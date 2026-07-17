"Ouder worden is iets goeds": Actrice Olivia Wilde viert de voordelen van ouder worden.

In tegenstelling tot de druk om eeuwig jong te blijven, omarmt Olivia Wilde het verstrijken van de tijd volledig. In een interview met Rolling Stone besprak de Iers-Amerikaanse actrice, producent, regisseur en scenarioschrijfster de geneugten van het ouder worden en de onverwachte voordelen die ervaring haar brengt. Een verfrissend perspectief, een afwijking van het gebruikelijke verhaal.

"Met het ouder worden gebeurt er iets wonderlijks."

Toen haar gevraagd werd naar haar relatie met de tijd, stak de actrice haar enthousiasme niet onder stoel en banken. "Ik geloof echt dat er iets moois gebeurt met ouder worden," vertelde ze. Ze ziet de jaren niet als verlies, maar juist als winst: een rustiger perspectief op haar vak en op het leven. Het is een overtuiging die ze ondubbelzinnig uitspreekt, in een tijd waarin velen het onderwerp liever vermijden.

Ervaring als bron van sereniteit

Wat er volgens haar vooral veranderd is, is de angst die haar beginjaren kenmerkte. "Ik doe dit werk al twintig jaar. Ik voel een oprechte nieuwsgierigheid, zonder de knagende angst om te moeten 'succesvol' zijn," legt Olivia Wilde uit. Een zin die haar gemoedstoestand perfect samenvat: ervaring heeft haar de vrijheid gegeven om te onderzoeken, zonder de constante druk om zichzelf te bewijzen. Een luxe die alleen de tijd kan bieden.

Een boodschap die tegen de stroom ingaat.

In een industrie die vaak geobsedeerd is door jeugd en bijzonder veeleisend is voor vrouwen, valt deze boodschap op. Door de voordelen van ouder worden te vieren, biedt Olivia Wilde een waardevol tegenvoorbeeld en waardeert ze de ervaring, nieuwsgierigheid en het zelfvertrouwen die met de jaren worden verworven. Deze boodschap vindt weerklank ver buiten de filmwereld, in een tijd waarin veel vrouwen onder druk staan om "goed ouder te worden".

Een kunstenaar met vele talenten.

Deze stap terug is mede te danken aan de rijke en gevarieerde carrière van de actrice. Nadat ze zo'n twintig jaar geleden haar filmdebuut maakte, stapte Olivia Wilde achter de camera en vestigde zich als regisseur. Deze dubbele carrière getuigt van haar vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden – en ongetwijfeld van de nieuwsgierigheid waar ze met zoveel enthousiasme over spreekt.

Door de vreugde van het ouder worden te vieren, brengt Olivia Wilde een stralende en bevrijdende boodschap over. Volgens haar nemen de jaren niets weg: integendeel, ze brengen sereniteit, nieuwsgierigheid en vrijheid. Het is een uitnodiging om het verstrijken van de tijd niet als een bedreiging, maar als een ware schat te zien.