitdraagt. Julia Roberts betuigt haar steun aan haar vriend, fotograaf Alexi Lubomirski, bekend om zijn portretten van beroemdheden en zijn werk met het Britse koningspaar, Harry en Meghan. In het onderschrift promoot de actrice haar nieuwe boek, Natura Sacra, waarvan de volledige opbrengst naar het goede doel "Hope and Play" gaat. Een genereus initiatief dat perfect past bij de vriendelijke en betrokken persoonlijkheid van de ster.

Een rustig einde van het jaar.

Na een jaar vol intense promotie voor haar film "After the Hunt" geniet Julia Roberts duidelijk van een moment van rust. Weg van filmsets en flitsende camera's wijdt ze zich aan lezen, tijd doorbrengen met dierbaren en zich richten op haar persoonlijke welzijn. Onlangs werd ze gespot op het Filmfestival van Venetië en de Gotham Film Awards, waar ze schitterde in een paars pak. Vandaag de dag charmeert ze zonder enige pretentie: met haar stralende natuurlijkheid, haar eenvoud en haar onnavolgbare glimlach.

Kortom, Julia Roberts belichaamt tijdloze elegantie beter dan ooit. Door zonder make-up te verschijnen, geeft ze een krachtige boodschap af: authentieke schoonheid schuilt niet in perfectie, maar in zelfacceptatie. Stralend, genereus en oprecht bewijst de Amerikaanse actrice en producente dat charme niet vervaagt, maar zich simpelweg ontwikkelt.