Deze model staat bekend als de rijkste van alle Victoria's Secret-modellen.

Ze verliet de catwalk bijna 20 jaar geleden, maar haar invloed is nooit afgenomen. Gisele Bündchen, een icoon op de catwalk, transformeerde een lucratief contract in een wereldwijde carrière. Hoewel voormalige Victoria's Secret-sterren nog steeds schitteren op televisie of aan het roer van hun eigen merken, is er slechts één die de lijst van rijkste mensen ter wereld domineert.

Een voorbeeldige carrière na de VS.

Meer dan tien jaar nadat ze de catwalks van Victoria's Secret verliet, blijft Gisele Bündchen de rijkste voormalige Angel. Volgens SCMP heeft het Braziliaanse model met een geschat vermogen van 400 miljoen dollar een veel hoger vermogen dan haar voormalige collega's en heeft ze zich gevestigd als een sleutelfiguur in de modellenwereld die is uitgegroeid tot een succesvol bedrijf.

Gisele Bündchen tekende naar verluidt in 2000 een contract bij Victoria's Secret ter waarde van 25 miljoen dollar en groeide al snel uit tot een van de meest iconische gezichten van het merk. In 2006 besloot ze echter de modellenwereld te verlaten. Dit vertrek belemmerde haar carrière geenszins, maar markeerde juist het begin van een nog indrukwekkendere opmars. Als muze voor Chanel, Pantene en Carolina Herrera bouwde Gisele een waar persoonlijk imperium op.

Heidi Klum treedt in haar voetsporen.

Volgens SCMP zou het Duits-Amerikaanse model, televisiepresentatrice en actrice Heidi Klum op de tweede plaats staan. Ze blijft haar invloed uitbreiden via het Amerikaanse realityprogramma "Project Runway", haar kleding- en cosmeticalijnen, en is tegelijkertijd uitzonderlijk lang actief in de branche.

Wat maakt Gisele Bündchen zo bijzonder? Haar strategische visie. Vanaf het moment dat haar contract met Victoria's Secret afliep, investeerde ze in vastgoed, steunde ze milieuprojecten en zette ze zich in voor maatschappelijke doelen. Als moeder van twee kinderen belichaamt ze een succesvolle overgang van supermodel naar betrokken ondernemer. Gisele Bündchen blijft hét rolmodel van het tijdperk na Victoria's Secret.