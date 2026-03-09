Ester Expósito lokt online reacties uit met een jurk die is geborduurd met honderden penseelstreken.

Tijdens het prestigieuze Grand Dinner in het Louvre betoverde de Spaanse actrice en model Ester Expósito iedereen toen ze over de rode loper liep in een werkelijk "verrassende" creatie: een tule jurk geborduurd met honderden penseelstreken. Dit ontwerp, bedoeld als een waar kunstwerk, maakt deel uit van een serie van vijf couture-outfits geïnspireerd op het Louvre, waarin durf, elegantie en een eerbetoon aan artistieke creatie in al haar vormen samenkomen.

Een eerbetoon aan kunst en mode

Deze jurk, genaamd "Geborduurde meshjurk met penselen", symboliseert de kruising van mode en beeldende kunst. Elk met de hand genaaid penseel roept het werk op van de kunstenaars die in het Louvre worden geëerd, waardoor het kledingstuk een levende metafoor voor creativiteit wordt. De combinatie van tule en de textuur van de penselen creëert een opvallend visueel effect, ergens tussen een schilderij en een textielsculptuur.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door MARINE SERRE (@marineserre_official)

Internetgebruikers waren overtuigd.

De foto's van Ester Expósito gingen razendsnel viraal op sociale media, met name op Instagram, waar de actrice verschillende kiekjes van haar outfit deelde. Internetgebruikers prezen de gedurfde en verfijnde stijl van de outfit, sommigen noemden het zelfs "een kunstwerk op zich". De jurk, die bewondering, nieuwsgierigheid en inspiratie opriep, zorgde voor een ware hype en bevestigde de status van de jonge actrice als mode-icoon.

Door voor het Grand Dinner in het Louvre een jurk te kiezen die geborduurd was met penseelstreken, transformeerde Ester Expósito haar outfit tot een levendig eerbetoon aan artistieke creatie. Meer dan alleen een kledingstuk, maakte ze een statement: dat van een generatie die kunst, moderniteit en durf combineert op de grootste culturele podia ter wereld.