Lindsay Lohan blaast de trend van de minipakjes nieuw leven in met een "kantoorsirene"-look.

De Amerikaanse actrice Lindsay Lohan zorgde in New York voor een sensatie in een vintage micropak, bestaande uit een kort jasje en een zwarte rok. Een look die zowel retro als ultratrendy is en perfect de "office siren"-esthetiek belichaamt, die in 2026 erg in de mode is.

Een vintage micro-kleermaker

Voor deze gelegenheid koos Lindsay Lohan voor een outfit uit een 'micro-tailored' collectie uit het midden van de jaren 90. Ze trok vooral de aandacht met haar korte jasje, geïnspireerd op iconische tweedjasjes. Het jasje, gemaakt van zachtgroen katoen, had zwarte biezen, gestructureerde schouders en gouden knopen. Een waar juweel uit de archieven, perfect passend bij de tijdgeest.

Een persoonlijke mode-touch

Trouw aan haar gevoel voor stijl week Lindsay Lohan toch enigszins af van het originele ontwerp. In plaats van de rok met hoge split die in de jaren 90 op de catwalks te zien was, koos ze voor een zwarte rok met hoge taille. Ze maakte de look compleet met een gouden schakelriem, die het licht van de cameraflitsen weerkaatste. Een slimme herinterpretatie die deze iconische outfit op subtiele wijze moderniseerde.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om deze look compleet te maken, koos haar stylist voor chique accessoires: een gewatteerde leren tas in de vorm van een hart, een zwarte zonnebril, gouden ringen en een paar tweekleurige pumps. Wat haar make-up betreft, accentueerden een stralende teint, warme blush en zachtroze lippen de gelaatstrekken van Lindsay Lohan, terwijl haar lange, steile, losse blonde haar sierlijk over haar rug viel.

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De trend van de "kantoorsirene".

Met deze look omarmt Lindsay Lohan een van de populairste trends van dit moment: de "office siren"-stijl. Geïnspireerd door het beeld van een chique kantoor, combineert deze stijl gestructureerde kledingstukken, getailleerde jasjes en elegante accessoires voor een look die zowel professioneel als zelfverzekerd is.

Met dit vintage micropakje maakt Lindsay Lohan een chique en trendy entree. Door dit kledingstuk uit de jaren 90 nieuw leven in te blazen, bevestigt ze haar status als mode-icoon en haar talent voor het herinterpreteren van klassiekers. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.