"Mijn benen, mijn grootste onzekerheid": Miss Frankrijk 2015 onthult aan welke aandoening ze lijdt.

Achter de kronen en glimlachen schuilen ook intieme realiteiten. Camille Cerf, Miss Frankrijk 2015, onthulde onlangs via haar Instagram-account dat ze lipoedeem heeft, een nog relatief onbekende aandoening. Deze openhartige bekentenis zet vooroordelen over het lichaam en de veranderingen die het ondergaat op de proef.

"Bij mij werd lipoedeem vastgesteld."

In haar video kondigt Camille Cerf aan: "Er is bij mij lipoedeem vastgesteld." Een korte zin, maar met een diepe betekenis. Ze verwijst naar haar benen, die ze naar eigen zeggen al jaren verborgen houdt: "Jarenlang heb ik ze voor jullie verborgen gehouden, ze alleen bedekt laten zien."

Ondanks lichaamsbeweging en lymfedrainage blijven de symptomen aanhouden. Zwelling, blauwe plekken die zonder duidelijke oorzaak verschijnen, pijn aan het einde van de dag of bij warm weer, cellulitis... al deze tekenen verdwijnen niet door discipline of wilskracht. Haar verhaal herinnert ons aan een cruciale waarheid: niet alle lichamelijke veranderingen zijn te wijten aan een "gebrek aan inspanning". Soms is er sprake van een medische aandoening zoals lipoedeem.

Lipedema, een ziekte waarover nog te weinig bekend is.

Lipedema is een progressieve aandoening van het vetweefsel. Het wordt gekenmerkt door een abnormale en onevenredige ophoping van vet onder de huid, voornamelijk in de benen, van de heupen tot de enkels. Belangrijk is dat de voeten meestal niet aangetast zijn, wat helpt om lipoedeem te onderscheiden van andere aandoeningen zoals lymfoedeem.

In tegenstelling tot gewone gewichtstoename verdwijnt lipoedeem niet met een "streng dieet" of intensieve lichaamsbeweging. Het is geen kwestie van levensstijl, maar een medische aandoening. Dit onderscheid is cruciaal in een maatschappij waar vrouwenlichamen vaak onder de loep worden genomen, becommentarieerd en beoordeeld.

Wat zijn de symptomen?

De verschijnselen variëren afhankelijk van het stadium, maar bepaalde symptomen keren vaak terug:

  • Symmetrische zwelling van de benen, soms ook de armen.
  • Een gevoel van zwaarte of spanning
  • Pijn die spontaan optreedt of bij aanraking
  • Blauwe plekken ontstaan gemakkelijk
  • Ongelijkmatige huidtextuur, kuiltjes in de huid
  • Overgevoeligheid van de getroffen gebieden

De ziekte doorloopt drie belangrijke stadia: aanvankelijk blijft de huid glad, maar verdikt het onderhuidse weefsel; vervolgens verschijnen voelbare onregelmatigheden en knobbeltjes; ten slotte kan het ledemaat aanzienlijk in omvang toenemen. In sommige gevallen kan lymfoedeem ontstaan, wat de symptomen verergert.

Wie wordt hierdoor getroffen?

Lipedema treft bijna uitsluitend vrouwen. Het ontstaat vaak tijdens grote hormonale veranderingen: puberteit, zwangerschap en menopauze. Deze hormonale dimensie is een van de belangrijkste verklaringen voor het ontstaan ervan. Specialisten suggereren ook een mogelijke genetische component en vasculaire of lymfatische factoren.

Desondanks blijven de precieze mechanismen onduidelijk. Veel vrouwen wachten jaren op een diagnose, omdat hun symptomen soms ten onrechte worden toegeschreven aan overgewicht.

Woorden die bevrijden

Door openlijk over haar lipoedeem te spreken, verwoordt Camille Cerf een gevoel dat veel vrouwen delen. Haar verhaal helpt om percepties te veranderen: nee, sommige lichaamsvormen zijn geen weerspiegeling van een "gebrek aan wilskracht". Ja, een lichaam kan zowel mooi zijn als de sporen van een ziekte dragen. Haar boodschap is diepgaand positief over het lichaam: je waarde wordt niet bepaald door de stevigheid van je benen of de egaliteit van je huid. Een diagnose doet niets af aan je schoonheid, je kracht of je waarde.

Uiteindelijk helpt Camille Cerf – Miss Frankrijk 2015 – het taboe rond lipoedeem te doorbreken. Ze deelt niet alleen haar ervaring, maar draagt ook bij aan bewustwording. Een beter begrip van deze aandoening helpt om overhaaste oordelen en onterechte schuldgevoelens te voorkomen. Elk lichaam vertelt een uniek verhaal. Als het ziek wordt, is dat niet de schuld van het lichaam en is het zeker niet minder bewonderenswaardig. Door te informeren, te luisteren en deze realiteit te respecteren, kunnen we een eerlijker, milder en inclusiever beeld van het vrouwenlichaam ontwikkelen.

